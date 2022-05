– Fucked, sier Kjetil Berthling (25) da NRK viser ham en boligannonse.

– Ekstremt og urettferdig, sier de andre studentene vi møter utenfor Universitetet i Oslo.

Boligannonsen viser en liten leilighet i Sporveisgata på Majorstua. På 13 kvadratmeter er det gjort plass til stue, kjøkken, bad og sovehems.

Mandag ble den solgt for 2,52 millioner kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 192.307 kroner.

100.000 mer per kvadratmeter enn snittprisen i Oslo i mars, ifølge Eiendom Norges statistikk.

Leiligheten sett fra inngangsdøra. Til høyre er døra til badet, som er under sovehemsen.

Hard konkurranse

«Perfekt førstegangskjøp! Arealeffektiv 1-roms andel med sentral beliggenhet», sto det i annonsen på finn.no.

Men hvor mange har egentlig råd til å kjøpe den?

Ganske mange, skal vi tro eksperten.

– Jeg tror dette kommer til å være populært i markedet, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Det er nemlig få boliger ute til en slik pris. Dermed blir konkurransen også stor, mener Lauridsen.

Hemsen over badet fungerer som leilighetens «soverom».

Nær ved å gi opp drømmen

Det mangler ikke på harde ord når studentene på Blindern skal beskrive boligmarkedet i hovedstaden.

– Det er jo veldig ekstremt, da. Det er veldig høye priser, det har gått litt ut av kontroll, sier Erik Lundberg (26).

Erik Lundberg, Mathias Emanuelsen, Kjetil Berthling og Helene Øie Mikalsen studerer annonsen til den 13 kvadratmeter store leiligheten. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

For prisene er skyhøye, særlig for førstegangskjøpere.

Den lille leiligheten til 2,5 millioner kroner vekker oppsikt. Ville de ha kjøpt en slik leilighet?

Kjetil Berthling tror ikke han klarer å komme seg inn på boligmarkedet før han er i slutten av trettiårene:

– Jeg har på en måte gitt litt opp på den drømmen om å kjøpe bolig i nærmeste framtid, i hvert fall.

Ofte førstegangskjøpere

Seks personer dukket opp da det var åpen visning på den 13 kvadratmeter store leiligheten. Siden ble det gjennomført noen privatvisninger.

Eiendomsmegler Jonas Øien sier det ofte er stor interesse for de minste leilighetene.

Ifølge eiendomsmegler Jonas Øien hos Privatmegleren går det ofte raskt unna når små leiligheter skal selges:

– De ligger som regel ute på markedet en uke før visning og med budrunde dagen etterpå. Det er fort, sammenlignet med større leiligheter, sier megleren.

Leiligheten i Sporveisgata ble til slutt solgt omtrent to uker etter første visning. Etter en budrunde gikk den for 2,52 millioner kroner.

Ifølge Øien er det ofte førstegangskjøpere og pendlere som kjøper de billigste leilighetene. Denne gangen var det en pendler som gikk seirende ut av budrunden.

Oppskriften?

Henning Lauridsen i Eiendom Norge er enig med studentene i at det er vanskelig for førstegangskjøpere å komme inn på markedet.

– Grunnen til at det er så dyrt, er at det over veldig mange år er bygd færre boliger i Oslo enn det er folk som har lyst til å bo her. Da blir prisene høyere, sier Lauridsen.

Lav totalpris gjør at mange tross alt har mulighet til å kjøpe slike små leiligheter, mener Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Lauridsen har noen råd til dem som vil kjøpe bolig, men kanskje sliter på grunn av prisene: