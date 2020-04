– Vi har betalt for hele garderoben. Ikke et lite forskudd, men hele summen. At vi skal betale ekstra for varen, det er ikke aktuelt. Jeg synes det er ufint og frekt, sier Ivana Celik.

Hun og familien har nettopp flyttet inn i nytt hus i Kongsberg, og slo til på det som virket som et godt tilbud på skyvedørsgarderobe. De forhåndsbetalte nærmere 25.000 kroner.

Fredag kom meldingen om at selskapet med 22 butikker og 97 ansatte har slått seg selv konkurs.

Dermed får verken Celik eller de rundt 2000 andre kundene varene de har bestilt. Til sammen opplyser selskapet at disse kundene har forhåndsbetalt omkring 15 millioner kroner.

Fikk umiddelbart nytt tilbud

Flere av kundene NRK har vært i kontakt med bestilte til sterkt nedsatte priser i tiden før selskapet gikk konkurs. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Samme dag som selskapet meldte om konkursen, opplyste eierne at de ønsker å starte et nytt selskap. De vil sørge for at kundene som har bestilt får varene sine.

Det er imidlertid én hake.

Kundene må betale mer enn de allerede har gjort.

Det kommer ikke Tonje Simonsen til å gjøre.

– Jeg stiller meg kritisk til en sånn ordning. Garderoben vi har bestilt er spesialbygd, og passer ikke inn hvor som helst. Likevel vil de ta ekstra betalt for at vi skal få ut den, sier hun.

Simonsen har lite forhåpning om å få verken de 30.000 kronene hun har betalt eller garderoben. Sammen med flere hundre andre kunder har hun blitt med i en Facebook-gruppe der de diskuterer flere mulige løsninger.

– Et felles søksmål er nok noe jeg kan stille meg positiv til. Jeg har ikke flust av penger. En ting er at man taper 30.000, men jeg har heller ikke garderobe. Skal jeg bruke 30.000 en gang til? spør hun.

Skylder mye penger

Erik Bøckmann startet Garderobemannen for 24 år siden. Overfor NRK legger han ikke skjul på at det i perioder har vært problemer med driften, men at det er bråstoppen i markedet under koronaepidemien som ble avgjørende.

Han anslår at selskapet skylder mellom 40 og 50 millioner kroner til leverandører. I tillegg kommer omkring 2,5 millioner kroner i lønn til ansatte.

På spørsmål om hvordan selskapet kan mangle penger til å levere varene når de har krevd forhåndsbetaling, svarer han slik:

– Vi tar forskudd fordi vi spesialbestiller varene fra vår leverandør. Det er ingen annen grunn til det.

– Dere får pengene tidlig på bok. Burde dere ikke da ha god likviditet?

– Det er ikke nødvendigvis sånn, sier han.

Vil endre konseptet

Dersom han får banklån og mulighet til å starte opp virksomheten igjen, vil de endre litt på konseptet. Blant annet vil ikke de 22 butikkene drives videre som i dag.

– Vi ønsker å starte opp for å fullføre ordrene som er inne i stedet for at alt er tapt. Men det vil innebære at kundene må betale litt for å få ut varene. Vi håper å få til en vinn-vinn-løsning.

– Hvorfor skal folk stole på det?

– Jeg vil ikke kreve at de betaler på forskudd, sier Bøckmann.

PS: Også NRK-ansatte er blant dem som ikke har fått varene. Disse har ikke bidratt til artikkelen.