Den norske duoen Anders Mol og Christian Sørum er regjerende mestere fra OL i Tokyo i 2021. De tok seg gjennom gruppespillet ved å vinne tre strake kamper uten å avgi sett.

Mot den tidligere NBA-stjernen Chase Budinger og hans makker Miles Evans hadde nordmennene planlagt et hemmelig grep.

– Vi server veldig bra, og det visste vi var akillesen til USA. Det er å «float-serve», som vi sier. Altså, ball uten skru. Vi skapte en del trøbbel for de akkurat der, sier trener Kåre Mol til NRK.

Grepet funket, for Mol og Sørum hadde full kontroll og vant i to strake sett med settsifrene 21–16 og 21–14.

Treneren påpeker at det ikke hjelper å være tidligere NBA-stjerne.

– Nei, de kan komme med hva som helst. De må stille opp med noe mer enn det der, sier han.

Stjernen ler av Mol-stikk

Mol og Sørum er rangert som nummer syv i verden, mens den amerikanske duoen er rangert som det 13. beste paret. Men Budinger har flere meritter.

36-åringen er nemlig tidligere NBA-spiller. Han spilte i verdens beste basketballiga fra 2009 til 2016, og fikk totalt 407 kamper.

– Det er dritkult at Chase Buddinger kom seg til OL og spilte i NBA. Det er utrolig imponerende. Hatten av for ham altså, sier Mol til NRK.

Han la opp i 2017, og valgte heller å satse på sandvolleyball.

– Jeg har alltid sagt at jeg ikke kunne ha blitt den basketspilleren jeg ble med mindre jeg hadde spilt volleyball i oppveksten, og motsatt, sier Budinger til NRK.

STJERNE: Chase Budinger spilte for Indiana Pacers i NBA i 2016. Foto: AP

Budinger lo godt og smilte da han fikk høre kommentaren til trener Mol om at «De må stille opp med noe mer enn en tidligere NBA-stjerne».

– Det er morsomt. Jeg er bare takknemlig for å være her. Det er kult å kunne si at jeg har spilt på øverste nivå i to sporter. Jeg håper bare jeg kan være et forbilde for de unge, forteller Budinger.

Amerikaneren fikk flere lykkønskninger før mesterskapet fra basketstjerner, som LeBron James og Kevin Durant. Durant og Budinger har kjent hverandre lenge.

– Han fyren her er «the man». Det er rått å være på lag med ham, sier lagkamerat Evans til NRK.

– Det er ganske imponerende å klare å spille NBA og komme tilbake på det nivået her. Han har spilt volleyball underveis. Men kult at han har fått det til sånn som han har gjort, sier Sørum til NRK.

– Drømmetrekning

Men det amerikanske multitalentet og hans partner hadde ikke sjans mot Mol og Sørum. Og i det andre settet koste de to seg i solen foran Eiffeltårnet i Paris.

– Det er tydelige tegn på at de har kontroll, og de har rett og slett begynt å leke litt her. Vi ser hele tiden kvalitetsforskjellen på disse to lagene, sa Høidalen i det andre settet.

Det norske paret møter Spania i kvartfinalen. I en eventuell semifinale venter enten Nederland eller Tyskland.

– Det er en drømmetrekning, sier Høidalen, og påpeker at spanske Pablo Herrera er over toppen.

SLET: Den tidligere NBA-spilleren Chase Budinger slet med å stoppe Anders Mol. Foto: Reuters

På andre siden av treet er blant annet den svenske duoen David Åhman og Jonatan Hellvig, som er rangert som nummer én i verden.

– Det kjennes utrolig deilig. Nå er vi jo litt slitne, men det skal man være når man har karra seg til kvartfinale. Det er dritgøy, sier Mol og fortsetter:

– Nå er det én kamp til, så kan vi kjempe om medaljer. Det er det som har vært målet. Det føles mulig, så det blir dritgøy. Vi gleder oss.