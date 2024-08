– Dette var en stor skuffelse for meg. OL var sesongens store mål, og jeg var godt forberedt. Jeg har trøblet med akillesen tidligere i sesongen, men følte meg fin da jeg kom til Paris, sier Pål Haugen Lillefosse via Olympiatoppen.

Lillefosses drøm om OL-deltagelse ble knust allerede under oppvarmingen til kvalifiseringen. For på et av treningshoppene gikk det galt.

– Oioioi, faren er at det er akillesen som ryker der. Huffameg, sa NRK-kommentator Jann Post.

Lillefosse fikk tilsynelatende store smerter under tilløpet, og måtte gi seg. Etter hvert ble han kjørt ut av arenaen i rullestol.

– Han fikk akutt smerte i hælen, og etter undersøkelse viser det seg at han har en skade i akillesen. Han vil nå reise hjem for ytterligere diagnostikk og behandling, sier landslagslege Ove Talsnes.

MARERITT: Pål Haugen Lillefosse var knust etter at han måtte trekke seg under OL i Paris. Foto: AP

Problemene fortsetter

Den 23 år gamle stavhopperen tok bronsemedalje under EM i München for to år siden. Men denne sesongen har han vært plaget av skader.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal viste medfølelse for Lillefosse etter at han måtte gi seg.

– Det har vært en vanskelig sesong for Pål, og det er problemer som fortsetter å forsterke seg her, sa Rodal.

Bergenseren måtte også trekke seg under kvalifiseringen i EM i Roma tidligere i år.

Lillefosse har slitt med akillesen denne sesongen, og måtte blant annet også stå over Trond Mohn Games i Bergen på grunn av problemet.

– Dette var en skikkelig trist start på dagen, sa NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov.