– Det er tøft og tungt.

Det sier Richard Ordemann til NRK etter kampen.

For Ordemann tapte sammenlagt 1–2 etter at de tre omgangene mot Ivan Sapina, en motstander han tidligere har slått.

I andre runde mener Ordemann at han traff motstanderen på nesa med et spark, men fikk ikke poeng.

– For meg var det et hodetreff, og du ser det på videoen at nesa danser etter tåa mi, det endrer litt utfallet også.

ÅPNING: Det åpnet godt for Richard Ordemann, men det holdt ikke helt inn. Foto: Andrew Medichini / AP

Det skjedde på et kritisk tidspunkt i andre runde, da han lå under 4–6.

– Dommerne prøver å gå gjennom videoene litt fort og får det ikke med seg ordentlig, sier Ordemann.

Han klarte aldri å snu kampen etter det.

– Jeg er jævlig irritert på meg selv, for å være ærlig, oppsummerer Ordemann kampen.

Kunne fått ny mulighet

Dermed måtte han håpe på at Sapina gikk videre til finalen, for da ville nordmannen fått ny mulighet til å kjempe om bronsen.

– Jeg tror ikke det går veien, sier Ordemann om Sapina i semifinalen.

Og han fikk rett. Sapina røk på et tap, og dermed er OL over for Ordemann.

DUELL: Det ble en tett duell mellom Richard Ordemann og Ivan Sapina. Foto: DAVID GRAY / AFP

Startet sterkt

Nordmannen gikk seirende ut av en jevn åpningskamp i OL, men nordmannen hadde større planer for dagen.

– Nå blir det kanskje frekt å si, men for ham er det et stort mål å slå meg. Mens jeg har forberedt meg på å vinne hele greia, sa han til NRK etter åpningskampen.

Men kampen mot slovenske Patrik Divkovic i 80 kilosklassen ble jevnere enn nordmannen hadde håpet.

– Det var unødvendig jevnt. Det er første kamp-nerver. Jeg har en fæl tendens til at første kamp er under par, innrømte Ordemann etter å ha tatt seg til kvartfinalen i OL.

– Jeg er veldig lei meg, for jeg hadde mulighet til å vinne i andre omgang. Så ble det en tredje runde, og det var nær. Men han var bedre og vant, sa en skuffet slovener til NRK.

JEVNT: Slovenske Divkovic vant første runde på overlegenhet. Foto: AP

Den norske taekwondoutøveren imponerte stort da han tok seg til bronsefinalen i Tokyo-OL for tre år siden. Der måtte han se seg slått av egyptiske Seif Eissa.

I EM tidligere i år tok Ordemann sølv etter å ha gått ut på matta med en skade i låret.