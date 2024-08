– Jeg trodde jeg hadde bedre kontroll enn som så, sier Narve Gilje Nordås til NRK.

Men kontroll var det overhodet ikke for Nordås, da han sikret finaleplass med et nødskrik. På oppløpssiden skjønte han at han hadde gjort en megablemme.

– Jeg trodde jeg var nummer fem eller nummer seks, men så var jeg i realiteten nummer sju. Det innså jeg kanskje med 50 meter igjen, sier Narve Gilje Nordås til NRK om den for han dramatiske innspurten.

JEVNT: Narve Gilje Nordås sikret til slutt finaleplass med svært liten margin. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Det var de seks beste i semifinaleheatet, som sikret seg OL-finale. Noen meter fra mål var ikke Nordås blant dem.

– Hva tenkte du da du skjønte at du hadde telt feil?

– Jeg er ganske god i matte, men vi har blitt så late. Vi har jo kalkulatorer. Jeg skulle ha hatt noen som telte for meg, sier Nordås med glimt i øyet.

– Ble du litt redd?

– Ja, jeg fikk litt panikk da jeg innså at jeg var nummer sju, ja. Jeg gjorde det.

LETTET: Narve Gilje Nordås med tommelen i været etter at finaleplass var sikret. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det endte i et bikkjeslagsmål om finaleplassen på oppløpet. Men til slutt sikret Nordås seg den sjette og siste finaleplassen nærmest på målstreken. Og tiden var så sterk som 3.32,34, selv om han bare var sjette best i sin semifinale.

Da han ble intervjuet av NRK blødde han fra det ene beinet, etter et løp der piggene var ute.

– Ja, det var da jeg prøvde å få en åpning der for å komme meg frem, da er det sånt som skjer. Men det var verdt det, sier Nordås.

Sendte stikk

Nordås sin telleblemme skjedde rett etter at Jakob Ingebrigtsen sikret sin finaleplass i en duell med erkerivalen Josh Kerr.

– Var han der? Så han ikke, sier Ingebrigtsen til NRK om Kerr.

Det var svaret hans på spørsmålet om hvordan det var å møte skotten Josh Kerr igjen, en utøver han nylig har klaget på ikke konkurrerer særlig mye. For han lot ikke anledningen gå fra seg, til å sende nok et stikk til hans hovedrival om OL-gullet.

Ingebrigtsen hadde to tap på rad mot Kerr før de møttes i OL søndag kveld på semifinalen på 1500 meter.

Først vant Kerr VM-gull på 1500 meter. Deretter måtte Ingebrigtsen igjen se seg slått i mile-løpet i Eugene i mai.

Men siden VM i fjor har det vært kaldt mellom de to erkerivalene.

– Jeg viste ikke fram så mye. Det er om å gjøre å løpe et lureløp og komme seg til en finale, sier Ingebrigtsen etter kontrollert løp.

Men sluttiden var likevel så raskt som 3.32,38.

Foto: JEWEL SAMAD / AFP

I semifinalen lå de to erkerivalene i front av feltet og kontrollerte det hele.

– Det var en overbevisende forestilling av de to beste, sier Jann Post.

Men styrkeforholdet mellom de to favorittene er vankelig å tyde.

– Vi var ikke så mye klokere, enn at begge er i svært god form, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Løper for medalje

I starten av løpet la Kerr seg rett i tet, samtidig som Ingebrigtsen la seg på halen av feltet. Og tempoet var absolutt ikke særlig høyt i starten av løpet. Men etter en runde skrudde Ingebrigtsen opp farten etter at semifinalen lå an til en så svak tid som 3.50 i starten av løpet.

Til slutt var Kerr åtte hundredeler bak Ingebrigtsen.

KONTROLLERTE: Jakob Ingebrigtsen vant den første semifinalen foran rivalen Josh Kerr. Men begge kontrollerte inn til finaleplass. Foto: Agustin Marcarian / Reuters

Narve Gilje Nordås som også løp et løp på 3.32-tallet i den neste semifinalen, håper det nå det skal gå fortere i front i finalen.

– Det tror jeg det kommer til å gjøre. Da er det bare å bite seg fast og vente på at de andre stivner. I dag gikk det akkurat for sakte slik at alle henger med, sier Nordås.

I finalen tirsdag kveld tror han Ingebrigtsen og Kerr blir de to tøffeste konkurrentene i feltet

– Jeg løper for medalje, sier Nordås.