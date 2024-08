– Nå blir det kanskje frekt å si, men for ham er det et stort mål å slå meg. Mens jeg har forberedt meg på å vinne hele greia, sier Ordemann til NRK etter åpningskampen.

Men kampen mot slovenske Patrik Divkovic i 80 kilos klassen ble jevnere enn nordmannen hadde håpet.

– Det var unødvendig jevnt. Det er første kamp-nerver. Jeg har en fæl tendens til at første kamp er under par, innrømmer Ordemann etter å ha tatt seg til kvartfinalen i OL.

– Jeg er veldig lei meg, for jeg hadde mulighet til å vinne i andre omgang. Så ble det en tredje runde, og det var nær. Men han var bedre og vant, sier en skuffet slovener til NRK.

Ordemann møter kroatiske Ivan Sapina klokka 15.58.

JEVNT: Slovenske Divkovic vant første runde på overlegenhet. Foto: AP

Sloveneren best i gang

Sloveneren tok ledelsen, men Ordemann utlignet raskt til 2–2. Divkovic vant likevel første runde på overlegenhet.

I taekwondo er det tre runder på 2 minutter. Dermed måtte nordmannen vinne andre runde, men sloveneren gikk også opp i tet her.

Ordemann var nære å treffe Divkovic ved flere anledninger, og fikk til slutt 2 poeng. Hans iherdige innsats og antall «hits» ga uttelling og 30-åringen vant andre runde på overlegenhet.

PEP-TALK: Imellom rundene fikk Ordemann noen motiverende ord fra treneren. Foto: NTB

I tredje og avgjørende runde tok Ordemann kontroll og scoret de 2 første poengene. Nordmannen jublet for et treff, men dommeren fikk det ikke med seg. Da utfordret treneren dommeravgjørelsen, og videobildene konkluderte med at Ordemann skulle ha 3 nye poeng.

Like etterpå var det Slovenia som utfordret en dommeravgjørelse, og Divkovic ble belønnet med fem poeng for spark mot hode og spinn før treffet.

Plutselig sto det kun 6–5 i favør nordmannen. Ordemann fortsatte presset og hentet inn tre nye poeng da det gjensto 35 sekunder. Etter noen dramatiske sluttsekunder vant til slutt den norske utøveren runden 12–9 og 2–1 totalt.

Sloveneren forklarer resultatet slik:

– I tredje runde ble jeg sliten. Jeg prøvde de siste sekundene i andre runde å vinne og det ble slitsomt. Men det ble som det ble.

– Hvor sterk er han?

– Han er lang og rask. Han fikk noen treff fordi han er rask og jeg ikke fulgte helt med, konkluderer Divkovic.

Ordemann imponerte også stort da han tok seg til bronsefinalen i Tokyo-OL for tre år siden. Der måtte han se seg slått av egyptiske Seif Eissa.