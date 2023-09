21-åring lå beltet fast i seks uker: – I strid med torturforbudet

– Det var som å se han visne bort, sier Lydia.

I 40 dager lå den 21 år gamle lillebroren hennes beltet fast i en seng på Sykehuset Østfold.

Remmene rundt overkroppen, armene og føttene hans ble tidvis løsnet. Men beltene ble aldri tatt helt av, og han fikk aldri forlate senga.

– Det var helt feil og hjerteskjærende å se han der, sier Lydia.

Av hensyn til lillebroren, som har autisme og er psykisk utviklingshemmet, ønsker ikke familien at NRK bruker etternavnet deres.

Den 21 år gamle mannen ble flyttet til sykehuset da Arbeidstilsynet stengte ned hans kommunale bolig i Halden.

På sykehuset ble han liggende naken og beltelagt døgnet rundt.

Søsteren Lydia og moren Eva synes det er vanskelig å sette ord på hvordan 21-åringen har blitt behandlet. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Boligen stengt ned

Mannen har hatt hjelpetiltak fra Halden kommune siden han var fire år.

21-åringen kan spise og gå på do selv, men har et stort hjelpebehov. Han trenger tilsyn døgnet rundt.

I mai mottok Arbeidstilsynet et varsel om en arbeidsulykke i boligen til mannen. Kort tid etter krevde de umiddelbare tiltak fordi det var fare for de ansattes liv og helse.

Kommunen klarte ikke gjennomføre tiltak, og boligen ble stengt ned.

Samme dag ble 21-åringen flyttet til sikkerhetsseksjonen ved Sykehuset Østfold. Halden kommune sier det ikke fantes andre alternativ.

– Det oppsto en nærliggende og alvorlig fare for brukerens liv og helse da brukerens bolig ble stengt av Arbeidstilsynet. Det er begrunnelsen for innleggelsen ved Sykehuset Østfold, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Derfor stengte Arbeidstilsynet boligen: Ekspander/minimer faktaboks I en rapport står det at Arbeidstilsynet fant ut følgende etter å ha hatt tilsyn i boligen til 21-åringen: Boligen var ikke tilpasset og utformet for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne.

Avdelingen strever med å rekruttere rett kompetanse. En stor andel arbeidstakere er ufaglærte.

Enkelte arbeidstakere har arbeid i boligen som sin første jobb. Det ble opplyst at arbeidstakere ned til 18 års alder har jobbet i boligen.

Arbeidstilsynet oppfatter at ikke alle arbeidstakere har gjennomgått opplæring og øvelse før de blir satt til å arbeide i boligen.

Avdelingen strever med å sete sammen gode team. Arbeidstilsynet oppfatter at det ikke finnes rutiner for hvordan team skal sette sammen på hver vakt.

Arbeidstakene på jobb må selv finne egnende vikarer ved sykefravær.

Måtte gjøre fra seg i senga

Avdelingen på sykehuset er forbeholdt psykotiske pasienter og personer dømt til tvungent psykisk helsevern.

– Han er ikke psykisk syk. Han er autist og psykisk utviklingshemmet med et stort hjelpebehov, sier storesøster Lydia.

For å bli plassert på sikkerhetsseksjonen kreves det en henvisning fra en ekstern lege fra hjemkommunen. En lege på sykehuset skal også vurdere at vilkårene for psykisk helsevern er oppfylt.

Men i denne saken har kontrollkommisjonen ved Sykehuset Østfold konkludert med at vilkårene for tvungent psykisk helsevern ikke var oppfylt.

Likevel lå 21-åringen remmet fast i sengen i nær seks uker, uten å få mulighet til å reise seg opp.

14. juni ble 21-åringen beltelagt på sykehuset. Du trenger javascript for å se video. 14. juni ble 21-åringen beltelagt på sykehuset.

Ifølge familien klarte han så vidt å spise sin egen mat. I tillegg måtte han gjøre fra seg i senga.

– Han har blitt behandlet som han ikke var verdt noe. Jeg fikk en følelse av eliminering. Vi bare satt der uten å kunne hjelpe. Han gråt mye og sa at han ville hjem, sier Lydia.

Forsker: – I strid med torturforbudet

– Denne behandlingen er det alvorligste han kan bli utsatt for, bortsett fra å miste livet, sier Marius Storvik.

Han er forsker på tvangsmidler i psykiatrien og førsteamanuensis ved Universitet i Tromsø. Han sier det er vanskelig å finne en sterk nok karakteristikk på saken.

– 21-åringen har blitt utsatt for en behandling som rettslig må karakteriseres som umenneskelig eller nedverdigende, og som er i strid med torturforbudet.

Forsker Marius Storvik mener saken til 21-åringen illustrer at lovverket legger opp til en praksis i Norge som strider med menneskerettighetsdomstolen. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Storvik peker på at både kommunen og sykehuset har brutt loven.

