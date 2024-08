– Folk er nådeløse. Vi driver jo en individuell idrett, og da tenker man ofte på seg selv først. Det er jo ikke nok hekker til alle, så det kan fort bli litt kamp, sier Amalie Iuel til NRK.

Iuel løp i det første av de fem forsøksheatene, og endte på tredjeplass med tiden 54,82. Med det forbedret hun årsbeste, og er klar for semifinale i OL i Paris tirsdag kveld.

Men hadde det ikke vært for trener Leif Olav Alnes sin rutine, så kunne historien om OL-comebacket blitt en annen.

– Nei, folk sto og dro, og folk stjal fra hverandre. Så det var godt at vi hadde Leif på oppvarmingen i dag, altså.

For mens de andre utøverne kjempet om hekkene, så hadde Alnes med seg egne hjemmesnekrede hekker på OL-arenaen.

– Vi har pleid å kalle ham litt hysterisk og paranoid, for det pleier å gå fint. Leif hadde med seg egne hekker, og akkurat i dag kom de til nytte, forteller Iuel.

SUKSESS: Amalie Iuel gikk kontrollert videre til semifinale i OL under søndagens forsøksheat på 400 meter hekk. Foto: NTB

Supertreneren snekrer selv

Hanne Claes fra Belgia ble semifinaleklar etter å ha løpt to hundredeler raskere enn Iuel i forsøket. Hun opplevde også kaoset før start.

– Det var ikke lett å finne hekker, men vi gikk tre belgiere som gikk sammen og brukte noen få hekker i femten minutter. Det er en del kjemping om hekkene, sier Claes til NRK.

Iuel forteller at det var ekstra anspent søndag på grunn av at flere hekkekonkurranser gikk om en annen.

– I og med at det både gikk 110 meter hekk og 400 meter hekk, så var det mange om de få hekkene det var. Det er jo ikke Leifs første OL eller første mesterskap, så han er vant til det, sier Iuel.

– Det var litt dårlig stemning der, men vi bruker jo alltid å ha med egne. Det var egentlig fine forhold. Jeg elsker jo disse situasjonene, sier Alnes til NRK.

DUO: Leif Olav Alnes er trener for Amalie Iuel. Foto: NTB

Treneren forteller at han startet å ta med de hjemmesnekrede hekkene allerede i OL i Rio de Janeiro i 2016. Alnes er trener for både Iuel og Karsten Warholm.

– Da satt vi siste natta før vi reiste og kappa. Vi hadde både 91-hekker og 76-hekker. Så altså både for Karsten og henne. På et tidspunkt måtte de varme opp på samme tid, og da måtte du bare kunne snu hekken og bruke den. Det må være lett når du skal reise, sier Alnes til NRK.

Alnes forteller at hekkene består av elektrikerrør og ben. I tillegg er det isopor på tvers, skåret av, forklarer han. Men han vil ikke røpe hvor han har kjøpt utstyret.

– Det har jeg ikke lov å si på TV, for da blir det reklame, sier han og ler.

Iuel videre til semifinalen Du trenger javascript for å se video.

Skuffet Kloster: – Ikke noe gøy

Det gikk ikke like bra for Line Kloster under søndagens forsøk. Hun klarte ikke å ta seg videre med tiden 56,57 i det femte forsøksheatet.

– Det var ikke spesielt bra. Jeg er veldig usikker på hvordan jeg åpnet, sier Kloster til NRK.

– Christina Vukicevic sier du åpnet veldig offensivt?

– Ehh, ja. Da har jeg drete meg ut. Jeg ødelegger den åttende hekken igjen, og blir usikker. Jeg løper mellom åttende og niende hekk med nølende holdning, og ødelegger sjansene der. Så resten bare jogger jeg inn, sier hun og fortsetter:

– Nei. Det er ikke noe gøy.

Kloster til oppsamlingsheat Du trenger javascript for å se video.

Kloster får en ny sjanse i oppsamlingsheatet mandag. Det var mindre trøkk da hun varmet opp ettersom Iuels oppvarming overlappet med 110 meter hekk. Det gjorde ikke Klosters.

Hun hadde også med egne hekker til oppvarmingen.

– Amalie sa at folk var nådeløse og tok fra hverandre. Det var ikke sånn da du var der?

– Nei, men det pleier det å være. Det pleier å være litt småkniving. Jeg gjorde bare det jeg kunne, sier Kloster.