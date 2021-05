Mann (27) dømt for ikke å hjelpe livløs 15-åring

– Dommen gir et tydelig og sterkt signal om at når man overværer en person i hjelpeløs tilstand, så har man plikt til å hjelpe, sier politiadvokat John Skarpeid etter å ha lest dommen.

Det var i august i fjor at den 15 år gamle jenta døde av overdose på mannens hotellrom. Hun hadde vært på rommet i nesten to døgn og var ruset. Store deler av tiden var det ikke mulig å få kontakt med henne.

Ambulansepersonell fant henne om ettermiddagen 20. august. Da hadde hun trolig vært død i mange timer, og det var 29 timer siden noen hadde fått kontakt med henne.

Dette skjedde i dagene før dødsfallet 20. august 2020 ble en 15 år gammel jente funnet død på et hotellrom i Sarpsborg sentrum. Jenta hadde vært alene på hotellet sammen med sin da 26 år gamle kjæreste i over ett døgn. Ankom hotellet Den tiltalte 27-åringen og den 15 år gamle jenta ankom Sarpsborg på kvelden etter å ha tatt bussen fra Oslo. De hadde vært i Oslo sammen og den tiltalte mannen hadde blant annet kjøpt 50 tabletter med rivotril. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Spurte om jenta trengte hjelp På morgenen denne dagen våknet den tiltalte mannen og spurte jenta om hun trengte hjelp og om hun ville ha mat. Ifølge tiltalte var jenta våken på dette tidspunktet, men han er ikke sikker på om hun var våken eller sov da han kom tilbake etter handleturen.

Ble bekymret Utover kvelden ble 27-åringen bekymret for tilstanden til den 15 år gamle jenta. Jenta hadde da fått i seg flere narkotiske stoffer, og han var selv svært ruset.

Ba om råd Mannen ringte en kamerat, Giftinformasjonen og sin egen mor for å spørre om råd fordi han var bekymret for jenta. Alle svarte at han burde skaffe hjelp, men mannen ringte verken 113 eller legevakt denne dagen. Ifølge forsvareren sovnet mannen i 3-tiden på natten.

Publiserte bilde på Snapchat 27-åringen skal ha våknet like etter klokken 13.30, og han reagerte da på at jenta var blå på leppene. Han tok et bilde av jenta for å sende det på Snapchat til kameraten han hadde snakket med kvelden før. Men ved en feil publiserte han bildet til alle vennene sine på story-funksjonen. Foto: DENIS CHARLET

Ringte ambulanse Klokken 14.02, en halvtime etter at han la ut bildet på Snapchat, ringte mannen til 113 og sa at jenta var livløs. Han forsøkte gjenoppliving mens han ventet på ambulansen. Samtidig var det flere personer som hadde reagert på Snapchat-bildet og varslet politiet.

Jenta ble bekreftet død Klokken 14.12 kom ambulansepersonell inn på rommet og konstaterte at jenta var død. Obduksjonsrapporten viser at jenta trolig var død allerede klokken 07.30 på morgenen, og at hun døde av en overdose. Foto: Sara Vilde Solås / NRK Vis mer

– Ingen saker kan sammenliknes

Da saken mot 27-åringen ble behandlet i Søndre Østfold tingrett, mente Skarpeid at mannen burde dømmes til et år og ti måneders fengsel.

I den ferske dommen har retten imidlertid plusset på enda et halvt år i fengsel for 27-åringen. Han må dessuten betale 10.000 kroner i bot og 150.000 i erstatning til jentas familie.

– Det fantes ingen tidligere avgjørelser som kunne sammenliknes med denne saken. Derfor var det vanskelig å vite hva som er korrekt straff. Retten har sett nøyere på det, sier Skarpeid.

Politiadvokat John Skarpeid. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Aldersforskjellen mellom de to er sentral i dommen. For ifølge 27-åringen ble jenta værende på hans hotellrom fordi hun ikke ønsket å dra hjem. Dermed påtok han seg i realiteten omsorgsansvaret for et barn.

Mannen ble åpenbart bekymret da timene gikk uten at han fikk kontakt med jenta. Han ringte både en kamerat, sin egen mor og Giftinformasjonen allerede kvelden før jenta ble funnet død. Gang på gang ble han rådet til å skaffe hjelp, men det gjorde han ikke.

Frifunnet for å ha delt bilde

Sille Heidar, som er bistandsadvokat for jentas familie, sa i retten at tiltalte burde straffes strengere enn Skarpeid la ned påstand om.

Derfor er hun også fornøyd med dommen.

– Straffen virker riktig ut fra hvordan sakens alvor er. Jeg er også enig i vurderingen retten har gjort i alvorlighetsgraden i det å ikke hjelpe, sier Heidar.

Mannen ble frifunnet for å ha delt et bilde av den livløs jenta på Snapchat, men dømt for flere brudd på veitrafikkloven.

NRK har ikke fått kontakt med mannens forsvarer fredag.