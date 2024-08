– Det var digg! Det er det første globale mesterskapet jeg er med i, og det har bare gått dritt i alle EM jeg har vært med i, sier Grønstad til NRK.

Etter å ha klart bragden ved å ta seg til en semifinale med ny personlig rekord på 1.44,57, avslørte han at noen velvalgte ord fra Ingebrigtsen-brødrene hjalp ham på veien.

Grønstad fortalte at han var trøtt på oppvarmingen før oppsamlingsheatet, men at han så «fikk noen oppløftende ord fra gutta-krutt fra Sandnes».

– Jeg har vært på oppkjøringsleir med de i to uker. Da blir du ganske rå i hodet, sier Grønstad om Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen.

KUNNE JUBLE: Tobias Grønstad rett etter at han så at sin personlige rekord holdt til OL-semifinale. Foto: Sarah Meyssonnier / Reuters

– Handler om det mentale

Tjalve-utøveren gir treningsleiren med Ingebrigtsen-brødrene æren for at han nå er klar for en semifinale i OL.

Grønstad forteller at det var der han lærte å ha troen på seg selv, etter å ha sett hvordan verdens beste løpere gjør det.

– Er det nok da?

– Ja, fordi jeg vet at jeg gjør jobben til vanlig. Det fysiske er på plass. Det handler om det mentale. Det så vi i dag kontra i går, sier Grønstad og sikter til onsdagens forsøksheat der han løp på 1.46,85 og måtte ut i oppsamlingsheat.

FÅR ROS: Jakob Asserson Ingebrigtsen (til venstre) og Henrik Bjørka Ingebrigtsen, her etter EM-gullet til førstnevnte i Roma i juni, får æren av Tobias Grønstad selv for at han er i en OL-semifinale. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Moren ba om fri på direkten

Rett etter at Tobias Grønstad hadde stormet inn til en semifinaleplass, var det ekstase å spore hos familien på tribunen.

– Dette var rått. Dritkult, sier moren Hanne Grønstad til NRK.

– Dette var utrolig bra. Nå fikk han ut det jeg har sett de siste ukene. Nå har han oppnådd målet sitt om å komme til semifinale i OL. Det er rått, sier far og trener Pål Grønstad.

Men når fredagens semifinale går av stabelen, har moren i utgangspunktet ingen plass på tribunen på Stade de France.

– Jeg har ikke fått fri engang, så jeg tror jeg må ringe sjefen, sier Hanne Grønstad, som jobber som assisterende rektor på en skole i Oslo.

– Det får de f*** meg fikse, altså, sier Tobias Grønstad om morens ønske om fri.

– Jeg regner med at jeg får fri. Det er bare planlegging, men som i idretten er det noe av det viktigste. I morgen tror jeg det går bra, fortsetter moren.

Grønstad ble nummer tre i heatet sitt på tiden 1.44,57, og gikk videre til semifinalen på tid. 22-åringens forrige personlige rekord var på 1.44,67 fra Bislett Games i mai.

– Snakk om å ta vare på muligheten. Han løser løpet sitt taktisk glimrende. Der fikk han ut det han er god for, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal, som har den norske rekorden på 1.42,58 fra da han tok OL-gull på distansen i 1996.

Nå er en ny nordmann klar for semifinale på 800 meter. Den skal Grønstad løpe kl. 11.30 fredag.