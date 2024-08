«Jakob Ingebrigtsen har vært en 1500-meterløper som tilfeldigvis vinner gull på 5000 meter. Det er det kanskje på tide å endre på. Sjansen for at Jakob Ingebrigtsen vinner to gull i samme OL i Los Angeles i 2028, som han nødvendigvis drømmer om, kan være større på 5000 meter og den dobbelte mildistansen.»

Det skrev NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt i en kommentar før lørdagens OL-finale på 5000 meter.

Samme kveld gjorde Ingebrigtsen som han har gjort i de to siste verdensmesterskapene:

Etter å ha blitt slått på 1500-meteren, som han selv anser som sin hoveddistanse, tok han gull på 5000. Akkurat som i VM i Eugene i 2022 og VM i Budapest i 2023.

Men på spørsmål fra NRK om han løper 1500 meter også i neste OL, svarer han:

– Ja!

– Helt sikkert?

– Absolutt.

Senere lørdag kveld la han ut et Instagram-innlegg, hvor han avsluttet med et frempek frem mot OL i Los Angeles i 2028.

– I morgen starter jeg å forberede meg mot mine neste to OL-gull, skrev Ingebrigtsen, med emneknaggen #LA2028.

Enorm statistikk

Ingebrigtsen har en ekstrem statistikk på 5000 meter. Han ble historisk da han tok EM-gull på 5000 meter allerede som 17-åring i 2018.

I sin VM-debut på distansen måtte han ta til takke med en femteplass, etter å ha blitt litt overivrig i finalen på Khalifa stadion i Doha 30. september 2019.

Men siden da har faktisk ingen klart å slå ham over 12,5 runder på en friidrettsbane.

I covid-året 2020 løp han riktig nok ikke distansen i det hele tatt. Etterpå har han vartet opp med denne seiersrekka (semifinaler i mesterskap ikke tatt med):

– Ingen planer om å gi meg

Tidligere har han varslet at han ønsker å gå opp i distanser. Men til tross for at han i mesterskap gjør det bedre på 5000 meter enn på 1500, vil han altså ikke endre til en dobbel med 5000/10.000 – som tradisjonelt sett er adskillig mer vanlig.

– Man ser sikkert på statistikk at det er noen øvelser hvor det er enklere å gjenskape suksess, mens det i andre er mange flere vinnere historisk sett. Men så lenge jeg er i en posisjon der jeg føler at jeg kan vinne, vil jeg holde meg til det, sier Ingebrigtsen.

– Og så er det vel alltid en tid for å gå opp i distanse, men jeg har ikke planer om å gi meg med det første, legger han til.

FELLES MINNE: Jakob Asserson Ingebrigtsen og Grant Fisher løp begge to distanse i OL. Foto: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Amerikansk støtte

Det er en holdning som støttes av Grant Fisher, amerikaneren som tok bronse på både 5000 meter og 10.000 meter i Paris.

– Det ville vært moro å se han på en 10 000-meter. Han har hatt suksess i terrengløp tidligere, så det er ikke utenfor rekkevidde. Han er veldig seriøs i treningen, og det ville passet en 10 000 også, innleder han når han svarer på NRKs spørsmål hva han ville gjort om han var Ingebrigtsen.

Og fortsetter:

– Jeg ville antakeligvis fortsatt med 1500/5000. 1500 er en glamour-øvelse, det viktigste løpet imellom- og langdistanse. Det er det største øvelsen for mange. Han tok ikke medalje på 1500 meter, men det betyr på ingen måte at han burde kutte ut distansen, sier Fisher.

DET SJETTE GULLET: Jakob Asserson Ingebrigtsen har tre EM-gull, to VM-gull og ett OL-gull på 5000 meter. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Min plikt

Ingebrigtsen legger ikke skjul på at dynamikken er annerledes i lengre løp.

– 5000 meter er en litt ærligere øvelse, der ofte den som er best til å løpe vinner. Det er en stor kontrast til 1500 meter, der det er mye mer kompleksitet og mange flere uforutsette ting som skjer, sier Ingebrigtsen.

Uten at det altså tar fra ham lysten til å løpe 1500. I lørdagens 5000-finale så det ut til at han styrte resten av feltet med ord og tegn, til han distanserte samtlige fullstendig på den siste runden.

– Når folk blir usikre og skal ut i feltet, er det min plikt som utøver å si «nå bør du heller springe inn, gå og tett den luka på innsiden». Det er mye bedre. Noen hører, noen hører ikke, smiler han.