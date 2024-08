– Jeg måtte bare le litt. Det er uheldig å komme med en franskmann i heatet. Fullstendig overtenning, sier Karsten Warholm til NRK.

Hekkeløperen fra Ulsteinvik tok seg enkelt videre fra forsøket på 400 meter hekk mandag.

Warholms forsøk på 47,57 er registrert som tidenes raskeste i et OL-forsøk. Tiden ville holdt til OL-gull i både 2012 og i 2016.

For det franske hjemmehåpet Clement Ducos valgte å sette fart, og Warholm ønsket ikke å la ham få det.

– Det føltes veldig greit. Jeg føler jeg springer jækla fort uten å sprenge tanken. Jeg skulle ønske det gikk litt saktere, men tiden overrasket meg med tanke på innsats, sier han.

Storkonkurrent Rai Benjamin jogget enkelt inn til seier i sitt heat, og vant med tiden 48,83.

Dermed brukte Warholm 1,26 sekund kortere tid enn Benjamin, og derav mer krefter.

– Jeg skal løpe fortere, du kan regne med meg. Publikum er fantastiske, og jeg skal bruke dem. Du kommer til å se det, sier Ducos til NRK.

Alnes: – Kunne slakket litt til

Trener Leif Olav Alnes var ikke imponert over at eleven brukte såpass mye krefter i et forsøk.

– Det gikk veldig greit, men han kunne slakket litt til. Han ville vel ikke gi det til franskmannen på hjemmebane, tenker jeg, sier Alnes til NRK.

Alnes tror det skal gå fint at det gikk så fort som det gjorde, men påpeker at det hadde holdt å bare bli nummer tre.

– Var det planen å gå ut så kjapt?

– Det var vel ikke så kjapt, var det det?

– Det så ut som han gikk raskere ut enn resten?

– Det er overraskende at de som ikke er topp tre ikke løper fortere, sier Alnes.

OVERTENNING: Trener Leif Olav Alnes syns at Karsten Warholm pushet litt for mye i forsøket. Foto: NTB

– Ser kjempesterk ut

Det er tre fra hvert av de fem heatene som går direkte videre. Semifinalene på 400 meter hekk avholdes onsdag kveld. Finalen er på fredag.

Det er knyttet ekstra stor spenning til årets konkurranse i OL. For Warholm kommer til OL uten en seier på høyeste globale nivå siden VM i fjor.

Kanonene Benjamin og Alison dos Santos har sørget for det.

– Jeg syns han ser kjempesterk ut. Å jogge inn på den måten i OL, det sier mye om nivået hans, kommenterte NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov om Benjamin.

Dos Santos gikk også oppskriftsmessig videre fra sitt heat.

– Han fikk seieren. Han fikk en lett vei, og hadde en god bane. Jeg tenker han er i god form og bare kunne gå for det, sier dos Santos om Warholms forsøk.

I generalprøven under Diamond League i Monaco i juli måtte Warholm for fjerde gang på rad se seg slått i et DL-stevne.

Karsten Warholm er regjerende olympisk mester på 400 meter hekk. Da han løp inn til sitt første OL-gull i Tokyo for tre år siden, satte han attpåtil verdensrekord med tiden 45,94.

Warholm har også tre VM- og EM-gull på distansen.