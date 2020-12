21 norske hjelpearbeidere koronasmittet i Beirut

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi tok en kalkulert risiko ved at vi visste vi dro til et veldig rødt område. Men vi har vurdert at det var en risiko vi kunne ta fordi det også var veldig viktig å hjelpe til, sier Frank Sandbye-Ruud.

Den siste måneden har han ledet en gruppe med 33 frivillige nordmenn som har jobbet for organisasjonen Team Rubicon Norge. De dro til Libanons hovedstad for å rydde opp etter den voldsomme eksplosjonen som la deler av byen i ruiner.

Men oppholdet ble ikke som de hadde forventet da det brøt ut koronasmitte i den norske kontingenten.

21 personer smittet

Frank Sandbye-Ruud i Team Rubicon sier det har vært utfordrende å holde motivasjonen oppe etter at gruppa havnet i karantene. Han er likevel glad for at ingen av de norske ble alvorlig rammet av sykdommen. Foto: Team Rubicon Norge

De første signalene kom ifølge Sandbye-Ruud da to som reiste hjem tidligere enn de andre avla positiv koronatest i Norge.

Dermed tok hele gruppa som var igjen i Beirut også koronatest og gikk i karantene på hotellet. Da var det allerede for sent å begrense et massivt smitteutbrudd:

12 av de frivillige testet positivt og gikk i isolasjon på hotellet.

En gruppe på syv fikk negativ test og reiste hjem. I Norge testet disse seg på nytt. Denne gangen fikk seks av dem påvist koronasmitte.

Til slutt avla også Sandbye-Ruud en positiv test. Dermed var til sammen 21 personer i gruppa smittet.

Gruppen på 12 har sittet i isolasjon på hotellet frem til de var klare for hjemreise. Det skjedde i går. Fortsatt sitter Sandbye-Ruud i isolert i Beirut som sistemann.

– Heldigvis ble ingen alvorlig syke. Flere av de lokale som er rundt oss her nede har også testet seg, og det ser ikke ut til at vi har smittet flere. De fleste av oss som har vært smittet har tenkt at det verste er at vi ikke fikk fullført jobben vi skulle gjøre her, sier Sandbye-Ruud.

– Ikke noe morsomt

Arbeidet i Beirut har i stor grad handlet om å rydde i stein og betong etter at bygninger har rast sammen. De norske har jobbet sammen med lokale.

Hjemme i Norge visste styreleder Ole A. Fauske i Team Rubicon Norge om bare to av smittetilfellene torsdag formiddag. I rapportene på Facebook har ikke smitteutbruddet vært nevnt.

– Vi valgte å ikke publisere noe om dette før alle var trygt hjemme. Dette av hensyn til de pårørende deltagernes familier, sier Sandbye-Ruud.

Gruppen var i Libanon for å hjelpe til med opprydningen etter eksplosjonen i Beirut. Foto: TEAM RUBICON NORGE

Han forteller at de fokusert på både å holde avstand, ha god håndhygiene og å bruke munnbind. Dessuten fikk ingen i høyrisikogruppen være med. Han mener de hadde planlagt smittevernet så godt de kunne.

– Vi har spist og sovet isolert. Når du skal jobbe så tett på folk, så er det vanskelig å overholde alt. Men vi har handlet i tråd med norske smittevernregler, også da smitten ble oppdaget, sier han.

Flere av dem som var med til Beirut har erfaring fra internasjonale katastrofeområder tidligere. Men dette var første gang den norske grenen av organisasjonen planla og gjennomførte en slik operasjon.

– Planleggingsmessig er jeg fornøyd med det vi har gjort. Men det er ikke noe morsomt å få en operasjon amputert. Men midt oppi dette er det viktigste at ingen har blitt alvorlig syke og at vi har fått bidratt i å rydde opp i Beirut, sier Sandbye-Ruud.