Det store klimakset uteble på 1500-meteren, da han løp inn til 4.-plass bak Cole Hocker, Josh Kerr og Yared Nuguse. Favorittøvelsen ble en skuffelse, men et halvt døgn senere viste han at formen er til stede.

Ingebrigtsen tok seg enkelt til OL-finalen på 5000 meter.

– Det er mye som skal klaffe og det er ekstremt høyt nivå i løping. Desto gjevere er det om man lykkes, var beskjeden etterpå.

Han ble revet med underveis og understreket at han følte seg sterk. Nå venter finalen på 5000 meter, en øvelse han knapt løper utenfor mesterskap – og «aldri» taper.

23-åringen har to VM-gull og tre EM-gull på distansen. Det er ikke favorittøvelsen.

Men det er på hans øvelse.

– Alle vet at jeg er best.

Det sa den frittalende mesteren til NRK, da vi møtte ham hjemme i Sandnes før de olympiske lekene. Suksessen på distansen har åpenbart gitt selvtillit.

Psykologisk fordel

Mesterskapsløpene på 5000 meter krever ofte 3000 meter-ferdigheter, fordi det sjelden er noen som tør å brenne kruttet fra start. Over slike distanser er det knapt noen som er i stand til å hamle opp med nordmannen.

Det er naturligvis konkurrentene fullstendig klar over. Da kan det være et fryktinngytende syn å se nordmannen på startstreken.

– Det er klart at det er en enormt stor fordel psykisk, sier Ingebrigtsen om merittlisten på distansen.

Ingebrigtsens meritter på 5000 meter Verdensmesterskap: Gull i Eugene i 2022, 13.09,24 minutter

Gull i Budapest i 2023, 13.11,30

5.-plass i Doha i 2019, 13.02,93 Europamesterskap: Gull i Berlin i 2018, 13.17,06

Gull i München i 2022, 13.21,13

Gull i Roma i 2024, 13.20,11 Jakob Ingebrigtsen debuterer i OL på distansen i Paris.

Han ser på seg selv som favoritt i OL, men understreker at ting kan skje. En litt uvøren manøver fra en konkurrent – og brått kan løpet være ødelagt.

Seks stykker gikk i bakken under semifinalene. Fire av dem får nye muligheter. Slik fungerer det ikke i neste runde. Ingen får medalje for å falle.

– Ingenting kan tas for gitt, men når man har vunnet globale mesterskap på 5000 før, vet de fleste at sånne folk må man passe seg for, sier han og fortsetter:

– Jo oftere man gjør det – vinner – jo mer vil folk legge fra seg sjansen om gullmedalje. Det er helt klart en fordel.

Ser ingen trusler

Av utøverne som sannsynligvis står i en OL-finale på 5000 meter, er derimot Ingebrigtsen langt unna å ha den beste personlige rekorden.

12.48,45 minutter er langt bak etiopiske Hagos Gebrhiwets vinnertid fra årets Bislett Games: 12.36,73.

En av konkurrentene, EM-bronsevinner Dominic Lobalu, tror det blir vanskelig å hamle opp med nordmannen:

– Jeg synes han er veldig sterk nå, jeg kan ikke love noe selvfølgelig, men det ser veldig bra ut. Det er fint å ha en utøver som du kan se opp til. Han er et godt eksempel for alle utøvere, sier sveitseren, som i OL løper for flyktningelaget.

– Han følger jo ikke med i det hele tatt!

– J eg kan slå hvem som helst, når som helst

NRK-ekspert Vebjørn Rodal mener Gebrhiwets beste sjanse er å få hjelp fra lagkameratene til å sette fart. Han får med seg Biniam Mehary og Addisu Yihune til finalen.

Da Ingebrigtsen snakket om taktikken før lekene, mente han det ikke var noe problem.

– Tingen er at hvis de setter fart, er det bare en fordel for meg, mener han.

– Hvordan da?

– Jeg er jo glad i å springe fort jeg også. Om en nasjon med tre stykker i finalen kjører en lagtempo i front, så kan jeg bare følge med og springe fra de på slutten. Såpass trygg er jeg på mine fysiske forutsetninger på 5000 meter. Jeg vet at jeg kan slå hvem som helst, når som helst.

HJELPELØPERE: Jakob Ingebrigtsen løp med Mehary og Yihune i forsøket. Han lot seg neppe skremme av det de viste. Foto: Phil Noble / Reuters

– Hva skal til for å slå deg, annet enn et uhell?

– Nei, jeg vet ikke, sier han og slår opp et stort glis.

Har taktikken klar

Før OL-finalen på 5000 meter i Paris, har Jakob Ingebrigtsen allerede løpt rundt én mil i konkurransefart tidligere i mesterskapet.

Hviledagene bruker han til rolige treningsøkter for å holde kroppen i gang, og til tidsfordriv med avslappende underholdning som TV-serier. De siste dagene av OL har han også besøk av kone Elisabeth Asserson Ingebrigtsen og datter Filippa.

For på selve finaledagen må maskineriet være topptrimmet, og løpsplanen er allerede klar.

– Det viktige er å springe det best taktiske løpet i konkurransen. Spare mye krefter til siste 1500. Hvis man har gjort et bra løp til da, er man i en god posisjon til å komme først i mål.

– Det er heldigvis en ærlig øvelse, der den beste stort sett vinner. Den som er sterkest den dagen, best, kommer stort sett til mål først i en 5000-finale, forteller Ingebrigtsen.

PS! Finalen på 5000 meter ser du på NRK 1 den 11. august, klokken 20.00. Der løper også Narve Gilje Nordås, som imponerte stort i sitt forsøksheat.