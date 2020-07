11 personer reddet sekunder før sjarken gikk ned

– Tilfeldighetene gjorde at vi var bare to minutter unna da vi fikk melding gjennom nødkanalen. Det var nytteløst å få over lenseutstyr, og på 30–40 sekunder gikk båten under. Vi fikk alle 11 om bord, men det var på håret, sier Jørn Thomas Hansen ved redningsskøyta Horn Stayer.

Havariet skjedde ved Lauer ikke langt fra Skjærhalden på Hvaler torsdag ettermiddag.

Denne redningsskøyta holder normalt til i Skjebergkilen et godt stykke lenger nord. Hansen sier det var tilfeldig at de var så nær akkurat da alarmen gikk.

Det var trolig helt avgjørende.

– Skjønte vi ikke ville nå land

Sjarken som sank var omkring 30 fot stor, og de 11 om bord hadde vært på oppdrag med å plukke søppel i skjærgården, skriver Fredriksstad Blad, som først omtalte redningsaksjonen.

– Sjarken lå stadig tyngre i vannet. Jeg så at vi ikke ville klare å nå land og kalte opp redningsskøyta og ba om å få lenser om bord, forteller båtfører Jon Amtrup til avisa.

Han ba om hjelp via nødkanalen, og det var slik de raskt kom i kontakt med redningsskøyta. Alle om bord hadde redningsvester.

Redningsmannen på redningsskøyta vet ikke grunnen til at sjarken begynte å ta inn vann og etter hvert sank.

Personene om bord på sjarken var på vei tilbake etter å ha plukket søppel i skjærgården. Foto: Redningsselskapet / Horn Stayer

Hengte seg fast i ripa

I det dramatiske minuttet fra redningsskøyta kom frem til alle de 11 kom om bord, var det én som måtte hoppe i sjøen. En annen ble hengende fast i ripa på den synkende båten.

– Vi måtte røske ham vekk. En fikk et slag mot hodet, og en ble fraktet til sykehuset med ambulanse. Men ut fra situasjonen går det bra med dem, sier Hansen.

Første livreddende aksjon

Redningsskøyta plukket opp noen eiendeler rundt havaristen etter at den hadde sunket. Foto: Redningsselskapet / Horn Stayer

Kriseteamet i Hvaler kommune ble koblet inn. Gjengen som ble reddet skal ifølge Fredriksstad Blad ha en skikkelig debrifing fredag.

Redningsskøyta Horn Stayer er to år gammel. Ifølge Hansen er det første gang de har reddet liv slik de kan ha gjort i dag.

– Det er jo derfor vi er der ute, sier han.