– Han takler ikke presset på stående skyting her, utbrøt NRK-kommentator Ola Lunde da 5. plassen til Jon-Hermann Hegg var et faktum.

Nordmannen klarte ikke å beholde roen på stående skyting etter en enorm åpning. For Hegg ledet lenge konkurransen i 50 meter rifle i Paris.

Men i det enorme trykket på stående skyting slet nordmannen i den intense medaljekampen. Og til slutt skjøt han seg ut av pallen og røk ut som femte siste skytter.

– Han puster tungt og svetten renner av ham, utbrøt NRK-kommentator Lunde mens skuddene begynte å gå stang ut for nordmannen.

Medaljen glapp på de siste skuddene der trenden var stadig dårligere.

PREGET: Jon-Hermann Hegg hadde det tungt etter at medaljen glapp. Foto: Amr Alfiky / Reuters

– Akkurat nå er han langt nede selvfølgelig, sier landslagstrener Espen Berg-Knutsen til NRK etter konkurransen.

Han forteller at Hegg har trent målrettet i tre år for akkurat dette OL-øyeblikket. Og det startet enormt bra.

For Hegg ledet etter både knestående og liggende skyting. Samtidig rant svetten for kinesiske Liu, verdensrekordholderen som jaget bak nordmannen. Men det skulle bli enda tøffere – for nordmannen.

Kineseren Liu tok til slutt gullet i OL-finalen.

STERK START: Jon-Hermann Hegg fikk en kjempestart og gikk tidlig i ledelsen i OL-finale. Foto: Manish Swarup / AP

NRK-ekspert Katrine Aanestad Lund tror Hegg var like nervøs gjennom hele konkurransen, men at et nok snek seg inn en tanke om at han lå an til noe stort på stående skyting.

– Konsekvenstanker dukker lett opp innerst inne. Så fort de er der så ryker det, sier Aanestad Lund.

Hun la merke til hvor varmt det var i hallen.

- Alle står og svetter og det tror jeg ikke jeg har sett før. Det var like hardt for alle, sier hun.

Tok grep

Selv om flere gullfavoritter allerede har vært i aksjon i den franske hovedstaden, står Norge fortsatt uten medalje i OL.

I skytefinalen på 50 meter rifle kunne en isvest fra OL i Athen i 2004 sørge for at marginene bikket i norsk favør under OL i Paris 20 år senere. Eller rettere sagt Châteauroux, hvor skyteøvelsene arrangeres.

For skytetreneren hadde tatt et grep i de ekstremt varme forholdene.

ATHEN-VÅPEN: Norges OL-håp har med seg et gammelt våpen til lekene i Paris. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

– Jeg har hatt den innerst i kjelleren i 20 år og håpet at ikke noen på Olympiatoppen skulle skjønne at jeg ikke hadde levert den inn igjen, sier trener Espen Berg-Knutsen til NRK.

Torsdag skal Jon-Hermann Hegg skyte finale på 50 meter rifle match. Den kan du høre direkte i NRK Radio fra 09.30 torsdag morgen og følge direkte på NRK.no.

OL: Espen Berg-Knutsen deltok selv i OL i Sydney (2000), Athen (2004) og Beijing (2008). Bildet er fra deltagelsen i Athen. Foto: Tor Richardsen / NTB

Fra Athen

Til OL i Paris tok nemlig Berg-Knutsen, som selv har tre OL-deltagelser på CV-en, med seg isvesten han brukte under lekene i Athen i 2004.

– Jeg skal ta litt av æren for den. Det er OLTs vest som jeg brukte i OL i Athen i 2004, så det er gjenbruk på høyt nivå, sier Berg-Knutsen om vesten han har tatt med til eleven i Paris, før han fortsetter:

– Vi tok den med hvis det skulle bli så varmt som nå. Vi legger den i fryseren på kvelden, så er den god som ny hver morgen.

LANGT FRA KALDT: Gradestokken i skytehallen viser over 30 varmegrader. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Og varmt er det i aller høyeste grad.

Inne i skytehallen var det under onsdagens kvalifisering over 30 grader. Og under finalen torsdag var det høy fuktighet i skytehalen etter tungt regnvær natten i forveien.

Når utøverne i tillegg skal ikle seg flere lag med klær, inkludert superundertøy, blir det fort at svetten renner, selv med isvest på seg før start.

Hovedpersonen selv erkjenner at det er langt fra kjølige forhold som venter utøverne når de går inn i skytehallen.

– Ja, det var varmt. Litt bedre i dag enn i går, sa Jon-Hermann Hegg til NRK etter at han onsdag sikret seg finaleplass på 50 meter rifle.

NEDKJØLING: Varmen byr på utfordringer for flere av utøverne. Foto: AP

Hyller grepet

En av dem som hyller tiltaket er NRKs skiskytingsekspert og skytekommentator, Ola Lunde.

– Med den temperaturen gjør at du på en høyere puls, med hardere pulsslag og da er det viktig å prøve å kjøle ned kroppen så mye som mulig før du skal i veien og skyte da, sier han.

Da kan alle små tiltak fungere mener Lunde. Likevel undrer han seg over at tiltaket er et 20 år gammelt plagg.

– Jeg tenker at det må vel finnes isvester som er produsert etter 2004. En isvest fra 2004 hadde jeg ikke sett for meg, sier han humrende om den uvanlige løsningen.

Krevende dager

De siste dagene har på ingen måte vært enkle for de norske skytterne, som har hatt stang ut i starten av mesterskapet.

Som en del av et norsk lag var Hegg og Jeanette Hegg Duestad 0,1 poeng fra en bronsefinale på mesterskapets første dag i lagkonkurransen i 10 meter luftrifle.

I den individuelle konkurransen var så Hegg 0,2 poeng fra å være blant de åtte som tok seg til finalen, etter et avsluttende skudd på 9,6. Hegg Duestad klarte å ta seg til finalen på kvinnesiden, men endte der sist av de åtte finaledeltagerne.

– Hvor vanskelig har de siste dagene vært?

– Det blir gradvis enklere og enklere, men det dukker opp innimellom, og da må jeg snu det så raskt som mulig før jeg graver meg ned. Det er bare å være disiplinert, sier Hegg.