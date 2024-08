– Jaddaaaa!! Jaddaa!!!

Jubelskrikene til Line Flem Høst etter at hun passerte mållinja, ljomet tvers gjennom kommenteringen til Sondre Michael Skandsen og Joachim Ose i NRK Sport.

For den norske seileren hadde litt av en oppgave foran seg i onsdagens medaljeseilas i laser-klassen i OL.

Med alt å tape klarte den ferske, norske bronsevinneren å forsvare tredjeplassen hun hadde kjempet seg til gjennom ni seilaser.

Og tre andre seilere kunne tatt den fra henne – men det maktet de ikke, og Flem Høst gråt av glede etter målgangen.

– Det er helt fantastisk. Det er et helt vanvittig godt gjennomført mesterskap, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund til NRK.

– Er du rørt?

– Det hører du sikkert på meg, sier en gråtkvalt Bordal.

LEVERTE VARENE: Line Flem Høst har sikret Norges ferskeste medalje under OL i Paris 2024. Foto: NTB

Gullet og sølvet var nemlig avgjort allerede før medaljeseilasen, så det var bronsemedaljen kampen egentlig sto om onsdag ettermiddag.

Gullet tok nederlandske Marit Bouwmeester, og danske Anne-Marie Rindom stakk av med sølvmedaljen.

– Den har sittet langt inne for hele den norske troppen. Jeg lovet i en radiosending at vi skulle komme hjem med medalje, og nå har vi levert, fortsetter Bordal.

ENDA EN MEDALJE?: Hermann Tomasgaard vant bronse i Tokyo-OL, og kan også ta medalje onsdag ettermiddag. Han ligger foreløpig på en sammenlagt femteplass. Foto: NTB

Vindforholdene har ført til en rekke utsettelser i de ulike seilekonkurransene under OL. Seilingen finner sted utenfor Marseille.

Under OL i Tokyo i 2021 ledet hun halvveis, men der endte det med en sur 8. plass.

Om Flem Høst ble topp tre i den avgjørende seilasen var hun sikret medalje. Hun ble nummer 2.

Og det klaffet for henne, dermed sikret Flem Høst Norges andre OL-medalje i Frankrike.

VENTETID: Det var lang ventetid på tirsdag da seilasen ble utsatt på grunn av lite vind. Foto: Vesa Moilanen / NTB

Må prestere over tid

Flem Høst hadde 71 poeng før det avsluttende medaljeseilaset.

I seiling er det om å gjøre å ha lavest poengsum etter ti seilaser. I OL-konkurransene får alle seilerne poeng som tilsvarer sin plassering. Men i medaljeseilasen dobles poengene og med det var det mange konkurrenter som lå like bak.

I løpet av de ti seilasene hadde Flem Høst en 2. plass og to 3.-plasser, samt at hun kunne stryke en svak 19. plass.

Foto: Lisi Niesner / Reuters

Det var allerede klart at nederlandske Marit Bouwmeester tok gullet og ble med det den mestvinnende seileren i OL-historien, mens Anne-Marie Rindom fra Danmark tok sølvet. Dansken er tidligere treningspartner med Flem Høst.

Fakta: Line Flem Høst Line Flem Høst seiler i båtklassen Laser (ILCA 6). Alder: 28 år

Hjemsted: Oslo

Klubb: Kongelig Norsk Seilforening

VM: Bronse i laser (2020)

Junior-VM: 1 gull og 2 bronse

Aktuell: OL: Bronse i laser, 2024

Opptur

Det er Norges første OL-medalje for kvinnelige seilere på 20 år. Den gang var det Siren Sundby som tok OL-gull i europajolle. I Tokyo tok Hermann Tomasgaard bronsemedalje i Laser.

Flem Høst sin brons er en etterlengtet opptur for de norske seilerne etter at Marie Rønningen og Helene Næss tok den sure 4.-plassen i OL-klassen 49er FX.

Men det kan bli flere medaljer, Hermann Tomasgaard skal ut i medaljeseilas i herreklassen. Han ligger på 5. plass og har 15 poeng opp til Stefan Peschiera på bronseplassen.