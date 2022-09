Hadde du klart å bestå oppkjøringen på ny?

Hvor høy i hatten hadde du vært hvis du måtte ta lappen om igjen?

Mange av oss tar lappen som 18-åring. Man pugger til teoriprøven og ser seg ikke tilbake etter man har bestått oppkjøringen.

Bare halvveis gjennom 2022 har flere dødd i trafikken enn i hele fjor. Så er vi like flinke sjåfører som vi tror vi er?

Mange vurderinger skal tas i trafikken. Har du full oversikt over hva som er rett? Foto: Ahmet Dogan / NRK

For å finne ut av det, har NRK utfordret tre tilfeldige personer. Nå skal de få teste seg i en liksom-oppkjøring.

Vi har rigget en trafikkskolebil med kameraer. Høydepunktene fra kjøreturen kan du se lenger ned i saken.

Sjåførene våre, Thea (23), Linn-Jeanette (42) og Pål (59) skal gjennom den samme ruta, med den samme sensoren. Oppkjøringen vil vare i en halvtime og ta dem rundt omkring i Drammen.

RUTA: Oppkjøringen vil ta førerne rundt og gjennom Drammen sentrum.

Alle tre har hatt lappen siden før de ble 20 år gamle. For to av dem betyr det flere tiår med kjøreerfaring.

Likevel var det kun én av dem som besto oppkjøringen NRK har arrangert for dem.

Thea (23)

Av våre tre førere er det 23 år gamle Thea Jenssen Refsland som er først ut.

Thea Jenssen Refsland tok lappen i Egersund. Nå skal hun prøve seg i drammenstrafikken. Foto: AHMET DOGAN / NRK

– Jeg er veldig «rett på» og nøler ikke i trafikken. Jeg er også veldig flink til å rette på andre hvis jeg ser at de gjør feil, sier hun.

Hennes største utfordring er at hun nå må kjøre i en ukjent by.

– Drammen er en helt ny by for meg. Jeg har heller ikke kjørt mye i større byer, så jeg er ikke vant til lyskryss og enveiskjøring.

Thea har kun hatt billappen i tre år, men hun har kunnet kjøre moped i over åtte.

Nå er tiden inne for å se om hun har glemt noe på de årene.

Thea (23) har oppkjøring

Når hun er ferdig, venter det både ris og ros fra sensoren.

Hun er observant i trafikkbildet, men henger også for tett på andre bilister. Hun har glemt noen regler for lyskryss og rundkjøringer, og har litt for ofte kun én hånd på rattet.

Når alt er summert opp, ender det med stryk.

Etter tre år med å kjøre bil alene bestod hun ikke oppkjøringen på ny. Foto: Ahmet Dogan / NRK

– Det var uforventet. Jeg ble faktisk litt sjokkert.

Dette er ikke en ekte oppkjøring, og hun mister selvfølgelig ikke lappen, selv om det endte med stryk.

Men hun tar med seg noen nye lærdommer.

– Jeg lærte nye ting om både rundkjøringer og lyskryss. Det var det lite av der jeg tok lappen. Noen av disse reglene har jeg kun lest på papiret.

Linn-Jeanette (42)

Den neste som skal i ilden, er 42 år gamle Linn-Jeanette Gjertsen som har hatt lappen i 24 år.

Linn-Jeanette Gjertsen har hatt lappen i over to tiår. Foto: Ahmet Dogan / NRK

– Jeg er en rolig sjåfør. Trygg i trafikken og liker å kjøre bil, sier hun.

Men nå kjenner hun på nervøsiteten.

– Jeg er redd for å overtenke ting og redd for å gjøre feil. Plutselig havner man i en situasjon der det er uklart hva man skal gjøre.

Sønnen hennes øver nå for å ta teoriprøven. Hun har benyttet sjansen til å se hvor godt hun ville gjøre det på teoriprøven nå.

Hun prøvde seg på en av teoriprøvene man kan ta på nettet.

– Jeg strøk med mange feil, men jeg var ikke helt enig i svarene.

Nå skal hun sjekke om hun vil gjøre det bedre på oppkjøringen etter alle disse årene.

Linn-Jeanette (42) har oppkjøring

Hun kommer med noe kritikk av egen kjøring når hun er ferdig med oppkjøringen. Noen vanskelige rundkjøringer og vikepliktssituasjoner.

Men sensoren er imidlertid fornøyd.

– Hadde det vært en ekte oppkjøring, så hadde jeg sagt gratulerer, sier han.

BESTÅTT: – Deilig å få det bekreftet. Foto: Ahmet Dogan / NRK

– Det var veldig deilig.

Det kommer riktignok noe småpirk.

Litt bedre speilbruk, og hun må se seg litt mer rundt i rundkjøringer.

– Jeg har tidligere tenkt på å kjøre en tur med en kjørelærer, for å se hvordan jeg ligger an, så det var veldig deilig å få det bekreftet nå at jeg fortsatt kan kjøre bil.

Pål (59)

Sistemann ut er 59 år gamle Pål Harstad som har hele 41 år bak rattet.

Pål Harstad har kjørt bil i en mannsalder. Foto: Ahmet Dogan / NRK

– Jeg er veldig trygg i trafikken. En ganske god sjåfør som har begynt å klage på andre, sier han med et smil.

Mange av klagene går på det samme.

– Nøling, og manglende blinklys i rundkjøring. Det er det verste. 99 prosent av folk er ålreite, men det er mye som irriterer.

Det mangler ikke på selvsikkerhet, men han har selvinnsikt på det også.

– Vi som er litt eldre, føler oss sikkert litt mer selvsikre enn det vi burde gjøre. Det kjenner jeg på selv også.

Han har over fire tiår med kjøreerfaring, og skal nå teste om han har lagt til seg noen uvaner på de årene.

Pål (59) har oppkjøring

40 i 30-sone, 50 i 40-sone, ligger for nærme andre biler, og for aggressiv i enkelte situasjoner.

Sensoren er ikke skånsom i sin dom. Det blir stryk.

Det holdt ikke til bestått. Foto: Ahmet Dogan / NRK

– Jeg syns det var ganske strengt. At jeg kjører litt for nærme de foran, det er litt min «flyt», at jeg ikke nøler. Tenker jeg i hvert fall.

Likevel innser han at han nok har tilegnet seg noen uvaner gjennom årene.

– Jeg har sikkert kjørt den samme ruta tusen ganger og gjort de samme feilene tusen ganger.