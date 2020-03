192 personer koronasmittet

KOM MED NYE TALL: – At antall smittede øker, er en forventet utvikling av epidemien. Vi har forståelse for at det gir bekymring både for egen og nære sin helse, sier områdedirektør for smittevern, Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix