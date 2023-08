20 x normal vannmengde i Akerselva

Mandag er vannføringen i Akerselva i Oslo på 20 kubikkmeter (m3) per sekund, mens det normale for årstiden for 1 kubikkmeter.

Akerselva er Oslos største elv.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har økt vannmengden for å ta unna for nedbøren som kommer i forbindelse med ekstremværet «Hans».

Vannmengden kan komme til å øke enda mer, ifølge etaten.

Etaten skriver at Akerselva kan ha en vannføring opp til 27 m3 før det blir kritisk for de bygningene som ligger nærmest elva, eventuelt 25 m3 over flere dager.

«Det er viktig at publikum er forsiktig når de går langs elven og ikke tar nødvendige sjanser. Næringsbygg og private bygg langs elva varsles fortløpende om vannføringen», skriver kommunen på nettsidene sine.