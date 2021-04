– Det ble veldig virkelig da vi så at det kom flammer ut av klasserommet, sier Anna Emilie Guttulsrud.

Torsdag ettermiddag ble hun vitne til at skolen hennes i Våler i Østfold brant ned.

Nødetatene rykket ut til skolen, som har over 200 elever, like etter klokken 16. En liten brann i en ytterveggvegg utviklet seg fort til full overtenning. Den eneste ungdomsskolen i kommunen ble totalskadd i brannen.

Ungdomsskolen beskrives av flere som en viktig samlingsplass i kommunen. Foto: Freddie Larsen

Alle klasserommene har gått tapt i flammene. Bare gymsalen og administrasjonsbygget står igjen. Guttulsrød hadde selv bare tre måneder igjen på skolen.

– For meg blir det sikkert brakker eller hjemmeskole. Det er ikke noe problem. Men lillebroren min har tre år foran seg på ungdomsskolen. Hvis han må ha undervisning i brakker, så er det veldig kjipt, sier hun.

Bønder stilte opp med traktor og vann

På Facebook ba ordfører Reidar Kaabbel tidlig om hjelp til å få mer vann til slukningsarbeidet. Bøndene var raskt på plass med traktor og fulle vanntanker.

– Dette er helt tragisk. Men det er rørende å se at lokalbefolkningen stiller opp, sier Kaabbel.

Bønder fra den lille bygda og flere nabokommuner stilte opp da brannmannskapet trengte mer vann i kampen mot flammene. Foto: Magnus Brenna-Lund/NRK

Ordføreren har selv vært elev ved skolen. Han er imponert over samholdet bygdefolket viste da kommunens samlingspunkt ble tatt av flammene.

– Det har kommet folk fra næringslivet og bønder. Ikke bare fra Våler, men også fra Askim, Skiptvet og Moss blant annet, sier han.

Selv om ordføreren ba om hjelp til å skaffe vann, valgte lokalbefolkningen å bidra med mye mer. De åpnet kiosken til fotballklubben og startet å lage mat til brannmannskapene.

En av dem som bidro med å steke vafler og koke pølser, var Anna Emilie som kort tid før hadde vært vitnet til at klasserommet brant.

– Det er veldig fint å kunne hjelpe til. Vi setter veldig pris på det gjør og at de har reddet gymsalen vår, sier Guttulsrud.

En rekke frivillige sørger for at brannmannskapet får i seg mat og drikke. Foto: Magnus Brenna-Lund/NRK

Får skryt av politiet

Brannvesen fra tre kommuner hjalp til med å få slå ned flammene. De måtte jobbe i fire timer før de fikk kontroll.

Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt skryter av både ordføreren og alle andre som stilte opp for nødetatene som var på stedet.

– Ordføreren har vært veldig engasjert og har bedt om hjelp. Det har kommet bønder med fulle vanntanker, og vafler og kaffe til de som jobber der. Men det er sånn det er på bygda. Det er veldig «all right» å se, sier han.

Marstad understreker at arbeidet med en så kraftig brann er krevende og tung for innsatspersonellet, og at innsatsen til lokalbefolkningen var viktig.

– De trenger komme seg litt bort fra området og ta noen pauser innimellom. Da er det å få servert en vaffel og en kopp kaffe helt ypperlig, sier han.

Slukningsarbeidet kommer til å fortsette utover natten.