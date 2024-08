Slakter ny OL-oppfinnelse: – Det gir ikke mening

– Jeg skjønner det, men jeg skjønner det virkelig ikke.

Ordene tilhører Matthew Centrowitz. Amerikaneren er tidligere stor stjerne på 1500 meter, med blant annet OL-gull på distansen i 2016, og besøkte nylig podkasten «Track talk».

STJERNELØPER: Matthew Centrowitz var i flere år en stor profil på 1500 meter. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Her går 34-åringen til angrep på alle oppsamlingsheatene i Paris-lekene – en «oppfinnelse» som er fersk i OL-sammenheng.

I et oppsamlingsheat får utøvere som ikke klarte å kvalifisere seg til semifinalene gjennom forsøksheatene en ny sjanse på løpeøvelser fra 200 meter til 1500 meter, samt 100/110 meter hekk og 400 meter hekk.

I tidligere mesterskap har de nest beste i heatene gått videre på tid og ikke blitt sendt til et oppsamlingsheat.

Husk: I kveld kl. 20.50 løper Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås finale på 1500 meter. Løpet ser du på NRK 1.

Sammenlignet med Gulag

Oppsamlingsheatene har som regel blitt gjennomført dagen mellom forsøksheatene og semifinalene. Mens rivalene Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr kan ta seg en hviledag før semifinalene, må altså andre konkurrere en ekstra gang.

– Kerr og Ingebrigtsen kan ha beina høyt, mens andre løper på 3.32 (i et oppsamlingsheat) og så forventer man at disse skal komme tilbake neste dag og ta dem? Nei, de har ikke sjanse. Det gir ikke mening, sier Centrowitz i «Track Talk»-podkasten til Letsrun.com.

Han kaller oppsamlingsheatene flere ganger for «Gulag» i podkasten. Gulag er en betegnelse på tvangsarbeidsleirer i Sovjetunionen mellom 1920- og 1950-årene.

Til nå i OL har det vært arrangert flere oppsamlingsheat. Både på mennenes 1500 meter og kvinnenes 800 meter endte det med at alle de som gikk videre fra oppsamlingsheatet, igjen ble slått rett ut i semifinalen. Det samme var tilfellet på kvinnenes 200 meter.

OPPSAMLINGSHEAT: Det gikk heller ikke veien for Line Kloster (i midten) i oppsamlingsheatet mandag. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

– Det er ikke greit

Amerikanske Freddie Crittenden måtte løpe oppsamlingsheat på 110 meter hekk tirsdag formiddag etter å ha pådratt seg en mindre skade i forsøksheatet. Han tok seg videre til semifinale derfra, men er ambivalent til opplegget.

– Det er bra for sporten. Vi får flere muligheter til å representere landet, og løpe foran fansen, familien og trenerne på det største scenen i verden, sier han til NRK.

Problemet oppstår hvis det er utøvere som bevisst spekulerer i å løpe rolig i første runde, for så å stille uthvilt og med mer krefter enn konkurrentene i oppsamlingsheatet.

– Hvis noen ikke gjør alt de kan for å komme videre, blir det problematisk. Det er ikke greit, mener Crittenden.

VIDERE: Freddie Crittenden. Foto: AP

Canadiske Lucia Stafford klarte ikke å ta seg direkte videre på 1500 meter. Hadde den gamle ordningen blitt brukt, hvor man gikk videre på tid, ville hun trolig allerede vært klar for semifinale.

Nå må hun ut i oppsamlingsheat.

– Jeg vet ikke om det er så rettferdig. Med dette systemet blir de rike rikere. De gagner de raskeste, som bare kan cruise gjennom rundene, mens andre må slite seg enda mer ut, sier hun.

REAGERER: Lucia Stafford mener oppsamlingsheatene gjør de rike rikere. Foto: AP

NRK snakket med Jakob Ingebrigtsen om oppsamlingsheat i OL under et intervju i vinter.

– Det er sykt, var hans første reaksjon.

– Men når det er sagt, så er det ofte i semifinaler det er noen som går på en smell. Selvfølgelig kan det skje i første runde, men i semifinalene er det ofte såpass mye gode, sterke utøvere som kjemper om relativt få plasser at det er det veldig kjapt at det er noen som trår feil eller bommer, la han til.

NRK har forelagt Det internasjonale friidrettsforbundet kritikken fra Centrowitz, men har foreløpig ikke fått svar.

– Noe tull

Norske Line Kloster virket heller ikke spesielt begeistret for oppsamlingsheat da hun ble intervjuet av NRK etter forsøket på 400 meter hekk søndag.

Hun måtte nemlig løpe på nytt mandag.

– Jeg synes det er bare noe tull, sa Kloster til NRK.

– Det gir deg en ekstra sjanse?

– Hadde flere gått på tid ... Det er jo slik det har vært og det vi har forholdt oss til. Det er slik det egentlig burde være, svarte hun.

IRRITERT: Line Kloster avbildet med italienske Ayomide Folorunso (til høyre). Foto: Sarah Meyssonnier / Reuters

I tillegg til at Kloster løp oppsamlingsheat på 400 meter hekk, var det også oppsamlingsheat på 400 meter for menn.

Der var det åtte av 26 utøvere som valgte å droppe oppsamlingsheatet og aldri kom til start, tilsynelatende for å spare krefter inn mot 4x400 meter-stafetten senere i mesterskapet.

Da oppsamlingsheatene ble introdusert i forkant av OL, uttalte friidrettspresident Sebastian Coe at beslutningen var tatt etter å ha konsultert med utøvere og kringkastere.

– Vi tror at dette er en innovasjon som vil gjøre progresjonen i disse begivenhetene mer enkel for idrettsutøvere, og at det vil skape interesse hos fans og kringkastere, sa Coe til forbundets nettsider.

– Oppsamlingsheatene vil gi mer eksponering for sporten vår i den olympiske perioden og vil bli nøye planlagt for å sikre at hver begivenhet får sin del av søkelyset, la han til.