200 i Nesbyen isolert fra omverdenen: – Jeg har nesten ikke ord

Kommunen sender ut en SMS til alle innbyggerne i Rukkedalen og tilbyr handlehjelp.

Røde Kors skal også reise oppover med ATV for å dele ut mat til dem som trenger det.

– Det er frustrerende å gå oppi her og ikke komme meg til Nes, sier Oskar Renslo.

Bonden har satset stort på melk og kjøttproduksjon, men akkurat nå er alt usikkert.

200 innbyggere i Rukkedalen i Nesbyen er isolert. Rukkedalsvegen har rast ut flere steder mellom Nesbyen og Rukke. Denne veien er stengt og overhodet ikke kjørbar.

Det vil trolig ta tid før veien kan åpnes igjen.

Bilde av Rukkedalsvegen og elva like før vegen ble stengt. Foto: Tone Renslo

– Har nesten ikke ord

Oskar Renslo og kona Tone bor på en gården med sine seks barn og Oskars mor på 92 år i andre etasje.

Oskar Renslo med gården og Rukkedalen i bakgrunnen. Foto: Tone Renslo

Gården ligger høyt oppe i dalsiden og er skjermet fra de store vannmassene. Mens resten av bygda knapt har mobildekning, har de mulighet til kontakt med omverdenen.

De har også det de trenger av mat og medisiner for noen dager til. For dem er det konsekvensene av ekstremværet som er verst.

Over 400 rundballer som skulle vært vinterfôr reiste med elva lenger nede i dalen.

– Det lå et godt stykke fra elva. Det som lå lenger unna tenkte jeg kom til å holde, men nå gikk den ekstremt høyt. Der reiste alt, sier han fortvilet.

Bonde Oskar Renslo har mistet over 400 rundballer i flommen. Flere av rundballene som ble tatt av elva har havnet på riksvegen.

Hvordan det står til med resten av avlinga, vet han ikke før han kommer seg ut av dalen.

– Det å gå her og ikke få gjort noe og ikke vite. Man blir litt dyster av det.

– Det skal bli tøft å holde topp kvalitet på melka med så mye for som er ødelagt. Hvis det verste blir tilfelle må vi nok slakte så det ene fjøset mitt står tomt til vinteren.

– Jeg har nesten ikke ord. Det er frustrerende. Det blir et stort tap, sier seksbarnsfaren.

– Veldig krevende

I Nesbyen har det vært krisestab siden mandag. Ordfører Tore Haraldset beskriver en fortvilet situasjon for de isolerte i Rukkedalen.

– De får ikke reist på butikken en gang. Det er veldig krevende, sier han.

Tore Haraldset, ordfører i Nesbyen. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Haraldset har ikke oversikt over alle som er isolert i området.

Det er også store utfordringer med mobilmaster, så kommunen får ikke kontakt med alle som bor der.

– Det er en kaotisk situasjon. Vi vet ikke om alle har mat. Det er noen eldre som bor der. Vi har prøvd å ringe mange, men vi vet ikke om vi har nådd alle.

Kommunen har sendt ut SMS til innbyggerne, men vet foreløpig ikke om alle har mottatt dem.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon og det er grunn til bekymring.

Varer flyter rundt inne på butikken i Nesbyen. Foto: August Gulsvik / Privat Vannet har begynt å synke i Nesbyen, så nå kommer skadene fra flommen sakte, men sikkert, frem. Foto: Tordis Gauteplass / NRK Varer flyter rundt inne på butikken i Nesbyen. Foto: August Gulsvik / Privat

– Bekymret for liv og helse

Beredskapsleder i kommunen, Svein Magne Bråthen sier at innbyggerne de har fått kontakt med foreløpig klarer seg bra.

– Vi er svært bekymret nå for liv og helse. De har vært isolert i to dager. Vi spør oss hvor lenge dette vil gå bra, sier han.

Viken fylkeskommune er på vei til Nesbyen torsdag formiddag for å vurdere på skadene på veien.

En entreprenør skal jobbe for å gjøre veien tilgjengelig for nødetater og andre som har behov for å komme gjennom.

Ordføreren i Nesbyen er opprørt over at det har tatt så lang tid å få kontakt med de ansvarlige for veiene.

– Det har vært god dialog med alle instanser, men vi har hatt utfordringer med de som har ansvar for fylkesveier og riksveier, sier han.