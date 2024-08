– Han er det Zlatan er i Sverige og Haaland i Norge.

Det sier NRKs ekspertkommentator Håvard Tvedten om danskenes stjernespiller Mikkel Hansen. Han hadde akkurat vært med å spille Tyskland av banen foran 27.000 tilskuere i OL-finalen for håndballherrene.

– Det er kanskje det beste landslaget vi har sett noensinne. De beviser det i denne finalen.

Det er ikke dagligdags at et lag leder en OL-finale med 10 mål etter drøyt 20 minutter.

– Vi ville spille vår livs kamp. Det må en si, det gjorde vi i dag, sier den danske landslagstreneren Niolai Jacobsen til danske DR.

I den andre omgangen økte de bare ledelsen. Til slutt vant danskene med 13 mål og sifrene 39–26.

Det er tidenes største seier i en OL-finale. Det forrige herrerekorden ble satt i 1988 da Sovjetunionen vant med 7 mål. De norske damenes seier på lørdag var tidenes største seier i en OL-finale, uavhengig av kjønn. Den rekorden fikk stå i under ett døgn.

– De har spilt forrykende i hele turneringen, sier Tvedten om danskene.

Han var ikke spesielt imponert av tyskerne.

– De kom med veldig lite i dag. Jeg vet ikke om de var slitne, nervøse eller hva det var, men danskene utklasset dem.

JUBEL: Mikkel Hansen (t.h) or resten lagkameratene kan juble overt et velfortjent OL-gull. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

Legenden med pannebåndet

Til tross for gullet var det de to danske landslagstjernene Mikkel Hansen og Niklas Landins siste kamp for Danmark.

– Det var det vi alle sammen hadde drømt om. Jeg synes at Mikkel og jeg slutter med det perfekte punktum, sier Niklas Landin til danske DR.

– Men er likevel noe som føles merkelig. La oss bare være ærlige. For vi skal aldri mer se en landskamp med Mikkel Hansen og Niklas Landin på banen, skriver den danske avisen Ekstra Bladet.

Mikkel Hansen scoret to mål i finalen, begge fra 7-metersmerket.

Han har vært blant verdens aller beste håndballspillere i en årrekke, og nå har Mikkel Hansen igjen vært en viktig brikke i Danmarks vei til OL-finalen i Lille. Nå kan han avslutte landslagskarrieren med 1379 mål for Danmark.

– Han er en av de største idrettsprofilene de har i Danmark. Han har vært det i mange år. Han har prestert på fantastisk høyt nivå siden han debuterte og slo gjennom som 18-19-åring, sier NRK-ekspert Tvedten.

Pannebåndet er som alltid på plass, og håret er kanskje enda litt lengre enn tidligere. Men etter sitt femte OL, legger 37-åringen opp.

– Han har en enorm håndball-intelligens, og ser alt som foregår på banen. Alltid et trekk foran, beskriver Norges Kristian Bjørnsen, som har spilt to år med Hansen i Aalborg.

EMOSJONELL: En lettet Mikkel Hansen etter ettmålsseier mot Sverige i kvartfinalen. Foto: AP

– Holder aldri kjeft

Der spiller også Sebastian Barthold. Og selv om den nesten to meter høye danske bakspilleren kanskje kan virke litt mystisk, kan Barthold fortelle om det motsatte.

– Han holder aldri kjeft. Han snakker heeele tiden i garderoben. Han er en type som regel skaper god stemning, og så kan det noen ganger bikke over. Stort sett er det alltid god prat med Mikkel.

– Hva mener du med bikke over?

– Man kan bli lei av å høre ham snakke også da, hehe. Hvis han hører dette så får jeg sikkert en smell tilbake – for jeg er ikke stille i garderoben jeg heller. Han får snakke, så har vi en del klinsjer innimellom hvor jeg får passet påskrevet. Det er greit nok det, svarer Norges venstrekant lattermildt.

HØYLYTT: Sebastian Barthold har vært lagkamerat med Mikkel Hansen i Aalborg. Foto: NTB

NRK spør derfor Hansen om hvordan det egentlig er med denne pratingen.

– Kommer det fra ham?!

Danmarks nummer 24 bryter ut i latter.

– Han snakker også meget mye. Vi er sammen hele tiden, på reiser og trening og da snakker vi litt «sjovt» her og der. Det er gøy når vi holder på, bekrefter Hansen.

Barthold forteller at det er høy list i garderoben og at selv om det kan «gå litt hardt for seg», så er det godt ment.

– Mikkel er superprofesjonell. Alt han går til, er med ekstrem seriøsitet. Jeg har fått gleden av å spille med ham i to år og fått se alt han legger i det, hvor mye krav han stiller til dem rundt seg – og spesielt til seg selv, sier han.

Ute med «mentale utfordringer»

Hansen slo igjennom på det danske landslaget allerede i 2007 og er blitt kåret til verdens beste håndballspiller både i 2011, 2015 og 2018. Under OL har han imponert aller mest fra straffemerket, men det var absolutt ikke gitt at han skulle delta i lekene i Paris.

HÅRFIN: Mikkel Hansen er kjent for sitt lange hår, og med pannebånd som matcher drakta. Foto: AP

I mars 2022 gikk han igjennom en kneoperasjon, som etter en uke førte til at han fikk blodpropp i lungene. Dette holdt ham på sidelinja i flere måneder. Han kom seg tilbake, og var med å sikre VM-gull til Danmark i januar 2023, men like etter ble han sykemeldt på grunn av store stressreaksjoner. «En hard mental periode», kalte han det selv i en pressemelding.

Men i 2024 har Hansen vært tilbake for fullt igjen. I april annonserte han at han skulle legge opp etter OL.

– Hvordan er det å være inne i sitt siste OL, spør NRK?

– Det er bra. Det er fint å være en del av denne gruppe. Vi har dyktige folk utenfor og på banen, svarer han ganske kort.

Danmarks trener er ikke overrasket over at Hansen kom seg tilbake, selv om han ikke følte seg sikker på at han ville være god nok for en meget sterk, dansk OL-tropp.

– Han er en fantastisk spiller å ha, som har utrolig mye å gi – spesielt til de unge. De hjelper ham mye med. Han har så mye rutine at han kan komme inn og løse spesifikke oppgaver for oss, sier Nikolaj Jacobsen.