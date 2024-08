Amalie Iuel ble nummer fem i sitt semifinaleheat på 400 meter hekk, og er dermed ute hekkekonkurransen av OL. Hun kan dermed fokusere på stafetten på 4x400 meter senere i lekene.

I semifinalen åpnet Iuel forsiktig, og ut på oppløpssiden trengte hun å ta igjen flere av konkurrentene for å kunne nå finalen.

Hun klarte å passere en av dem, Lina Nielsen, ettersom den britiske rivalen falt i den siste hekken.

Det forbedret Iuels mulighet til enten å bli blant de to som går direkte til finalen, eller til å bli nummer tre eller fire og ha muligheten til å gå videre på tid.

Med femteplass og 54,88 gikk ikke det.

Rushell Clayton fra Jamaica vant heatet, men den største skuffelsen kom for Nielsen som falt på oppløpet.

Etter målgang gikk Iuel rett bort til sin rival. Hun ga henne en klem, og holdt rundt henne.

OL-FALL: Nielsen falt i den siste hekken. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP Hun tok fatt på den tunge veien mot mål - alene. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP Men Iuel kom og møtte henne. Foto: Hannah McKay / Reuters Hun la armen rundt konkurrenten. Foto: Hannah McKay / Reuters Hun ga klemmer og trøstet. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters Foto: Hannah McKay / Reuters

– Jeg vet hvordan det føles å ikke lykkes når det gjelder som mest, slik som i mitt forrige OL. Da tjuvstartet jeg. Det er utrolig kjedelig å gjøre det på den store arenaen her, og hun hadde et kjempefint løp, og det hadde blitt en veldig god tid for henne også. Når hun da snubler og faller, så er ikke det noe gøy.

– Jeg tenkte bare at hun måtte få en liten klem, ikke at det er noe plaster på såret.

– Jeg fikk skikkelig medfølelse.

Iuel husker ikke hva hun sa til konkurrenten, men hun var opptatt av å vise medfølelse.

– Hvor opptatt er du av at andre rundt deg skal ha det bra?

– Jeg tenker at det er viktig å spre god stemning i den gruppa man er i. Jeg er veldig tilhenger av et godt fellesskap. Jeg tenker at det kan bringe det beste ut av enhver, og at suksess kan smitte.

Alnes: – Ganske ekstremt

Iuel har levert to løp opp mot karrierebeste i løpet av OL-dagene. Det imponerer også trener Leif Olav Alnes.

– Jeg synes det er helt strålende. Hun forsøkte hardt, og løp på omtrent den samme tiden (som i forsøksheatet). Det er tøft å løpe to maksløp såpass tett, men hun håndterte det strålende, sier trener Leif Olav Alnes.

Iuel ble nummer tre i søndagens forsøk med tiden 54,82, Iuels raskeste løp denne sesongen.

Det er mindre enn et år siden Iuel ble mor til lille Storm. Måten hun har kommet tilbake på etter fødselen imponerer treneren.

– Jeg tror det er ganske ekstremt. Det var en del komplikasjoner rundt det, så jeg er veldig stolt av Amalie, sier han.

Iuel prøvde å nyte øyeblikket med å være i OL-semifinale mindre enn et år etter at hun ble mor. Likevel kom nervene.

– Jeg kan jo si at det har ikke vært den beste oppladningen, totalt sett. Med graviditet og keisersnitt, men det har gjort at det er enda kulere å stå her, sier hun.

Like bak personlig rekord

Iuel satte sin personlige rekord med 54,68 under VM i Eugene for to år siden. Sist sesong konkurrerte hun ikke, men gikk gravid gjennom sommeren før hun ble mor i starten av september.

BLE MOR: 1. september i fjor ble Amalie Iuel mor for første gang sammen med kjæresten Aksel Lund Svindal. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Den rutinerte hekkeløperen hadde imidlertid ingen planer om å gi seg. Allerede i april kvalifiserte hun seg til OL da hun løp et svært sterkt løp i Nairobi.

Under EM tidligere i sommer røk hun ut i forsøksheatet, men til OL har hun igjen klart å prikke formen. Hun gikk videre fra forsøksheatet, og fikk dermed løpe semifinalen i lekene.