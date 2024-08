– Oi, så dytter de på hverandre, de største favorittene! utbrøt kommentator Jann Post.

Episoden skjedde to runder før mål på kvinnenes 5000 meter. Verdensrekordholder Gudaf Tsegay gikk opp i tet. Hun kom tett på kenyanske Faith Kipyegon, som så ut til å dytte på Tsegay.

I mål kom Faith Kipyegon inn like bak landskvinne Beatrice Chebet. De to jublet sammen med bronsevinner Sifan Hassan fra Nederland.

Faith Kipyegon, Beatrice Chebet og Sifan Hassan poserer med flagg etter å ha tatt de tre første plassene over mål i OL-fnalen på 5000 meter. Foto: AFP

Noen minutter senere ble gullvinner Chebet intervjuet av Max. Der fikk hun beskjed fra Sifan Hassan om at Kipyegon var disket.

Chebet var helt satt ut og så ikke ut til å skjønne hva som hadde skjedd. Gullvinneren så flere ganger spørrende ned på resultatlista.

Hassan hadde selv fått beskjed av nederlandske Max like før.

– Diskvalifikasjon? Har jeg sølvet? Hvordan er det mulig? sa Hassan.

Samtidig forsvant Kipyegon raskt gjennom pressesonen, hvor hun ble geleidet gjennom i tårer.

Diskingen skyldes en obstruksjon, men Kenya har anket avgjørelsen.

Diskingen skulle også få konsekvenser for norske Karoline Bjerkeli Grøvdal, som lå noen meter bak da episoden skjedde.

Tok føringen

I finalen gikk det svært rolig fra start. Etter 1000 meter valgte Grøvdal å gå opp i tet. Hun ville ikke være med på noe lureløp.

– Det er skummelt, men jeg hadde bestemt meg for det på forhånd. Det er min styrke å løpe høy fart over lang tid og gjøre de andre litt mindre sterke på slutten, sier hun etter løpet.

I TET: Karoline Bjerkeli Grøvdal tauet feltet i nesten 2000 av de 5000 meterne. Foto: NTB

Den offensive satsingen ble tatt godt imot blant de norske kommentatorene.

– Vi må hylle Karoline Bjerkeli Grøvdal for innsatsen. Hun tilhører topp ti i verden i langdistanseløping og leverer på den viktigste dagen i året, sa NRK-kommentator Jann Post.

Grøvdal ble liggende i tet i to kilometer. Da kom en gruppe etiopiere opp og tok over teten. Grøvdal la seg lenger bak i feltet, og en kilometer før mål fikk en gruppe av favorittene en luke til den norske løpedronningen.

Hun var imidlertid ikke ferdig av den grunn.

For mens Chebet og Kipyegon spurtet over målstreken, lå Grøvdal noen meter lenger bak og fikk øye på verdensrekordholder Gudaf Tsegay foran seg.

Grøvdal spurtslo verdensrekordholderen Du trenger javascript for å se video.

Tsegay hadde nemlig ikke klart å henge med på slutten, og Grøvdal klarte å komme seg forbi.

– Jeg tenkte «oi, hva gjør hun her?». Det er gøy, og jeg følte det svarte bra de siste 200. Det var et par amerikanere der som jeg gjerne ville slå. Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarer å få til en fight på slutten der, sier hun.

Grøvdal løp inn som kvinne nummer 8 med tiden 14.43,21, en plassering som altså ble til sjuendeplass etter diskingen.

– Jeg var med

Grøvdals plassering er en tangering av det beste hun har gjort i et OL. Hun fikk nemlig også sjuendeplass på den samme distansen under OL i Rio for åtte år siden.

I VM i fjor ble hun nummer åtte. Forskjellen denne gangen, er at Grøvdal følte hun var mer med i løpet og nærmere der det skjedde. Hun både ledet underveis, og hang brukbart med da tempoet økte mot slutten.

– Jeg har aldri vært så nærme i en finale som jeg var nå. I VM i fjor ble jeg nummer åtte, men der var jeg aldri med i løpet. Her føler jeg i hvert fall at jeg var med i løpet. Det gir en mye bedre følelse, sier hun.

Italienske Nadia Battocletti, fikk bronse da sølvvinneren ble disket. I de kaotiske minuttene etter målgang var hun usikker på hvilken plass hun havnet på.

– For øyeblikket vil jeg forholde meg til virkeligheten, sa hun til NRK.

– Så du situasjonen?

– Ja. Jeg så den. Jeg vet ikke om Kenya eller Etiopia har rett, sier hun.