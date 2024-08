– Man kan ikke skylde på verken stang ut eller uflaks når man så gjennomgående svikter i de avgjørende situasjonene.

Det sier sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, på den niende dagen i OL. Så langt har over 50 nasjoner tatt medalje i OL, men Norge er ikke blant dem.

De beste norske prestasjonene er to fjerdeplasser og tre femteplasser.

NRK-KOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Til sammenligning har svenskene allerede tatt ett gull og står med fem medaljer totalt under OL i Paris.

På forhånd hadde Olympiatoppen satt som mål at Norge skulle ta åtte medaljer i OL.

– Tore Øvrebø og hans nærmeste er nok mer stresset enn de er villige til å innrømme, sier Saltvedt.

JUBEL: Det er mange som har hatt mye å juble for, her er de amerikanske turnerne Suni Lee og Simone Biles. I Norge ventes det fortsatt på den første OL-medaljen. Foto: Morry Gash / AP

– Spørsmålet er om de har nok nærkontakt med de største olympiske håpene i de forskjellige idrettene til at de har oversikt over og kontroll på forberedelsene, sier Saltvedt.

Toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø er ikke helt enig med Saltvedt, og mener Norge fortsatt kan ta åtte medaljer. Samtidig peker han på at de norske utøverne så langt har hatt en del stang-ut.

– Ja, det er realistisk å nå fortsatt, så vi står på. Og vi forbereder utøverne så godt vi kan for å være klare til å stå i disse kampene som de må stå i for å kunne ta disse medaljene, sier han.

SJEF: Tore Øvrebø er toppidrettssjef og har ikke hatt én medalje å juble for hittil i OL. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mislyktes

Flere tradisjonelt sterke norske grener som roing og skyting er allerede gjennomført og ferdig i Paris uten norske medaljer, i tillegg til at seiling er godt i gang.

– Det kan hende vi har hausset det opp for mye, men det er klart at det har vært et skuffende OL for Norge.

Det sier NRKs skytekommentator Ola Lunde om de norske skyteprestasjonene.

I triatlon var det store forventninger til at regjerende olympisk mester Kristian Blummenfelt skulle ta en ny medalje, men han ble beste norske på 12. plass.

TUNGT: Det ble ingen gjentakelse av OL-gullet fra Tokyo for Kristian Blummenfelt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Også for roingen ble OL et skuffende mesterskap etter flere medaljer i EM tidligere i år.

– Det eneste man kan gjøre, det er jo å forberede seg enda bedre til neste gang. Det er det kjedelige svaret, men det er det som er faktum, sier Olaf Tufte.

Selv har han to OL-gull og synes det er kjedelig at det har vært stang ut for mange av de norske utøverne så langt.

Roerne har likt å titulere seg med at de alltid leverer OL-medalje. Siden 1972 har de frem til nå tatt medalje i alle OL, utenom 2012 og OL-boikotten i 1980.

I Paris ble det ingen ro-medaljer.

NESTEN: Den norske kvinnedobbeltsculleren med Thea Helseth og Inger Kavlie tok EM-gull i april, men ble sist av de seks i A-finalen i OL. Her ser Helseth bort på medaljebåten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Uvant med press

NRKs ekspertkommentator på skyting, Katrine Aannestad Lund mener at OL-presset har slått inn over de norske skytterne.

– De er ikke vant med oppmerksomhet. Når det skjer hvert fjerde år så blir det ekstra hardt. De prøver å jobbe med det mentalt, men det er noe annet å jobbe med det enn å faktisk oppleve det. Når en får et kamera som følger deg ofte så blir en vant til det, men en skytter blir ikke vant til kamera, sier hun.

Selv mener Øvrebø at de norske utøverne er godt nok forberedt til mesterskapet, selv om det har endt, slik han selv erkjenner, men en del stang-ut.

Også i tennis og golf har de norske stjernene skuffet. Casper Ruud røk ut i kvartfinalen, mens Viktor Hovland er blant de nederste på resultatlisten etter to av fire runder på golfbanen.

Til tross for mange skuffende opplevelser, beskriver Øvrebø stemningen i den norske troppen som god.

– Jeg tror ikke utøverne tenker på medaljemålet som vi har kommunisert. De er opptatt å være mest mulig forberedt til kampene, duellene og øvelsene de skal ut i.

FERIE: Casper Ruud røk ut av OL i kvartfinalen i tenniskonkurransen på torsdag. Fredag var han på plass for å følge romkamerat Viktor Hovland på golfbanen. Foto: Matt York / AP

Tippet 21 medaljer

Da rettighetshaver Max tippet hvordan den norske OL-innsatsen ville bli var resultatet 21 norske medaljer. Syv av dem i gull. Spådommen var utvilsomt av det optimistiske slaget.

Ekspertene hadde blant annet tro på sølv til Jeanette Hegg Duestad og bronse til Jon Hermann Hegg i skyting. Mens tennisekspertene hadde tro på bronse for Casper Ruud. Han hadde nådd semifinalen tre ganger på rad i Roland Garros, samme bane som OL ble spilt på.

Ingen av disse utøverne lyktes altså i Paris.

Til tross for at det ikke har blitt medalje så langt, har Norge heldigvis flere medaljehåp igjen.

Fredag var friidretten i gang i Frankrike, der Norge har flere medaljekandidater. I tillegg har de norske håndballandslagene og sandvolleyball-duoen Mol og Sørum kommet godt i gang.