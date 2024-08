Israelske Peter Paltchik (32) vant bronsefinalen i 100 kilosklassen mot sveitsiske Daniel Eich i judo torsdag.

Det feiret han blant annet med å kysse et IDF-flagg.

Det reagerer Hilde Henriksen Waage sterkt på. Hun er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker på Prio.

– Det er en veldig sterk politisk ytring, i et OL som antas å være upolitisk. Det er en sterk politisk markering, som viser hans helhjertet støtte til krigføringen på Gaza og på flere andre fronter, mener Waage.

Mener han bryter OL-reglementet her

NRK møtte Paltchik etter bronsekampen, og spurte han om flaggfeiringen.

– Jeg vil ikke gå innpå detaljer, men jeg kan si at landet vårt fortjente denne medaljen, og alle andre medaljer som forhåpentligvis kommer, sier Paltchik til NRK.

Flagget ser ut til å være Golani Brigaden sitt gule og grønne flagg, med et oliventre på.

– Det er en elitefrontstyrke i det israelske militæret, forklarer Hilde Henriksen Waage til NRK.

Men det er langt fra det eneste som gjør Paltchik kontroversiell.

Signerte artilleri

Det er ikke første gang 32-åringen, som er født i Jalta i Ukraina, viser støtte til det israelske militæret.

I fjor høst la Paltchik ut et bilde av en missil med et israelsk flagg og påskriften «Ippon», et uttrykk som brukes for knockoutseiere i judo. Så skrev han «fra meg til dere med glede».

SLETTET: Peter Paltchik skal ha postet dette innlegget på sosiale medier i høst, som viser et bilde av en signert artillerigranat. Foto: Skjermdump / X

Innlegget er senere slettet, men er omtalt av flere medier, deriblant britiske Metro.

Blant dem som har reagert sterkt på innlegget er lederen for den palestinske delegasjonen i OL.

– Vi mener det er et massivt brudd på det olympiske regelverket som vi alle er underlagt, sier Nader Jayousi til NRK.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 39.445 Siste uke: 270 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Hyller de israelske soldatene

Den palestinske olympiske komiteen har på bakgrunn av innlegget i sosiale medier bedt om at Israel må utestenges av Den internasjonale olympiske komité (IOC). Men forespørselen er blitt avslått, med begrunnelsen at OL skal være for alle, et sted hvor idrettsutøvere møtes uavhengig av politikk, religion eller konflikter.

IOC har ved flere anledninger under OL gjentatt at man ikke må blande idrett og politikk, mens Paltchik har brukt lekene til å snakke om hva de israelske soldatenes innsats har betydd for ham.

– Alle IDF-soldatene som stolt og modig gjør det beste for å beskytte landet vårt, de gir meg så mye støtte og inspirasjon til reisen min. Jeg må bare nikke og strekke hånden i været til ære for dem, sa Paltchik i en video publisert av organisasjonen StandWithUS.

Organisasjonen skriver på sine hjemmesider at de er en «upartisk utdanningsorganisasjon som støtter Israel og kampen mot antisemittisme».

SAMME STED? Et bilde tatt av Paltchik i OL-landsbyen. Øverst til høyre ser man to bygninger som ligner mistenkelig på der Paltchik kom med uttalelsene om de israelske soldatene. Foto: Rebecca Blackwell / AP

I IOCs regelverk står det at et av de fundamentale olympiske prinsippene er å fremme et fredfullt samfunn. IOC har også strenge regler mot å fremme politiske holdninger. Blant annet gjelder dette for utøvere under OL:

– Ingen form for demonstrasjoner eller politiske, religiøse eller rasemessig propaganda er tillatt på noen olympiske områder eller arenaer.

NRK har stedsverifisert uttalelsene til Paltchik til å være i OL-landsbyen, altså innenfor området hvor IOC-regelverket gjelder.

– Det er ikke et vanlig OL. Vi har følt på det de siste ni månedene. Nasjonsfølelsen, symbolene er mye sterkere for meg nå, sier Paltchik i videoen. Les også OL-utøvar om skrekkbilda frå heimlandet: – Dei svømmer for å overleve

– Jeg promoterer fred

– Følger du det olympiske charteret med disse uttalelsene? spør NRK.

– Selvfølgelig. Jeg promoterer fred. Hele verden har vanskelige tider. Jeg håper at det ikke vil være mer krig, ingen flere ofre. Alle mennesker som forlater denne verden, er et stort tap. Hjertet mitt går til alle familier som mistet sine kjære. Jeg representerer mitt land, og hjertet mitt er med dem, svarer Paltchik.

Waage mener Paltchiks svar underbygger hans politiske uttrykk.

PROFESSOR: Hilde Henriksen Waage mener Paltchik gjør «helt bevisste, sterke politiske handlinger». Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Han hyller en fred som Israel definerer som fred – å gjennomføre så langt tidenes massedrap på palestinere. Ved å ikke skille mellom militære og sivile. Ikke skille mellom kvinner, barn og gamle, mener historieprofessoren.

Hun kommer med et eksempel:

– Da Israel drepte Hamas-lederen Mohammed Deif, drepte de også 90 andre mennesker. Det er slik Israel definerer fred. Det gjør ingenting at man dreper 90 sivile mot én i «terrorist leder».

NRK har kontaktet IOC og organisasjonens norske medlem Kristin Kloster for å få svar på hvordan Platchiks uttalelser følges opp.

– I slike spørsmål er IOC i direkte kontakt og dialog med de angjeldende NOCene. Så også i dette tilfellet, sier Kloster og henviser til IOCs presseavdeling om denne saken spesifikt.

NRK har ikke fått svar fra IOCs presseavdeling.

OL-BRONSE: Paltchik jublet som om han hadde tatt gullet, etter å ha seiret over Daniel Eich i bronsefinalen i 100 kilosklassen i judo. Foto: AFP

– Helt andre regler for Israel

– Det hører ingensteds hjemme, sier Waage om Paltchiks uttalelser.

Hun stusser over at Paltchik og andre israelere får delta i lekene:

– Det jo av de samme grunnene at Russlands ikke får lov til å være med i OL og Eurovision.

– Er det en dobbeltmoral fra IOCs side?

– Det er det hele veien. Både diskusjonen rundt Eurovision og OL. Som alltid gjelder egne regler for Israel. Vestlige land kjører en dobbeltmoralsk politikk. Det er et sett regler, som gjelder for Russland, og noen helt andre regler for Israel.

– Hvorfor det?

– De vestlige landene er garantistene for denne jødiske staten. Sånn har det vært siden 1948, sier Waage.