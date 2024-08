– Han tok meg med til et rom alene. Han sa at jeg skulle snakke med foreldrene mine på rommet hans, via hans telefon.

Slik beskriver Sakshi Malik starten på det som ble et mange år langt mareritt. Året er 2012 og hun blir tatt med inn på rommet til presidenten i det indiske bryteforbundet.

I 2016 tok hun Indias aller første OL-medalje i bryting. Men i årene etter har hun kjempet en langt viktigere og vanskeligere kamp: Kampen mot seksuell trakassering i forbundet hun representerte. En kamp som etter hvert skulle sørge for at hun og flere andre ble arrestert.

Blant dem var også Vinesh Phogat, som deltar i OL i Paris.

– Vi er meritterte utøvere, OL-utøvere, som har kjempet så hardt for å bli hørt. Tenk deg hvor vanskelig det er for unge jenter i sporten å snakke høyt. Karrierene deres kan bli ødelagt, sier Phogat.

– Han ville ha seksuell omgang

Det hele startet i 2012, men det ble først kjent for offentligheten i januar 2023.

Da protesterte flere indiske brytere, deriblant Phogat og Malik mot sjefen i det indiske bryteforbundet, Brij Bhushan Sharan Singh. De krevde at Singh skulle fratre fra sin stilling som president i forbundet.

EKSPRESIDENT: Brij Bhushan Sharan Singh på vei ut av en høring med politiet etter anklagene om seksuell trakassering. Foto: AP

Anklagene gikk på årevis med seksuell trakassering. I en rapport fra Sports and Rights Alliance, en organisasjon som jobber mot menneskerettighetsbrudd innen sportsverdenen, står det blant annet at han skal ha antastet unge utøvere, ha foreslått å hjelpe dem mot seksuelle tjenester tilbake og ha forsøkt å utnytte sin stilling.

– Han ville ha seksuell omgang med meg. Det pågikk i flere måneder, men for meg pågikk det i mange år fordi han kom til alle turneringer i flere år, sier Malik til NRK.

Tidligere i år ble Malik kåret til en av de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden i 2023 av Time Magazine.

Singh, som også satt i det indiske parlamentet, har hele tiden benektet alle anklagene.

– Jeg vil snakke med disse utøverne. Jeg er klar for å samarbeide med enhver etterforskning. Seksuell trakassering skjedde aldri, sa Singh ifølge The Quint i januar 2023.

I et intervju med BBC i mai samme år sa han at han ikke ville trekke seg.

– Jeg har ikke oppført meg dårlig eller trakassert noen. Jeg har behandlet dem som barna i min egen familie. Jeg ga dem kjærlighet og respekt. Uheldigvis er det nå blitt et problem for meg, sa Singh.

Også det indiske bryterforbundet nekter for anklagene. I et svar til NRK skriver de at dette er en konspirasjon for at bryterne skal sikre seg makten i forbundet. Les mer om deres svar nederst i saken.

Arrestert

Da protestene startet i januar 2023, sa indiske myndigheter at de ville sette ned en komité for å etterforske påstandene. Bryterne slo seg til ro med det og stoppet protesten.

PRIS: Vinesh Phogat har mottatt den høyeste prisen en utøver i India kan motta. Den prisen tok hun med ut i gatene da hun protesterte. Foto: Dinesh Joshi / AP

Så, i april samme år, begynte de igjen å protestere. De mente det ikke var noe utvikling i saken.

I slutten av mai ble flere av protestantene, deriblant de to OL-utøverne Phogat og Malik, arrestert av indisk politi da de marsjerte mot en innvielsesseremoni av statsminister Narendra Modi.

De ble arrestert for blant annet ordensforstyrrelse. De ble siktet, men løslatt samme dag.

POLITI: Sakshi Malik ble arrestert av politiet i mai 2023. Et halvt år senere la hun opp som bryter. Foto: Altaf Qadri / AP

Noen dager senere kom den internasjonale olympiske komite (IOC) på banen og fordømte arrestasjonen.

– Behandlingen av de indiske bryterne i helgen er veldig urovekkende. IOC insisterer på at anklagene fra bryterne blir fulgt opp av en upartisk kriminaletterforskning, skrev en IOC-talsmann til flere indiske medier.

