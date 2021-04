18-åring omkom etter fallulykke i Halden

– Undersøkelser som er gjort nå og i helgen viser at alt tyder på at det var en ulykke, sier avsnittsleder for forebyggende ved Halden politistasjon, Monica Holt.

Hun bekrefter at den 18 år gamle mannen omkom mandag. De pårørende er varslet.

Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 20 lørdag kveld. 18-åringen hadde da falt ned en skrent i Engevika.

Mannen ble fraktet til Ullevål sykehus ved hjelp av redningshelikopter. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Området ligger i utkanten av Halden sentrum. Det er et populært friluftsområde mot Iddefjorden. Det er flere bratte skråninger og stup i området.

– Det har vært en fallulykke ute i terrenget. En person skal ha falt 20 meter ned i et område som er veldig bratt, sa politiets operasjonsleder Ronny Samuelsen til NRK lørdag kveld.

Mannen var bevisstløs da nødetatene kom til stedet.

Flere ungdommer i området

Politiets operasjonsleder sa lørdag kveld til Halden Arbeiderblad at det var flere ungdommer i området. Vitner har beskrevet fallet som et uhell.

– Den unge mannen skal ha tråkket på en stein og sklidd, sa Samuelsen til avisen.

Holt forteller at politiet har avhørt flere vitner.

– Det var flere i området, men det var ikke mange som så hva som skjedde, sier hun.

Familien blir fulgt opp både av helsevesenet og politiets pårørendekontakt. Vitner og venner blir fulgt opp av kommunens kriseteam.