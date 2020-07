1,7 millioner bier forsvant før Susanne fikk summet seg

– Først var jeg bare trist. Nå er jeg fly forbanna!

NRK møter Susanne Marie Dörfler i et skogsholt på Dilling i Moss kommune. Her hadde hun 32 bikuber stående helt fram til søndag kveld.

Dörfler forteller at naboene på stedet så en hvit Mercedes stoppe like ved, og en person iført fullt birøkter-utstyr steg ut. Vedkommende roet ned biene med røyk og begynte å heise kuber opp på tilhengeren sin.

– Naboene trodde det var meg. Det er ikke lett å se hvem det er når man har på seg hatt, slør og heldekkende, hvit dress, sier Dörfler.

Susanne Marie Dörfler løfter forsiktig av lokket på en av de få kubene som fortsatt står igjen. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Stolt av jentene mine

I løpet av kort tid forsvant 28 av Dörflers bikuber, som var breddfulle av honning og til sammen inneholdt 1,7 millioner bier.

Hun anslår at det hele har en verdi av nær 170.000 kroner. Men det er ikke pengene som betyr noe for henne. Savnet etter biene er stort.

– Jeg er stolt av jentene mine, over hvor bra de har pollinert jordbæråkeren her i området, og jeg har lagt ned mye jobb, kjærlighet og hjerteblod i dette, sier Dörfler.

Sammen med mannen har hun til sammen 300 kuber stående rundt på Østlandet. Hun oppfordrer andre birøktere i Norge til å være påpasselige hvis de får tilbud om å kjøpe en bikoloni, og vil gi en dusør på 50.000 kroner for tips som leder til oppklaring.

Dörfler har nemlig ved hjelp av et bievennlig lim festet små plater med sine initialer på ryggen til dronningene.

– Jeg håper at andre birøktere tipser meg hvis de kjøper en dronning med initialene «SD» festet på ryggen, sier hun.

Det er ingen tvil om hvem som eier bikubene i skogen på Dilling i Moss kommune. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Tror det er proffe aktører

NRK har vært i kontakt med politiet i Moss, som bekrefter at de har mottatt en anmeldelse.

– Men vi har ennå ikke fått vært på stedet, sier Kristoffer Haakonsen, politioverbetjent ved seksjon nærpoliti ved Moss politistasjon.

Etter at Susanne Dörfler la ut tyveriet i sosiale medier, har hun fått meldinger om at to andre birøktere i Moss og en i Askim har opplevd det samme de siste dagene.

Dörfler tror tyven er en del av et kriminelt nettverk, og ikke bare en som driver med dette som bigeskjeft.

– Dette må være proffe birøktere som står bak. De vet når på døgnet de skal komme, røyker dem inn, og er fullt utstyrt med dress og bikube-heis på hengeren. Du løfter ikke en kube på 100 kilo sånn uten videre, sier Dörfler.