Kritiserer IOC

Siden da er Singh blitt fratatt sin parlamentsplass og har gått av som president i det indiske bryteforbundet. Sønnen har overtatt plassen i parlamentet, mens mannen som har tatt over i forbundet er en forretningspartner med Singh, ifølge Sports and Rights Alliance.

Rapporten de har skrevet peker på at IOC har sviktet utøverne.

– Rapporteringssystemet til IOC har ikke imøtekommet en best mulig praksis for klagemekanismer. I noen tilfeller har de til og med sendt utøverne tilbake til de nasjonale forbundene. Det kan føre til ytterligere misbruk, sier Payoshni Mitra, som har vært ansvarlig for rapporten.

PROTEST: Sakshi Malik sitter ved elven Ganges sammen med andre brytere og støttespillere. De truet blant annet med å kaste Maliks OL-bronse i elven i protest. Foto: AP

– Jeg er fullstendig satt på sidelinjen fra sporten jeg elsker, sier Malik, som la opp i desember, bare måneder før OL.

I et langt svar til NRK, sier IOC at de både støtter det internasjonale bryterforbundet, den indiske olympiske komité og lokalt politi i arbeidet med saken. De sier videre at de nylig har satt opp en komité som skal se på hvordan man skal sørge for bedre varslingsmekanismer i fremtiden.

– Vi står sammen med alle utøvere. Trakassering og mishandling på noen som helst måte går på tvers av de olympiske verdiene, skriver IOC blant annet.

– Behandlingen av de indiske bryterne var veldig urovekkende. Vi understreker at sikkerheten og velferden til disse utøverne blir vurdert fortløpende gjennom denne prosessen og håper etterforskningen raskt går videre. Vi har gjennom det internasjonale bryteforbundet sagt at man trenger en rettferdig etterforsking og samtidig en god beskyttelse for de det gjelder, skriver IOC til NRK.

– En del av en konspirasjon

Det indiske bryteforbundet beskylder utøverne for løgn. Dagens president i forbundet, Sanjay Kumar Singh, sier til NRK at anklagene er en del av en maktkamp for at bryterne skal sikre seg kontroll over forbundet. Han svarer på vegne av forbundet og deres tidligere president.

– Disse alvorlige anklagene mot den tidligere presidenten ser ut til å være en del av en konspirasjon som involverer bedriftsledere som har brukt byterne som brikker i et spill. Disse menneskene ønsket ikke at presidenten skulle utnevne en arvtager fra sin egen gruppe eller familie, sier dagens president til NRK.

Han har også sendt en lang oversikt med en tidslinje for hva som har skjedd i saken. Forbundet viser til at mange av dem som har kommet med påstander er fra samme familie eller nære allierte. De viser også til at Malik blant annet inviterte den tidligere presidenten i bryllupet sitt i 2022.

SKADET: Vinesh Phogat skadet seg og måtte bæres ut på båre under OL i Rio i 2016. I Tokyo ble hun utslått i kvartfinalen. Foto: NTB

Videre viser forbundet til at den første komiteen som skulle se på saken ikke fant noen beviser for påstandene. Heller ikke politiet fant slike beviser, opplyser han.

– Da politiets etterforskning heller ikke ga bevis, presset disse kvinnelige bryterne regjeringen til å sende inn en siktelse mot Mr. Singh i retten, og brukte kjønnsaspektet i saken til deres fordel. På dette tidspunktet støttet rivaliserende fraksjoner bryterne, noe som førte til at regjeringen sendte inn en siktelse mot Mr. Singh, sier nåværende president Sanjay Kimar Singh.

I OL er det fem indiske kvinner som deltar i bryting. Blant dem er altså Phogat, som er en av medaljekandidatene. Men utenfor OL-konkurransen kjemper hun fortsatt en kamp som er langt viktigere.

– Kvinnelige brytere er blitt seksuelt trakassert på landslagssamlinger av trenere og presidenten i forbundet. Jeg vet om minst 10–20 utøvere som har kommet til meg og fortalt historier, sier hun.

Tirsdag går hun på brytematta i Paris i -50-kilo-klassen i fristilsbryting.