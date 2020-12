110 nye smittede på tre dager: Vurderer å stenge ned samfunnet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Om vi ikke ser en bedring de neste dagene, kan vi bli nødt til å gå enda hardere til verks og stenge ned store deler av sarpsborgsamfunnet, sier ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap) i en pressemelding.

Siden mandag er det bekreftet 110 smittetilfeller i Fredrikstad og Sarpsborg. Så langt i desember er det 521 smittetilfeller i de to byene.

I kveld har kommunene lagt frem forslag om flere innstramminger. Samtidig vil forskriften fra tidligere i desember bli forlenget til 7. januar.

Forslagene gjelder begge byene og skal behandles i formannskapene torsdag.

De nye forslagene er:

Kun tillatt med fem gjester i private hjem

Bruk av munnbind på offentlige steder, hvor man ikke kan holde èn meter avstand.

Gruppetrening med tre eller flere deltakere, er ikke tillatt

Hver innbygger bør begrense antall sammenkomster til to per uke

Det gjøres unntak for to dager i julen, hvor man kan samles inntil ti personer i tillegg til egen husstand

Vurderer forbud mot sosialt samvær

I forslaget skriver kommunedirektør Turid Stubø Johnsen i Sarpsborg at det kan bli aktuelt med enda mer inngripende og langvarige tiltak.

Ifølge henne kan det føre til en nedstenging av samfunnet hvor kun nødvendige funksjoner får holde åpent.

«Dette kan omfatte forbud mot sosialt samvær mellom ulike husstander, forbud mot alle typer arrangementer, stenging for besøk på sykehjem og institusjoner og andre tiltak rettet inn mot de situasjoner hvor en ser at smitte spres.»

I Fredrikstad er også situasjonen krevende. Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) sier det er utfordrende å ramme inn smitten.

Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap) sier folk blir smittet på jobb og ute i samfunnet ellers. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Det er en krevende situasjon fordi vi har innført en forskrift, men vi ser ingen merkbar bedring. Derfor strammer vi nå ytterligere til, sier Nygård.

– Folk blir smittet på jobb og ute i samfunnet ellers. Det er mer utfordrende å ramme inn og begrense smitten når den dukker opp på forskjellige steder.

– Ønsker ikke ødelegge jula

Kommunene følger de nasjonale retningslinjene for jula. Dermed kan man ha besøk av inntil ti personer i tillegg til egen husstand to ganger.

– Vi har kommet til at det er riktig at vi i forskriften åpner opp for det som har vært statsministerens juleråd. Vi tenker at folk har planlagt med tanke på det og da ønsker ikke vi å ødelegge jula for folk, sier Nygård.

– Hvordan skal kommunen kunne følge med på at folk ikke har flere selskaper?

– Det er jo sånn med denne forskriften at det i stor grad vil være tillitsbasert, som det for så vidt er ved mye annet lovverk og forskriftsfesting i Norge.

Men dersom man har mye besøk og dette blir lagt merke til, har man et problem, sier Nygård.

– Da har man brutt forskriften.