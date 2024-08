– Jeg blir så utrolig lei meg på hennes vegne. Jeg vet hvor skuffa hun var sist, og hun hadde virkelig fortjent en medalje mer enn noen andre, sier NRKs ekspertkommentator Katrine Aannestad Lund.

Det var knyttet stor spenning før den siste medaljesjansen til de norske skytterne fredag.

Der hadde Jeanette Hegg Duestad som på forhånd var regnet som en sterk medaljekandidat, muligheten til å redde de norske skytternes ære i OL med medalje.

Etter tre ulike øvelser og en god start på knestående og liggende skyting, raknet det helt på slutten på den stående skytingen.

Hegg Duestad som fikk to fjerdeplasser i OL i Tokyo i 2021, måtte igjen ta til takke med den sure fjerdeplassen.

– Jeanett er så god, gjør så mye, og ofrer så mye for det her at jeg hadde unnet henne en medalje nå. Det tror jeg hun hadde blitt veldig glad for, sier sportssjef Tor Idar Aune til NRK etter finalen.

FJERDEPLASS: Jeanette Hegg Duestad ble nummer fire i OL i 50 meter rifle. Foto: AP

– Sårbar for gode tanker

Da Hegg Duestad får spørsmål om hva hun tenker om støtten fra Aannestad Lund kommer tårene.

– Akkurat nå er jeg litt sårbar for gode tanker. Det er veldig hyggelig av Katrine. Og ja, jeg gjør alt her og nå er det helt tomt, sier Hegg Duestad til NRK etter finalen.

Hun vil fortsette å jobbe videre med skytingen, men er usikker på om vi får se henne i OL i 2028.

– Det er fire år til neste gang, også får vi se om jeg blir med dit. Men vi har EM og VM, og mye annet moro før det.

Trener Espen Berg Knutsen er i motsetning til Hegg Duestad sikker på at hun er med til OL i 2028.

– Jeg bestemmer ikke over Jeanette, men jeg er helt sikker å at du ser henne i OL om fire år, sier Berg Knutsen.

Sportssjef Tor Idar Aune mener fjerdeplassen til Hegg Duestad og femteplassen til Jon-Hermann Hegg i går er et tegn på at de norske skytterne var godt foreberedt før OL, men at de gjerne skulle vært enda bedre.

– Jeg tror de fleste skjønner at det er en stor presentasjon og bli nummer fire og fem i et OL, men for å klatre opp på pallen må vi bli enda bedre, sier Aune.

– Jeg har ikke nubbe sjans

Med en høy startpuls på den knestående skytingen lå Hegg Duestad på en femte plass.

– Helt innafor start, hun har skutt godt til den pulsen jeg har tror hun har, er bare at de over har skutt ekstremt godt her i starten, sier NRKs ekspertkommentator Katrine Aannestad Lund.

På liggende fortsatte Hegg Duestad den gode skytingen og klatret opp en plass på tabellen.

– Det er egentlig veldig greit på kne og liggende. Jeg vet at det er når jeg kommer på stå at det kan komme litt bevegelser, sier Hegg Duestad.

Med det enorme trykket på den vanligste øvelsen stående skytingen var Hegg Duestad fortsatt på skuddhold til medalje.

Hun startet enormt bra og lå på en andre plass etter den første runden på stående skyting.

Men med to fjerdeplasser fra OL i Tokyo i 2021 skjedde det igjen for Hegg Duestad som skjøt seg litt bort på den siste runden og får sin tredje 4. pass i OL.

– Jeg er redd det er den fjerdeplassen fra tre år siden som har hjemsøkt henne litt på det skuddet der. Det så sånn ut på bevegelsene i børsa, at der var det en tanke som ikke skulle være der, sier Aannestad Lund.

– Det holder ikke på det nivået her

Marginene har ikke vært på de norske skytterne sin side i OL i Paris.

I blandet lagkonkurranse i 10 meter luftrifle misset Jon-Hermann Hegg og Jeanette Hegg Duestad avansement i OL-skytingen med minst mulig margin.

Da de to hadde fullført sine 60 skudd, lå laget på det som så ut til å være en solid fjerdeplass. Det ville gitt plass i en bronsefinale.

Men mot slutten leverte tyskerne Maximilian Ulbrich og Anna Janssen sine beste serier for dagen som gjorde at de endte på 629,7 poeng.

Det var 0,1 poeng mer enn Norge.

0,1 POENG: Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg var kun 0,1 poeng unna en bronsefinale tidligere i mesterskapet. Foto: Norges Skytterforbund / NTB

I den individuelle konkurransen i 10 meter luftrifle var Hegg 0,2 poeng unna finalen, mens Hegg Duestad kom seg til finalen. I finalen ble det tøft og Hegg Duestad endte sist av de åtte finaledeltagerne.

I går var Hegg i finalen i 50 meter rifle. Der startet det svært godt for nordmannen som ledet etter knestående og liggende skyting.

Men i det enorme trykket på den stående skytingen misset han medaljemulighetene. Han røk til slutt ut som femte siste skytter.

– Jeg gjør alt jeg kan og det blir tøft på stående, og det holder ikke på det nivået her, sa en skuffet Hegg til NRK etter finalen.