– En gledelig nyhet for veldig mange.

Fredag fikk Albania ny regjering. Den består av et flertall kvinnelige statsråder. Det vekker oppmerksomhet, også i Norge.

– Det er en naturlig utvikling i samfunnet med flere kvinner i ledelsen, sier Senaid Kobilica, bosatt i Moss.

Kobilica er imam og leder i Muslimsk Dialognettverk i Norge. Tolv kvinner som statsråder viser tegn til positiv utvikling for det muslimske fellesskapet i Europa, mener han.

Senaid Kobilica er glad for at Albania nå har fått et tydelig kvinnelig flertall i regjeringsposisjon. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det snakkes mye om Taliban og hvordan de tolker koranen. Det gjør vårt handlerom her i Europa mindre og vi får ikke uttrykt oss på den måten vi ønsker. Derfor er dette et positivt signal til verden rundt, sier Kobilica.

Albanias sosialistiske parti er et av de største partiene i landet, ledet av Edi Rama. 57-åringen har sittet som statsminister siden 2013, og starter nå på sin tredje periode.

– Denne nye regjeringen vil gå inn i historien med det høyeste antallet kvinner, sa han i talen sin da han viste frem sin nye gruppe.

Edi Rama (nummer to fra høyre) og de øvrige statsrådene i den nye regjeringen. Foto: GENT SHKULLAKU / AFP

Albania-forsker: – Mye korrupsjon

Regjeringskabalen har skapt mye oppmerksomhet.

– Det eneste jeg har å si er at han gjør dette for å fremstå som progressiv. Dette er kun symbolikk, fordi han vet at kvinnerepresentasjon er musikk i EUs ører, sier Cecilie Endresen på telefon fra Albania.

Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i albansk kultur og politikk.

Cecilie Endresen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, er svært kritisk til statsminister Edi Rama og hans valg om å ta inn tolv kvinner i den nye regjeringen. Foto: Universitetet i Oslo

Endresen, som har bakgrunn som politisk analytiker, omtaler landet som mannsdominert.

– Det er usikkert om dette faktisk vil føre til mer likestilling, og hvor mye reell makt disse kvinnelige statsrådene vil få. Albania har svake demokratiske tradisjoner og er et ganske mannsdominert samfunn med mye korrupsjon, sier hun.

Sjefsimam Kobilica sier han ikke har kjennskap til all politikk i Albania, men er uenig med Endresen.

– Det er et kraftfullt signal, i hvert fall. Men jeg kan være enig i at det er en god del jobb å gjøre for mange land. Så skal ikke jeg vurdere om dette er et falskt grep for å få oppmerksomhet, sier han.

Statsrådene har både muslimsk og kristen bakgrunn.

– Det er stort å inkludere alle i et land med muslimsk flertall når vi kjenner til historien i Balkan, sier imamen.

Dette er Albanias nye regjering Ekspandér faktaboks Statsminister: Edi Rama Vise-statsminister: Arben Ahmetaj (ny) Europa- og utenriksminister: Olta Xhaçka Forsvarminister: Niko Peleshi Innenriksminister: Bledar Çuçi Finansminister: Delina Ibrahimaj (ny) Infrastruktur- og energiminister: Belinda Balluku Utdanning- og sportsminister: Evis Kushi Justisminister: Ulsi Manja (ny) Kulturminister: Elva Margariti Landbruk og bygdeutviklingsminister: Frida Krifca (ny) Helse- og sosialminister: Ogerta Manastirliu Minister for relasjoner med parlamentet: Elisa Spiropali Turisme- og miljøminister: Mirela Kumbaro (ny) Barne- og ungdomsminister: Bora Muzhaqi (ny) Minister for standarder og tjenester: Milva Ekonomi (ny) Minister for entreprenører: Edona Bilali (ny)

Unge albanere fornøyde

Verona Salihu (24) fra Fredrikstad ser på seg selv som kosovo-albaner. Hun er glad for at kvinner i Albania får disse maktposisjonene.

Verona Salihu er glad for at så mange kvinner nå får maktposisjoner. Foto: Privat

– Som ung, albansk kvinne tenker jeg: «Oi! Så bra med en forandring!». Endelig noe annet enn det forfedrene våre så på som riktig, sier Salihu.

Også i Kosovo ble det stor ståhei da den kvinnelige presidenten Vjosa Osmani ble satt inn i april i år.

– Jeg tror både Kosovo og Albania prøver å nå ut til de kommende generasjonene med å ha så mange kvinner i maktposisjoner. De vil fortelle at det er sånn det vil være fremover, sier Salihu til NRK.