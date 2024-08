Fredag kveld skrev Henriette Jæger idrettshistorie da hun som første norske utøver gjennom tidene løp en OL-finale på 400 meter.

21-åringen kjempet iherdig, men endte til slutt sist i finalen på tiden 49,96. Det er andre gang i karrieren Jæger bikker under 50 sekunder på distansen.

– Det var veldig gøy. Jeg ga det et helt ærlig forsøk. Jeg ga alt jeg hadde i dag. Jeg løp enda et løp under 50 sekunder, noe jeg er veldig fornøyd med, sier hun til NRK.

– Jeg skulle gjerne ønsket en litt høyere plassering enn åtte, men jeg kan ikke annet enn å være fornøyd i dette OL-et. Å komme til finale er helt sykt.

– Skikkelig stolte

Etter løpet mottok hun ros fra alle kanter.

– Det var helt fantastisk. Det var kjempespennende, sier mamma Unn Merete Jæger til NRK.

– Andre gang i livet under 50 blank. Hva sier det?

– Det er utrolig bra. Det er tross alt det tredje løpet hennes her under OL.

Også lagvenninne Amalie Iuel var på plass på stadion for å heie frem Jæger.

– Jeg tror hun tar med seg masse god erfaring. Nå har hun konkurrert og ikke minst levert på verdens største scene. Vi er skikkelig stolte av henne, roser hun.

– Hun er sterk i hodet, sier NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

LAGVENNINNER: Iuel og Jæger. Foto: Heiko Junge / NTB

Supersterkt felt

21-åringen er en fighter av de sjeldne, og spurtet ivrig ut fra blokkene i finalen. Det norske håpet ga alt i kampen om en topplassering, og utfordret flere store atleter på veien.

Ingen hadde forventet en medalje, og etter hvert viste de hakket mer rutinerte konkurrentene seg som for sterke.

For det var et knallsterkt finalefelt:

Salwa Eid Naser er tidenes tredje raskeste kvinne på 400 meter med 48,14.

er tidenes tredje raskeste kvinne på 400 meter med 48,14. Marileidy Paulino og Natalia Kaczmarek har begge bikket under den magiske 49-sekundersgrensen.

og har begge bikket under den magiske 49-sekundersgrensen. Mens irske Rhasidat Adeleke (21) er det nye stjerneskuddet på 400 distansen.

Jæger hadde dårligst personlig rekord og svakest årsbeste av samtlige i finalefeltet, og kom til slutt i mål på en 8. plass.

– Det er stort. Det er den største stadionet jeg har løpt på. 80.000 mennesker. Det er så hinsides stort. I hvert fall når jeg kommer fra lille Aremark med 1000 innbyggere. Jeg er veldig stolt over det jeg har fått til i år og er bare sugen på mer, sier Jæger.

Gullet gikk til Paulino, som gikk til topps i OL for første gang på råsterke 48,17. Det gjør henne til tidenes fjerde raskeste på distansen. Eid Naser ble nummer to foran Kaczmarek.

– Avstanden til den beste er ganske stor. Hun løp jo helt vanvittig bra. Var det 48,15 hun vant på? Det er fort. Men jeg er ikke så langt bak der og det er ikke så langt opp til de siste på lista, så det er absolutt mulig, sier Jæger.

Rekordras av de sjeldne

Finaleplassen kom på sensasjonelt vis, da Jæger etter noen nervepirrende minutter i venteboksen endelig fikk beskjed om at hun hadde tatt seg videre fra semifinalen.

Det er knalltøff konkurranse på 400 meter, og i prosessen slo hun blant annet ut den sterke nederlenderen Lieke Klaver, med flere store internasjonale titler på merittlisten.

PÅ PLASS: Jæger ble heiet frem av kronprinsparet. Foto: NTB

Jægers reise mot toppen er bemerkelsesverdig. Det er ikke lenge siden hun smått motvillig droppet mangekamp – øvelsen som har ligget hennes hjerte nærmest.

Overgangen til sprint har imidlertid vist seg som en klok avgjørelse. I 2024 har hun satt personlig rekord på 400-, 300- og 200 meter utendørs og 400- og 200 meter innendørs. Et rekordras av de sjeldne.

Fredag kulminerte sprintsatsingen med en OL-finale på 400 meter.