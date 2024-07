Søndag morgen ble hun nummer to i kvalifiseringen på 10 meter luftrifle, og er dermed klar for finalen mandag. Men underveis opplevde hun en solid svingning.

Halvveis inn i serien på 60 skudd lå hun an til å sette verdensrekord. 25 av de 30 skuddene var det NRKs ekspert Ola Lunde kaller «djupe tiere», altså skudd med mer enn 10,5 poeng.

Hun var i en solid ledelse – i den grad noe slikt finnes i skyting.

– Starten er helt spinnvill. Jeg har stålkontroll. Selv om det er litt spenning, så tør jeg å gjøre det jeg skal. Det er utrolig godt. Jeg storkoser meg, sa Duestad etter konkurransen.

Men etter den gode startet kom problemene.

Måtte ta lang pause

Duestad fikk tre relativt dårlige treff på rad. Hun tok en lang pause der hun gikk bort fra skivene. Så tok hun en prat med den norske treneren.

Deretter brukte hun lang tid på å komme i gang igjen. Hun justerte på både beinstillingen og våpenet.

– Dette er et kritisk punkt, sa Ola Lunde i NRKs radiostudio.

PAUSE: Her sitter Hegg Duestad og hviler ved stolpen. Da hentet hun også frem noen motiverende ord hun har skrevet til seg selv. Foto: Hans Solbakken / NRK

Under pausen så NRKs reporter at Duestad satt lent mot en stolpe, mens hun så på de andre som fortsatte skytingen. Der hentet det norske medaljehåpet frem en bok hvor hun har skrevet motiverende ord og tanker til seg selv.

– Jeg har boka, med litt nye notater. Jeg har skrevet noe rett før. Det som biter mest. Jeg ser på den litt underveis hvis jeg er ute og sykler. Den brukes aktivt.

– Det var et smiletegn øverst. Det er viktig å ha det gøy. Det er bare å glede seg, forteller hun.

Herrenes finale: Jon-Hermann Hegg misset på det siste skuddet – 0,2 poeng unna finalen.

– Vet det kan rakne

Da hun omsider kom i gang med skytingen igjen, skjøt hun en periode ustabilt. Hun mistet den klare ledelsen. Med 20 skudd igjen i konkurransen, var hun nødt til å finne tilbake til flyten for å være sikret plass i finalen.

Det klarte hun.

De 20 siste skuddene var på et nesten like stabilt høyt nivå som de første 30. Dermed endte hun på 633,2 poeng. Det ga andreplass i kvalifiseringen bak Hyojin Ban fra Sør-Korea.

– Det blir mye tanker. Så er jeg kanskje mest fornøyd med at jeg klarer å ta meg inn igjen. Jeg vet det kan rakne. Så å samle det igjen, det er jeg utrolig godt fornøyd med, sier Duestad.

Jeanette Hegg Duestad Fødd 11.01.1999 i Tønsberg

Bur på Borgen i Ullensaker. Er fra Revetal i Vestfold.

I OL i Tokyo 2021 enda ho på 4.-plass i både 10 meter luftrifle og 50 meter rifle.

EM-gull på 10 meter luftrfile 2023

VM-bronse på 50 meter rifle i 2022.

Slo sin egen rekord

Poengsummen til slutt er bedre enn da hun satte olympisk rekord i kvalifiseringen under lekene i Tokyo i 2021.

– Jeg tenker det på slutten at jeg må prøve å slå den olympiske rekorden. Jeg må prøve å bevise for meg selv at jeg har blitt bedre på tre år. Det var utrolig gøy, sier hun.

Duestad har også tidligere hentet frem egenskrevne notater. Allerede før OL fortalte hun til NRK at det er der hun skriver mentale beskjeder til seg selv som hun kaster et blikk på mellom skuddene for å finne rett fokus.

I tillegg til tekniske detaljer hun skal fokusere på, inneholder boka til Jeanette Hegg Duestad ofte beskjeder om å ha det gøy. Meldingen «kos deg for f***» var ikke med i OL-kvalifiseringen, men i stedet et smiletegn. Foto: Hans Solbakken

17 år gamle Synnøve Berg kjempet lenge om å komme blant de åtte beste til finalen, men det holdt ikke. Berg endte på 14.-plass.

– Jeg snakket positivt til meg selv og tar et og et skudd om gangen. Jeg får til det veldig bra. Jeg jobber også med balansen, for den var ikke helt den skulle være, sier Berg til NRK.