I 17-tida onsdag ruslet Nordås inn i ankomsthallen på Charles de Gaulle-flyplassen i Paris. Ved hans side, trener Gjert Ingebrigtsen.

Under VM i Budapest i fjor, da Nordås tok en sensasjonell bronse på 1500 meter, var også Per Svela med i reisefølget som akkreditert medhjelper. Det er han ikke i år, noe som har skapt oppstyr den siste uka.

– Jeg ville selvsagt hatt han med. Man så i Budapest i fjor at det hadde en god effekt. Det gir en ro og trygghet i det daglige, men sånn er det ikke nå. Det er ikke noe man får gjort med det.

– Er du skuffet over det?

– Jeg vil ikke snakke om skuffelse akkurat nå, men jeg skulle gjerne sett at han var her. Sånn er det ikke. Dessverre, forteller Nordås til NRK.

SAMMEN PÅ TUR: Per Svela var blant annet med på pressetreff sammen med Narve Gilje Nordås under VM i fjor. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Legge is på det

27. juli skrev VG at Jakob Ingebrigtsen får med seg bror Filip som en personlig støtteperson under OL. Filip Ingebrigtsen hadde fått en akkreditering som gir ham tilgang til deltakerlandsbyen, treningsbanen og oppvarmingsbanen, slik at han kan følge opp sin bror helt opp mot konkurransestart og etter konkurranse.

VG skrev også: «Narve Gilje Nordås' treningspartner Per Svela vil få adgang til deltagerlandsbyen der Norges utøvere er bor.»

Neste dag gikk Svela hardt ut i VG:

– Jeg kan ikke lenger akseptere at NFIF og OLT bruker meg som et alibi for å fortsette å diskriminere og forskjellsbehandle Narve, sa han.

– Det er bare trist og hodeløst. Det er veldig synd for Narve at han blir forskjellsbehandlet på den måten. De prøver å pakke det inn som han får hjelp, men det er bare tull, sa Svela, og påpekte at tilgang i deltakerlandsbyen ikke hadde noen verdi.

MISFORNØYD: Per Svela var akkreditert som personlig hjelper for Narve Gilje Nordås under VM i Budapest i fjor. I år får han ikke OL-akkreditering. Det får han til å reagere. Foto: Heiko Junge / NTB

Han uttalte også at Nordås har blitt «systematisk motarbeidet, mobbet og diskriminert» av ansatte i NFIF og OLT.

– Det har vært litt støy, hvordan har det påvirket deg?

– Ingenting, tror jeg. Jeg tenker å legge litt is på det nå, og se fremover mot konkurransene. Ikke snakke for mye om det underveis.

– Heller etterpå?

– Heller etterpå, ikke sant. Når den tid kommer. Her og nå er det bare å springe, sier Nordås på flyplassen.

TRENER: Gjert Ingebrigtsen har vært trener for Narve Gilje Nordås (t.h) og Per Svela (til venstre) etter at Ingebrigtsen-brødrene brøt samarbeidet med sin egen far. Gjert får ikke akkrediteringer til mesterskap i sommer. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Gidder ikke bruke energi på det

I fjor fikk Svela akkreditering som personlig medhjelper for Nordås under VM. Da bodde han med Nordås og var også med på trening og under oppvarmingen til løpet. Slik blir det altså ikke i Paris.

Det plager ikke trener Ingebrigtsen.

– Jeg er ikke så veldig bekymret for det. Jeg tror det kommer til å gå veldig fint. Vi får ikke gjort noe med det vi ikke får gjort noe med. Det er klart at det hadde vært fint om Svela var her. Både sosialt og sportslig sett, men vi får ta det vi får.

– Er du kritisk til det?

– Om jeg er kritisk til det? Nei, jeg gidder ikke bruke energi på det i det hele tatt, sier Gjert Ingebrigtsen før Nordås humoristisk bryter inn:

– Det har vært nok fresing og tordning og rasing nå, tenker jeg.

Trener Gjert Ingebrigtsen er verken bekymret eller kritisk til at Per Svela ikke er her. Du trenger javascript for å se video. Trener Gjert Ingebrigtsen er verken bekymret eller kritisk til at Per Svela ikke er her.

Forbundets begrunnelse

29. juli kom sportssjefen i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, med denne forklaring i en tekstmelding til NRK på hvorfor ikke Svela fikk akkreditering:

«Vi har kun en ekstra akkreditering per økt, og da går den til Filip siden Jakob er bedre rangert.»

Samme dag kunne Svela overfor NRK bekrefte at han var blitt kontaktet av generalsekretæren i friidrettsforbundet, Kjetil Hildeskor.

– Generalsekretæren har sagt til meg i dag at Narve også bør få med seg noen til OL, og at han skal gjøre alt i hans makt for å bidra til dette, og for at alle skal være best mulig forberedt til OL, sa Svela

SJEFER: Generalsekretær Kjetil Hildeskor i Friidrettsforbundet sammen med sportssjef Erlend Slokvik. Bildet er fra 2018. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg opplever at han utviser forståelse for den situasjonen vi nå står i. Han virker også overrasket over prosessen og kommunikasjonen fra forbundet sin side, utdypet Svela.

Generalsekretær Kjetil Hildeskor bekreftet overfor NRK at han hadde hatt en samtale med Svela. Han oppfattet dette som en intern samtale, og ønsket ikke å gå inn i detaljene rundt hva de snakket om.

Men Hildeskor var åpen om utfallet:

– Dette ble diskutert med sportslig apparat og sjekket med Olympiatoppen. Konklusjonen ble at det ikke var mulig, skrev Hildeskor til NRK.

– Skjønner ikke timingen

Siden har diskusjonen i mediene handlet mest om hvorvidt det var klokt av Svela å gå ut i media med et slikt utspill kort tid før OL.

– Det er ekstremt distraherende og bidrar til å blåse liv i konflikten igjen. Jeg er usikker på hvor klokt det er, sa TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg til VG.

Hun fikk støtte av NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

– Med tanke på det som skjedde i Roma, der Narve sa at alt det utenomsportslige skapte problemer, skjønner jeg ikke timingen på utspillet, sa han.

EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

Rodal refererte til konflikten rundt bosituasjonen for Nordås og Svela under EM i Roma tidligere i sommer. Der valgte duoen mot friidrettsforbundets vilje å bo på et annet utøverhotell enn resten av den norske troppen.

Det skapte oppstyr i mediene, og har i ettertid bekreftet at bråket trolig var en medvirkende årsake til at EM ble en stor nedtur for mannen som tok VM-bronse i fjor:

– Jeg var i kjelleren, jeg var resignert. Jeg var ferdig, sa han til NRK under NM i Sandnes.

Til tross for beskjed fra Kjetil Hildeskor om at det var umulig for Svela å få en fullverdig akkreditering til OL, vet NRK at apparatet rundt Narve Gilje Nordås har fortsatt å jobbe i kulissene.

Men Svela var altså ikke med på flyet som landet i Paris onsdag ettermiddag.