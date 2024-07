– Det var ordentleg kniven på strupen. Det var «make it or break it». Viss vi ikkje ville klart OL-kravet, så ville vi kanskje lagt opp. Vi tenkte «nå står alt på spel».

Det seier Helene Næss til NRK. Ho utgjer den eine halvparten av Noregs seglarduo saman med Marie Rønningen.

For duoen som skal segle i 49er FX-klassen i det asurblå vatnet utanfor Marseille, var det ein knallhard kamp for å komme seg til OL.

– Det var vel ingen av oss som sov noko særleg den veka og vi hadde lite matlyst. Vi kjente verkeleg på presset, seier Næss.

Den norske duoen ligg på ein foreløpig niandeplass i OL-konkurransen, som består av tolv seglingar og eit avsluttande medaljesegling. Duoen blei diska i den første OL-seglinga i 49er måndag i FX-klassen i Marseille.

MOTVIND: OL var på veg til å gå skeis, da måtte den norske segleduoen ta grep. Foto: Sailing Energy / Handout

– Nå er det all in

For etter første kvalifiseringsrunde til leikane hadde alt gått vegen og dei leidde kvaliken, men så snudde vinden. VM blei ein fiasko med ein 15.-plass og dei stod foreløpig utan OL-plass. Igjen stod éin sjanse: EM.

– Det var eitt poeng og éin siste avgjerande konkurranse. Vi tok nokre store grep og leigde inn nokre ekspertar med dei pengane vi hadde igjen og sa: «nå er det all in», seier Rønningen.

Duoen fortel at dei sleit med å få ut potensialet dei visste dei hadde inne. Dei sleit spesielt mykje i sterk vind – da dei andre båtane suste av garde. Derfor valde dei å gå drastisk til verks, kvart fall viss ein ser på det med økonomiske briller.

I oppkøyringa til EM, som var deira siste sjanse for å komme seg til OL, bestemte dei seg nemleg for å hyre inn ein av dei mest ettertrakta trenarane til seglsirkuset.

Fekk formelen til suksess på eit ark

Ian Barker, som sjølv kan vise til eit OL-sølv i segling, kan nærast omtalast som ein trollmann innanfor seglsporten. Han har gjort om båtar frå sinkar til rakettar. Nå var det den norske duoen sin tur til å bli tatt under vengene til briten.

– Mykje handlar om å sette opp båten etter dei vindforholda vi møter på sjøen, seier Næss.

HEMMLIGHETEN: På dette arket står alle instruksjonane Helene Næss og Marie Rønningen treng for å segle raskast mogleg, alt etter kva vindforhold det er. Foto: Marie Rønningen

For suksessformelen har dei rett og slett fått svart på kvitt frå trenaren Barker. På eit laminert papir står det kor mykje seglmasta skal strammast og bøyast om det blåser for eksempel ti knop. Da skal seglet fanga mest mogleg vind ut frå forholda.

– Det er veldig små nyansar. Vi har ikkje knekt koden i mykje vind tidlegare, men ved hans hjelp har han fått oss til å segle raskare i mykje vind, seier Næss.

Tidlegare har suksesstrenaren Barker også hjelpt det sveitsiske kvinne- og herrelandslaget. Liknande «mirakel» har også blitt utførte der av Barker. Ved hans hjelp seglar dei inn i OL med større sjølvtillit enn nokon gong tidlegare.

– Før kunne vi sjå på vêrmeldinga og tenke at det ikkje var fordel oss om det blåste mykje. Nå er vi kompetitive enten det blåser eller ikkje, seier Rønningen.

I MEDVIND: Helene Næss og Marie Rønningen er nummer fem på verdsrankinga før OL. Foto: Thomas Guttormsen

– Det er verd det

Prisen på den magiske trenaren var på 100.000 norske kroner. Det blei betalt av eiga lomme. I etterkant har dei fått støtte både frå klubben for å ta delar av rekninga og støttespelarar.

– Vi kjente vi hadde gått oss litt fast. Så synest vi det hjelpte veldig, og så har vi framleis med han, seier Rønningen.

Hjelpa dei fekk før den viktige EM-konkurransen sørgde for siger og med det også ein billett til OL. Under leikane i Tokyo enda duoen opp på ein 7.-plass. Nå håpar dei at den nye trenaren skal sørge for meir fart i Marseille.

– Det kostar jo, men når det gir dei resultata, så tenker eg at det er verd det, seier Rønningen.