– Kommunen bryter lovverket fordi de ikke har laget til et faglig forsvarlig tilbud. Sykehuset bryter regelverket fordi de tar inn en person og har tvangsinnlagt ham uten lovhjemmel for det, og plasserer ham ulovlig i belteseng i seks uker.

Halden kommune: – En vanskelig sak

Halden kommune mener de har satt inn mange tiltak over en lengre periode, men at det ikke har vært nok.

Direktøren for helse og mestring, Veronica Aam, skriver i en e-post til NRK at de gjentatte ganger har søkt etter fagpersonell uten å få tilstrekkelig med søkere.

– Det har ikke vært begrensninger i bruk av ressurser i denne saken, men dette har likevel vært en vanskelig sak. Vi har utfordringer med å rekruttere helsefagarbeidere og vernepleiere.

Familien forteller at de fikk lite informasjon både før og etter innleggelsen til 21-åringen. De visste aldri helt sikkert når han fikk komme hjem. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Familien mener imidlertid at kommunen ikke har gjort nok.

– Vi er klar over at han utagerer og er krevende, men han er også veldig snill, morsom og omtenksom. Jeg hyller de ansatte som har gjort sitt beste, men jeg tror dette kunne vært unngått hvis Halden kommune hadde satt inn flere tiltak raskere, sier moren Eva.

Advokaten til 21-åringen kaller det hele ansvarsfraskrivelse fra kommunens side.

– Jeg mener det er uholdbart av kommunen å kjøre han til sykehuset for å bli kvitt ham. Han er ikke en psykisk syk pasient og hadde ikke noe der å gjøre, sier advokat Hans Henrik Pettersen.

Halden kommune vil ikke kommentere innleggelsen til 21-åringen, men sier at saken også berører dem.

Direktør for helse og mestring i Halden kommune Veronica Aam sier kommunen nå skal vurdere hva de kunne gjort annerledes. Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

– Jeg har stor forståelse for at dette har vært en ekstremt krevende situasjon for familien. Jeg er lei meg for at vi som helsevesen ikke har klart å løse dette på en bedre måte, sier Aam.

– Et grovt og grotesk eksempel

Forsker Marius Storvik har aldri hørt om en lignende sak.

– Dette er et grov og grotesk eksempel. Tidsperioden er så langt utenfor noen av sakene som har vært behandlet av menneskerettsdomstolen tidligere.

Sykehuset Østfold har ikke villet stille til intervju med NRK i denne saken, men har besvart spørsmål på e-post.

21-åringen ligger naken beltelagt på sykehuset. Du trenger javascript for å se video. 21-åringen ligger naken beltelagt på sykehuset.

Klinikksjef Andreas Joner skriver at sykehuset er enige i at de ikke har et godt tilbud for en slik pasient, men at det ikke var andre alternativ.

Sykehuset er også enig i at tvangsmiddelbruken som ble benyttet er både juridisk og etisk utfordrende, men mener likevel at omfattende beltelegging var nødvendig i denne saken.

– Andre mindre inngripende tiltak, som belter frigjort fra seng, ble vurdert å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige.

I denne sengen lå 21-årigen beltet fast. Han hadde til en hver tid en kommunalt ansatt fra Halden tilstede. Også familien besøkte ham jevnlig. Pasienter har krav på frisk luft én time hver dag. Men 21-årigen ble aldri løsnet fra sengen, bekrefter Sykehuset Østfold.

Er tilbake i kommunal bolig

Sykehuset mener saken er en illustrasjon på at samfunnet mangler et rammeverk for ivaretakelse av de mest krevende pasientene.

De beklager at de er har kommet i en situasjon hvor kontrollkommisjonen har vurdert at tvangsbruken hadde feil hjemmelsgrunnlag, men mener det ikke betyr at tvangsbruken kan opphøre.

Nå skal sykehuset ha en gjennomgang av saken.

Halden kommune har bedt Statsforvalteren om å vurdere hva kommunen kunne gjort annerledes.

Søsteren Lydia forteller at hun gruet seg til første møte med broren på sykehuset. – Da jeg kom inn døra, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg så han smile med munnen, men øynene var så trist, sier hun. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

– Vi vil gjøre hva vi kan for å unngå lignende situasjoner i framtiden, sier direktør Aam.

21-åringen ble flyttet fra sykehuset 24. juli. Nå er han tilbake i boligen i Halden, som har blitt bygget ut.

På sikt skal kommunen bygge en ny og bedre bolig.

Men familien mener belteleggingen har skapt varige sår.

– Han har blitt verre enn det han var. Det har vært en krevende kamp og han kan ikke snakke for seg selv. Derfor er det vårt ansvar å være talspersoner. Vi skal sørge for at han får rettferdighet. Jeg vet at han hadde gjort det samme for meg, sier søsteren Lydia.

