– Det forventes at Kerr er litt sterkere som spurter, litt raskere, han er en bedre 800-meterløper og har nok litt mer fart i beina. Så Jakob må prøve å trøtte ut Josh Kerr, sier NRKs friidrettsekspert.

Det er den duellen alle snakker om rundt Stade de France, der OL-finalen på 1500 meter skal avgjøres tirsdag kveld.

Verdensmesteren mot den olympiske mesteren.

Skotten har slått Ingebrigtsen de to siste møtene. Først i VM-finalen i Budapest, så i Ingebrigtsens skadecomeback i Eugene i mai.

Selv om den norske 23-åringen har satt europarekord med 3.26,73 minutter i Monaco nylig, er det mange som ikke skjønner hvordan han skal få ristet seg løs.

Kerr spår en «grusom og tøff» finale. Ingebrigtsen har troen på nytt OL-gull.

– Hans sterkeste kort

– Skal han klare det, så må han starte hardkjøret ganske tidlig. Så vi er jo spent på om Jakob går hardt allerede fra start. Får han litt drahjelp av Nuguse (USA) eller må han gjøre all jobben selv? Det er noen av spenningsmomentene vi lurer veldig på, påpeker Rodal.

SPENT: Vebjørn Rodal er spent på hvordan taktikkeriet vil utspille seg i finalen. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

– Hva tror du kommer til å skje?

– Jeg tror han er litt avventende ut fra start. Men han tør nok ikke å vente lenge, han må gå veldig tidlig, så det er hans sterkeste kort å klare å trøtte ut Josh Kerr slik at han ikke får brukt spurtegenskapene sine på oppløpssida. Hvis han venter for lenge med å sette høy fart, så blir Josh Kerr vanskelig å slå.

Den britiske storavisen The Times bemerker at Ingebrigtsen er slått på samme måte to ganger på de siste 200 meterne, først av Jake Wightman og så Josh Kerr. De mener en gang var uheldig, to ganger ser ut som et mønster.

Tirsdag klokken 20.50 løper Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås finale på 1500 meter. Løpet ser du på NRK1.

– Da må du satse på 400 meter

Det norske gullhåpet mener imidlertid at det ikke handler om hvem som er raskest. Det handler om hvem som er sterkest. Da han ble spurt om spurtegenskapene før sesongen, var han klar på at det ikke er nøkkelen.

– Alle i det feltet der har en toppfart som er god nok, det er bare ikke alle som klarer å ligge der lenger, sier Ingebrigtsen.

– Så det er ikke vits å drive med spurtspesifikk trening?

– Nei, da må du heller satse på 400 meter.

– På 5000 meter eller 10.000 meter, for eksempel, så er det ikke den raskeste som vinner spurten. Det er ikke den med høyest toppfart. Det er den som er best løper.

TØFF KONKURRENT: Jakob Ingebrigtsen får trolig en tøff oppgave når han skal kjempe om gull med blant andre Josh Kerr. Foto: Ashley Landis / AP

Ingebrigtsen sa på pressekonferansen før OL at han bruker løp taktisk for å få et overtak på konkurrentene. Han har bevist at han er i sitt livs form.

Hva gjør Jakob?

For to dager siden passerte han målstreken før Kerr, men der ga ingen mer enn de måtte. Nå er de hemmelighetsfulle om taktikken.

– Man kan ha et utgangspunkt. Hvis det går til helvete ... Hva gjør du da?

Det spørsmålet stilte Ingebrigtsen NRK da han reflekterte over nederlaget i Budapest. Han opplevde at forutsetningene brått endret seg i fjor. Før finalen ble han syk. Det er én ting som kan skje, men det er også flere ting han ikke kan kontrollere.

Det har vært en rekke fall denne sesongen, senest i OL-generalprøven i London. Han måtte selv styre unna ett i EM. Skotten overrasket sist de møttes. Da løp han tidlig i front. Han forbereder seg på en rekke scenarioer, men trolig må han gjøre jobben selv.

For noe drahjelp fra Nuguse, slik Rodal skisserer, blir det neppe. Amerikaneren ledet an i semifinalen sin, men sa til NRK etter løpet at han ikke ønsket å være hare for de sterkeste i neste runde.

Dersom Ingebrigtsen innfrir forventningene, vil han bli den andre utøveren i OL-historien til å ta to strake gull på 1500 meter i OL-sammenheng.