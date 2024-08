Jakob Asserson Ingebrigtsen møtte pressen i forkant av OL-åpningen for friidrettsutøvere, som starter fredag. Han startet det hele med å fleipe med mesterskapslåten han har spilt inn med sine brødre.

– Nå skal jeg begynne å rappe, sa han og flirte.

Så var det «alvor», og han kom tidlig med et sylfrekt stikk mot rival Josh Kerr.

– Det er vanskelig å se noen som rival når de aldri deltar i løp. Han vil bli kjent som briten som aldri konkurrer. Jeg vil løpe så mye som mulig i alle konkurranser. Jeg vil underholde og prestere, fordi det er dette jeg elsker. Jeg håper neste gang blir det endra større og bedre. Det er det det handler om, sier han.

GULLFAVORITTER: Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen vil være de to største favorittene på 1500 meter i Paris. Foto: Matthias Schrader / AP

Ingebrigtsen mente imidlertid ikke at han gikk til angrep på sin rival.

– Jeg føler ikke jeg går hardt ut mot noen som helst. Noen har historikk for å ikke møte opp til start, så det er alltid spennende å se hvem man møter. Det er fortsatt ett døgn til vi skal i aksjon, sier løperstjerna.

– Det må han vel si

Michael Johnson har tidligere hevdet han mener Kerr er en bedre løper enn Ingebrigtsen. Han fikk kontant svar:

– Det må han vel si når han har brukt så mye penger på han, sa Ingebrigtsen og siktet til Johnsons nyetablerte «superliga».

Han ville imidlertid ikke kommentere om en slik liga er aktuelt for ham selv.

Johnsons liga blir kalt Grand Slam Track og skal avholde fire årlige stevner. Det vil være hele 12,6 millioner dollar i årlige premiepenger i tillegg til kontraktslønnen.

Han legger til at han mener det blir spennende å se om Kerr i det hele tatt møter opp på 1500 meter forsøk fredag.

– Det er en konkurranse og vi er ikke her for å lage venner. Samtidig tenker jeg at man må ha en gjensidig repsekt for hverandre og det arbeidet en legger ned. Og så er jeg ikke noe psykolog, men det er gjerne noe med litt med erfaring, sier Ingebrigtsen.

«Er det ekte?»

Kerr selv vært ganske krass om sitt forhold til nordmannen. Han ble spurt om det er et konstruert rivaleri eller om det faktisk er dårlig stemning.

– Folk spør: «Er det ekte?». Jeg snakker ikke med ham. Jeg snakker ikke med folk jeg ikke vil snakke med, fordi vi ikke er venner. Det er ikke vårt forhold. Og det er greit. Jeg bryr meg ikke. Hvis folk holder på det i sporten vår fordi de vil ha historier og de vil ha spenning, så tar vi det. Men det er bare det som skjer, sa Kerr i et The Times-intervju nylig.

Nordmannen blir å se både på 1500 meter og 5000 meter, og spesielt på førstnevnte øvelse er det knyttet stor spenning. Der møter han britiske Kerr til duell. Det er første gang de møtes i mesterskap etter at Kerr snøt Ingebrigtsen for VM-gull i Budapest.

Disse møtes sjelden i duell, men deres veier kommer med stor sannsynlighet til å krysses under lekene i Paris. Ingebrigtsen var altså tydelig på at han synes Kerr stiller for lite opp.

– Jeg tenker at det er en fri verden med helt frie valg som en har. Det får være opp til hver enkelt. Det har ingenting med det jeg driver med, sier han.

MØTTE PRESSEN: Jakob Ingebrigtsen fikk en rekke spørsmål om Josh Kerr på en pressekonferanse før 1500 meter forsøk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vurderer sjansene mine som gode

Kerr selv møtte pressen på onsdag, og han tok seg tid til å svare på en rekke spørsmål om sin norske rival.

– Jeg vurderer sjansene mine til å være gode. Jeg er regjerende verdensmester og ser veldig frem til å kjempe om en medalje jeg har ønsket hele karrieren, sa briten.

Fredag skal både Kerr, Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås løpe 1500 meter forsøk på Stade de France i Paris. Semifinalen finner sted søndag, mens finalen går av stabelen tirsdag.