– Jeg kunne ikke vært mer heldig med løpsopplegget, sier Nordås etter løpet.

Rogalendingen showet og viste enorm styrke da han tok seg videre til finalen på 5000 meter i Paris. Der ble det høydramatisk med knall, fall og store uenigheter etter løpet. Det oppstod et stort massefall like før oppløpet, men Nordås hadde rykket fra og var et stykke unna dramatikken.

– Men du verden, her ryker det folk! utbrøt Post.

KNUFFING: George Mills var mildt sagt misfornøyd med Hugo Hay. Foto: Phil Noble / Reuters

Like før nordmannen krysset målstreken tok han en knoke med sin konkurrent Hagos Gebrhiwet.

– Jeg kikket til siden og så at der er jo Gebrhiwet. Han har jo sprunget 12,36. Da får jeg gi ham en knoke og gratulere ham med avansementet, sier Nordås til NRK om gesten.

I tillegg var det flere profiler som falt. Blant dem som gikk i bakken var George Mills, som virket svært misfornøyd med Hugo Hay.

Sistnevnte unngikk fall, men var involvert i knuffing. Han tok seg til finalen med en syvendeplass.

Det var nevnte Mills, Dominic Lobalu, Thierry Ndikumenwayo og Mike Foppen som fikk et ublidt møte med løpebanen. Alle fire tok seg likevel til finalen.

– Jeg så ikke en drit, jeg. Jeg var så langt fremme. Det var litt derfor jeg ikke ville ligge inne med lista og kjempe om plassering, for å unngå risiko. Jeg håper ikke det skjer i finalen, det hadde vært noe forbanna drit, sier Nordås om massefallet.

DRAMATIKK: Det ble knall og fall i Paris onsdag formiddag. Foto: Phil Noble / Reuters

Det var langt fra sikkert at Nordås skulle løpe 5000-meteren, men han tok beslutningen onsdag morgen. Det viste seg å være lurt.

– Jeg sovnet ganske tidlig og fikk syv timer søvn, så hvorfor ikke? Jeg fikk beskjed av trener, treningskamerat og agent (Per Svela) om å drite i resten av sesongen. Nå er det OL. Det er fire år til neste gang, og han sa det ikke er noe i veien med formen min, sier Nordås.

Løp få timer etter finalen

Nordås og Jakob Ingebrigtsen måtte rett tilbake på hesten igjen etter OL-nedturen tirsdag kveld.

Nordås slapp seg helt bakerst fra start og viste tydelig at han ikke var interessert i å bruke krefter lenger fremme i feltet.

Nordås var først ut i det første heatet. Ingebrigtsen var en del av andre heat.

– Han har ikke gjort noen verdens ting ennå, påpekte Post.

Men så løp feltet for sakte for nordmannen og han rykket fremover og tok tak. Likevel var ikke tempoet for høyt, og kommentatorene reagerte på hvor tregt det gikk de første rundene.

Nordås fullførte 5000-meteren med et nytt monsterrykk og sikret finaleplass på imponerende vis. Det samme gjorde Jakob Ingebrigtsen i neste heat.

Det var på ingen måte udramatisk i heat to heller:

– Han var litt tung og dau

Det var knyttet spenning til hvordan tilstanden var hos de to nordmennene som hadde løpt OL-finale bare noen timer tidligere.

– Han var nok litt tung og dau, men det var forventet etter i går, sa treningspartner Per Svela om tilstanden til Nordås før forsøket.

– Det handler om å komme seg gjennom dette i dag, da er mye gjort, fortsatte han.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal påpekte også at de var inne i et tøft døgn.

– Det er tøft mentalt å skjerpe seg og komme i gang igjen. Det skal mobiliseres ordentlig for å komme i riktig modus igjen, sa Rodal før forsøket.

Finalen i 5000 meter skal løpes lørdag klokken 20.