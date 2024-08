Da alle konkurrentene var ferdigløftet, prøvde den norske vektløfteren å sette verdensrekord for å toppe maktdemonstrasjonen.

Det klarte hun ikke, og først et par sekunder senere gikk det opp for henne hva som nettopp hadde skjedd.

Etter et mislykket verdensrekordforsøk, fikk Koanda tilsynelatende beskjed om at gullet allerede var i boks. Hun reagerte med vantro, tårer og hyl. TV-kamera hang på henne i mange minutter etter at hun fikk gullbeskjeden, og hun snakket til kamera, omfavnet støtteapparat, tok seg til hodet og lot tårene trille.

– Hva f ...!? sa Koanda til TV-kameraene.

Så sier Stian Grimseth, president i vektløfterforbundet:

– Du har vunnet!

– Åh, herregud, svarer Koanda, før hun leverer et realt seiersbrøl:

– JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

– Jeg snudde meg mot trenerteamet og ikke fikk til det siste løftet, og så sier de at jeg har vunnet. Det var så mange følelser som sprakk. Jeg tenkte «ikke kødd med det nå», sier Koanda til NRK.

– Det var virkelig stort altså.

Gråt på seierspallen

Et par minutter senere var det klart for seremoni i Paris. Koanda fikk gullmedaljen mens tårene trillet nedover kinnene.

På toppen av seierspallen nærmest skalv Solfrid Koanda mens «Ja, vi elsker» dundret ut av høyttalerne i salen. På toppen av seierspallen sto Koanda like fjellstøtt - nå med medalje rundt halsen med et enormt seiersglis.

– Jeg føler meg helt fantastisk, jeg føler meg som en gudinne, sier Solfrid Koanda til NRK etter gullet.

TÅREVÅTT: Solfrid Koanda poserer stolt med gullmedaljen. Foto: Reuters

– Hva tenkte du på der oppe?

– Jeg tenkte på alle treningstimer som har lagt ned, alt slitet vi har vært gjennom. Vi har ikke hatt det enkelt. Det har absolutt ikke vært en enkel vei hit. Norge er en liten vektløfternasjon, og vi har et lite lag.

Koanda forteller om en ensom vei til OL-gullet.

– Hva har vært det vanskeligste på veien?

– Jeg tror det har vært kanskje ensomheten. Jeg står mye alene og trener. Jeg får selvsagt reist på utenlandske samlinger. Men det vanskeligste er å stå og jobbe alene. Det er mange løft, mange tonn som skal løftes for å vise bare tre løft på scenen.

– Det har vært noen krevende år. Det er en liten usikkerhet og ikke altfor mange ressurser, sier president i vektløfterforbundet Stian Grimseth til NRK.

Resultater, sammenlagt:

Solfrid Koanda, Norge, 275 kilo Sara Ahmed, Egypt, 268 kilo Neisi Dajomes, Ecuador, 267 kilo

Ekstreme nerver

Under OL i Paris kunne du se nervene gi slipp allerede etter første løft. Mens flere av konkurrentene slet tungt med å få vektstanga over hodet, sto det norske håpet fjellstøtt med 117 kilo i armene.

Senere løftet hun 121 kilo, og tok hun sitt første jafs på vei mot medaljer.

I siste forsøk prøvde hun seg på 124 kilo, noe som ville vært olympisk rekord i rykk.

REKORDFORSØK: Slik endte forsøket på olympisk rekord i rykk. Stanga havnet litt langt bak, og Koanda stupte framover. Foto: Dita Alangkara / AP

Dermed så resultatlisten slik ut etter rykk:

Neisi Dajomes, Ecuador 122 kilo Solfrid Koanda, Norge 121 kilo Sara Ahmed, Egypt, 117 kilo

I støt startet hun sist av samtlige, og mens konkurrentene viste svakhetstegn sto Koanda støtt som et norsk fjell med 148 kilo.

Dajomes forsøkte å matche den norske gullvinneren, men kollapset i forsøket.

Senere løftet Koanda 154 kilo, mest av samtlige, og det holdt til et suverent OL-gull.

Oppdaget ved en tilfeldighet

Koanda klappet i hendene, knyttet neven, klemte det norske støtteapparatet og jublet seg hele veien inn på oppvarmingsrommet bak arenaen etter de vellykkede forsøkene.

STERK: Solfrid Koanda leverte tunge løft i OL-finalen. Foto: Amanda Perobelli / Reuters

Allerede før OL-finalen var det tydelig at Koanda gikk for gull i Paris. På OLs hjemmesider hadde hun oppført følgende om seg selv.

Ambisjon: Å ta OL-gull.

Det er ganske sensasjonelt, fire år etter at hun tilfeldigvis ble oppdaget.

Koanda drev med krysstrening, og fikk tips fra en trener om å starte med vektløfting. Et par dager senere kvalifiserte hun seg for NM, og deretter har det virkelig skutt fart.

Etter to år med vektløfting hadde hun så stor suksess at hun sa opp jobben som elektriker i 2022. Full satsing på vektløfting har virkelig gitt resultater.

– Det har vært en ekstrem reise, sier Grimseth til NRK.

Sist Norge tok OL-gull i vektløfting skjedde i 1972, da Leif Jenssen vant i klassen lett tungvekt i München.