Fjerde del av omnium kalles poengritt og starter klokken 13.56. Du kan følge rittet her

I poengrittet deles det ut spurtpoeng hver tiende runde og dobbelt så mye ved målgang.

– Nå er det to millimeter hver gang! utbrøt NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg underveis i eliminasjonsrittet i omnium-konkurransen.

I denne øvelsen starter et stort felt, men hver andre runde plukkes den bakerste rytteren ut av konkurransen.

Underveis i rittet lå norske Anita Yvonne Stenberg bak i feltet hele rittet. Gang etter gang unngikk hun å bli eliminert ved å snike seg forbi en av konkurrentene like før målstreken.

SMÅ MARGINER: Stenberg la seg langt bak i feltet, men unngikk lenge å ryke ut slik at hun ble nummer fem. Foto: Reuters

– Enten er hun iskald, eller så er hun ikke i toppform. Hun skremmer oss hver runde, sa Stoltenberg.

For dem som så på, virket marginene svært små flere ganger.

Stenbergs familie satt på tribunen og fulgte med. De har sett taktikken i bruk før, men innrømmer at det er nervepirrende.

– Det er skummelt. Men jeg begynner å bli vant til at hun sykler sånn, sier pappa Peter Stenberg.

Stenbergs taktikk fungerte helt til det gjensto fem ryttere. Da kom hun seg ikke forbi noen av de fire andre kvinnene og røk ut.

Femteplassen er hennes beste for dagen, og gjør at hun ligger som nummer seks i sammendraget før den fjerde og avgjørende øvelsen. Det er 20 poeng opp til medaljeplass.

Stenberg tok femteplass på øvelsen i OL i Tokyo og gull fra EM tidligere i år. Før konkurransen var dermed regnet som en mulig medaljekandidat i OL.

Anita Yvonne Stenberg Norsk banesyklist som deltar i Paris-OL 2024. Født: 28. august 1991

Klubb: IK Hero

Meritter: EM-gull Omnium 2024, VM-bronse poengløp 2024, 5.-plass OL Omnium i 2021 Kilde: anitastenberg.com

FIRE ØVELSER: Anita Yvonne Stenberg har medalje fra EM i omnium tidligere i år. Foto: NTB

I sammendraget har regjerende OL-mester Jennifer Valente sikret seg en svært god start. Hun har to første- og en andreplass etter tre øvelser, noe som gir 118 poeng.

Omnium er en mangekampøvelse der rytterne konkurrerer i fire øvelser løpet av den samme dagen. Stenberg fikk ikke den beste starten søndag formiddag.

Første øvelse: Ble sperret inne

Søndagen startet med øvelsen scratch. På de 30 rundene med fellesstart tok norske Anita Stenberg en tidlig føring, men fikk deretter en relativt rolig reise der hun fikk spart krefter underveis.

Med tre runder igjen til mål gikk Stenberg opp i front. Farten økte, men i de intense sluttsekundene kom flere utøvere opp på siden og forbi den norske kvinnen.

Dermed ble hun til dels sperret inne på den siste runden.

– Vi hadde nok håpet på litt bedre. Hun lå veldig bra an med tre runder igjen. Jeg tror hun tok den fronten litt vel tidlig og ble slukt. Men åttendeplass er ikke krise. Hun er fortsatt med, sa Max' ekspertkommentator Pernille Feldmann.

STOR FART: Anita Stenberg sykler fire konkurranser i løpet av dagen i mangekampøvelsen omnium. Foto: NTB

Andre øvelse: Irsk outsider rykket

I den andre øvelsen, temporittet, gikk det ikke helt veien for Stenberg.

Her deles det ut ett poeng til den som er først over målstreken hver gang rytterne passerer målstreken. Det er dessuten 20 poeng å hente for dem som tar igjen hovedfeltet med én runde.

Irske Lara Gillespie fra Irland klarte nettopp dette. Hun rykket tidlig, hentet feltet med en runde og sikret poengene som gjorde at hun vant øvelsen.

Stenberg kom aldri med i noen av de avgjørende støtene, og fikk dårlig betalt for kreftene hun brukte underveis. Hun endte til slutt på en tolvteplass på øvelsen.

– Hun så veldig sliten ut på slutten der, dessverre, sier Max' ekspertkommentator Pernille Feldmann.