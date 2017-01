Er du usikker på om du har en DAB+radio, kan du finne fram til for eksempel kanalen NRK Klassisk. Denne kanalen sendes bare i DAB+. Får du inn denne kanalen med tekstinformasjon og lyd, har du en DAB+ radio.

Les mer: Slik gjør du nytt kanalsøk



En DAB+radio kan ta imot både DAB- og DAB+signaler, men en DAB-radio tar ikke imot DAB+signaler.



Med DAB+ er det plass til flere kanaler, og det er den standarden europeiske kringkastere og produsenter er blitt enige om å bruke. Dette ble klart i 2007. Derfor mente både norsk radiobransje og Stortinget at det mest hensiktsmessige er å ha DAB+ som standard også i Norge, selv om det har en kostnad for enkelte lyttere.

Reklamasjon eller erstatning?

Ved kjøp av radio skal forretningen sørge for at du som forbruker får god informasjon. Mangelfull eller uriktig informasjon om digitalradioovergangen, og konsekvensene dette har for din fremtidige bruk av radioen kan gi grunnlag for reklamasjon.



Forhandlerleddet har selv et ansvar for å holde seg orientert om forhold av betydning for brukerne, og har ansvar for å selge produkter som er i tråd med de teknologiskift som gjennomføres.

Fremdeles noen kanaler i DAB

P4 og Radio Norge fortsetter å sende i DAB.