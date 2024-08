– Det har tappet krefter, sier Narve Gilje Nordås til NRK etter å ha blitt nummer sju på 1500 meter under OL i Paris.

Han snakker om all støyen som stjal overskriftene i forkant av lekene.

Først gikk treningskompis Per Svela ut og kritiserte både Olympiatoppen og Norges Friidrettsforbund for behandlingen av Nordås. De hadde nemlig bestemt at Nordås ikke skulle få med seg egen hjelper til Paris, til tross for at han tok medalje i forrige VM.

Deretter ble det helomvending og nye overskrifter, og det blir tilsynelatende aldri helt rolig rundt Nordås.

– Jeg leser ikke nettaviser, og jeg har slettet alt av sosiale medier, sier han etter OL-finalen, og legger til at det har gjort ham flinkere til å stenge alt ute.

– Det har vært lettere å holde det litt på avstand, fortsetter Nordås.

Vurderer hjemreise

Hjelperen Per Svela er klar på at det må ryddes opp.

– Det er vel ingen som er enige i at han ikke kan ha det sånn. Dette må bli bedre. Dette må det ryddes opp i, og jeg har troa på at vi får det til, sier han.

KOMPISER: Narve Gilje Nordås og Per Svela. Foto: Anders Engeland / NRK

Svela kom ned til Paris i siste liten, og han mener treningskameraten bør være stolt av det han fikk til.

– Han blir nummer sju i enorm tøff konkurranse. Det er en finale med verdens beste løpere, og han er en del av dem. Det skal han absolutt være stolt over.

Allerede onsdag formiddag står forsøksheatet på 5000 meter på programmet.

Det er ikke sikkert Nordås blir å se der.

– Akkurat slik det ser ut nå, så skal det mye til for at jeg stiller opp i morgen, svarer han.

Den endelige avgjørelsen må tas raskt.

– Føler du deg klar for å forlate Paris?

– Jeg gjør det, ja.

I fjorårets VM kom han til finalen på 5000 meter. Der var det tomt for krefter, og ifølge Nordås ødela det en del for resten av sesongen.

Treningspartner og medhjelper i OL, Per Svela, holder imidlertid døra på gløtt.

– Jeg tror at hvis han kommer seg gjennom forsøket, som vil bli litt tøft dagen derpå, så er det noen dager etter. Så er det noen store kanoner som har trukket seg. Det åpner seg opp litt. Vi får snakke om det etterpå, så får han se og føle litt på det, sier Svela.

Enorm fart i finalen

I finalen på 1500 meter tok Nordås sin landsmann Jakob Ingebrigtsen regien og løp i verdensrekordtempo fra start. Samtidig la Nordås seg nest sist.

– Jeg tror jeg aldri i hele mitt liv har åpnet så fort, sa Nordås, som merket melkesyra tidlig i løpet.

– Det var første gang jeg løper et sånn type løp. Det var noe det og, sier han.

Det ble stor strekk i feltet, og en periode så det ut til at Nordås skulle bli hektet av.

På oppløpet var det slutt på kreftene for Ingebrigtsen. Det gjorde at amerikanske Cole Hocker til slutt vant foran Josh Kerr. Også Yared Nuguse snek seg foran Ingebrigtsen, som ikke fikk medalje.

Noen meter bak viste Nordås som så mange ganger før at han er god på slutten. Han hentet flere konkurrenter, men kom seg aldri opp i medaljekampen.

Sjokk-avslutning på 1500 meter - ingen norsk medalje Du trenger javascript for å se video.

– Nivået et hakk opp

Tiden til Nordås er den beste for sesongen. At han får det til i OL-finalen, er han godt fornøyd med.

– Jeg gir meg selv terningkast 5 i OL. Jeg kom fra et EM der jeg ble nummer elleve på 1500 og ikke kom til finalen på 5000. Så håper man på litt magi som i VM i Budapest i fjor, sier Nordås etter målgang.

Alle de tre som tok medalje, løp på 3.27-tallet. Nordås erkjenner at han ikke har et så høyt nivå inne.

INGEN MEDALJE: Både Narve Gilje Nordås og Jakob Ingebrigtsen tok medalje i VM i fjor. I år ble det fjerde- og sjuendeplass. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Nivået har blitt et hakk opp siden VM i fjor. De løper på 3.27, og det er bare å erkjenne at der er ikke jeg nå. Så uansett hvordan jeg hadde gjort det, så hadde jeg ikke tatt medalje, sier han.

– Gjør det deg urolig at det er så mange som er så raske?

– Det er ikke det at de er så raske, men de får så lite melkesyre at de klarer å henge med. Det er egentlig ganske overraskende at det er så mange folk, med så bra kapasitet. Det er helt rått, sier han.

Stolt kjæreste

På tribunen fulgte en stolt kjæreste med.

– Jeg er egentlig bare veldig stolt. Bare at han kom til finalen. Og det ble sesongbeste, Nei, jeg syns han er tøff, sier Oda Andersen Lundeby til NRK.

I oppladningen til OL har mye utenomsportslig fått fokus for Nordås. Hans treningskamerat Per Svela hadde en utblåsning der han kritiserte behandlingen Nordås har fått, og at han først ikke fikk med seg noen medhjelper til OL.

Lundeby synes det er vanskelig å si hvor mye dette støyet har påvirket kjæresten.

RØRT: Oda Andersen Lundeby har fulgt kjæresten Narve Gilje Nordås tett, og er stolt av det han har fått til. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Jeg synes han har taklet det veldig fint i det mesterskapet her. Det er ikke noe vi har snakket mye om, men han prøver å skyve det bort og har ikke hatt fokus på det. Og ja, vært veldig seg selv.

– Hva skal du si til han etterpå?

– Han skal få en stor klem. Og så skal jeg si at jeg er kjempestolt. Han kommer seg gjennom forsøk og semi og er i OL-finalen. Det er kjempebra. Vi er veldig stolte av det.