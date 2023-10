Sophia (14) fekk ikkje sommarjobb – skapte 50 arbeidsplassar

Sommaren er for lengst over når me møter 14 år gamle Sophia Træland i ein hauststengd iskiosk på Sukkerbiten i Oslo.

Ho nyttar anledninga til å laga seg to store iskuler med sjokoladesaus – for treninga si skyld.

I år hadde ho og mange andre ungdommar sin første sommarjobb, nettopp i denne og sju andre iskioskar.

Sophia Træland (14) er raus med sjokoladesausen i jobben som isseljar i LICC. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Det kan 14-åringen ta størstedelen delen av æra for.

Men først skrur me tida tilbake.

Sophia er 13 år, og ser etter sin første sommarjobb. Ho vil kjenna på stoltheita over å tena og bruka eigne pengar.

Men jobbjakta skulle by på bomtur etter bomtur.

– Eg leita lenge. Det var veldig vanskeleg, fortel ei no 14 år gammal Sophia.

– «Kom tilbake om to år», var svaret ho fekk, seier far Christian Træland.

Då han spurde dottera om kva ho kunne tenka seg å jobba med, byrja hjula så smått å rulla. Sophias draumejobb var å selja is.

– Alle elskar is, ikkje sant?, sa Sophia.

Store is for ein bra pris, var forretningsideen hennar.

Og slik starta far og dotter Large Ice Cream Company – LICC, som opna i vår.

Far og dotter Christian og Sophia Træland framfor ein av dei åtte iskioskane sine. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Eg er frå Sørlandet, så eg var ikkje vond å be, seier far Træland.

Færre ungdommar tener pengar

Og bak disken skulle Sophia og andre ungdommar stå. Hans inntrykk er at det i dag er vanskelegare å få seg jobb i dottera si alder enn då han var ung.

For Sophia er langt frå den einaste som slit med å få seg jobb i ung alder. Trenden er at stadig færre ungdommar tener eigne pengar.

Delen unge med arbeidsinntekt har sokke kraftig sidan slutten av 90-talet. Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Jon Epland i SSB peiker blant anna på færre ufaglærte jobbar og arbeidsinnvandring som forklaringar.

– Vond sirkel

Av alle kommunane i landet har Oslo har den høgaste delen barn i låginntektsfamiliar.

– Det er ein klar tendens at ungdom frå middelklassen jobbar i større grad enn dei frå låginntektsfamiliar, seier Epland.

Han forklarer at barn av foreldre med middels til god inntekt i større grad kan dra nytte av nettverket og arbeidsplassen til foreldra når dei vil ut i arbeid.

Ser ein på 17-åringar med arbeidsinntekt, så kjem hovudstaden dårlegast ut. Her tente 48,9 prosent sine eigne pengar i 2019, ifølge SSBs siste tal. Akershus er på tredje plass – frå botnen. Her hadde 51,4 prosent inntekt. Foto: Nadir Alam / NRK

Familiar med innvandrarbakgrunn er overrepresenterte i statistikken over låginntektsfamiliar.

Og nettopp innvandrarungdommar er underrepresenterte når det gjeld unge med inntekt.

Ifølge SSB tente 17-åringar med arbeidsinntekt 97000 kroner meir som vaksne, samanlikna med jamaldra som ikkje jobba som unge.

– Det å ha ein deltidsjobb som ung ser ut til å vere eit svært lønnsamt springbrett vidare inn i arbeidslivet, seier Epland.

Er det snakk om ein vond sirkel?

– Det er ein heilt rett observasjon, svarer Epland.

Jon Epland i SSB fortel at folk som jobbar i ung alder i større grad utdannar seg, jobbar og tener godt som vaksne enn det andre gjer. Foto: Per Kristian Lie Lowe / SSB

– Viss det tidleg er forventa at du gjer ein arbeidsinnsats, så er det udelt positivt. Også har ein noko å visa til vidare i arbeidslivet, legg han til.

Meir enn kroner og øre

Træland fortel at ungdommane i bedrifta kjem frå all slags bakgrunnar. Nokon må sjølv stå for innkjøp av ting som varme klede og fotballsko.

– Det er ein av grunnane til at me skapte LICC. Det å jobba gir eit rikare liv, og ein kjem gjerne i mindre trøbbel enn dei som ikkje gjer det, seier han.

Frida Skjønhaug (t.h.) er blant dei 50 ungdommane som jobba i LICC i sommar. Ho fortel at utbyttet ikkje avgrensar seg til kroner og øre. – Det er lærerikt å jobba her, seier ho. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Oppmuntra av multimilliardær

Deira visjon er å bli den største arbeidsplassen for ungdommar i Noreg.

Eit anna mål med dei åtte mobile iskioskane er å tena pengar. Planen er at dottera tek over ei lønnsam og veldriven bedrift når ho blir vaksen.

Derfor har faren store vekstplanar.

Med seg i bagasjen har dei eit oppmuntrande møte med den britiske milliardæren og forretningsmannen Richard Branson.

Richard Branson la dette innlegget på Instagram etter møtet med far og dotter Træland. Innlegget på tyder på at møtet var til gjensidig nytte. Foto: Skjermdump

Etter å ha fått eit brev frå Sophia takka han ja til å møta far og dotter Træland.

Møtet fann stad i september i samband med at Branson deltok på Oslo Business Forum.

– Ei heilt uvurderleg oppleving, seier far om møtet med barndomshelten som delte flittig av sine eigne erfaringar som ung forretningsmann.

Neste sommar siktar dei på å ha 200 tilsette i 30 iskioskar på det sentrale Austlandet. Etter kvart står utlandet for tur.

Bodskapet frå Sophia til andre ungdommar er klart.

– Søk hos oss, og ha det gøy!