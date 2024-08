Norge tapte nemlig 33-28, i en kamp der Norge havnet bakpå tidlig.

Og i kvartfinalen var det én forskjell som ble særlig tydelig: Keeperspillet i den første omgangen.

– Vi har jo ingen redninger! sa Max-ekspert Marit Malm Frafjord i pausen.

Da lå Norge allerede under med fire mål mot Slovenia – et lag det på forhånd var ventet at Norge skulle ha gode muligheter til å slå.

De norske målvaktene hadde bare reddet tre skudd i løpet av hele omgangen. Keeperspillet fremsto som den største forskjellen mellom de to lagene.

– Vi kom bakpå i førsteomgang. Det er bare nesten hele tiden, oppsummerer Norge-trener Jonas Wille til Max etter kampslutt.

Keeperne slet

For mens de norske keeperne slet i starten av kampen, sto slovenske Klemen Ferlin svært godt i den andre enden av banen.

GOD: Klemen Ferlin reddet nesten hvert tredje skudd som kom hans vei. Foto: AFP

Kampen startet helt jevnt der de to lagene fulgte hverandre tett. Men midtveis i omgangen fikk Slovenia et forsprang og tok ledelsen 9–6.

Norge slet med å stanse slovenerne, og for en gangs skyld var det få redninger fra de norske keeperne.

Både Torbjørn Bergerud og Kristian Sæveraas har reddet omkring 30 prosent av ballene så langt i OL-turneringen.

Mot Slovenia startet Norge med Bergerud mellom stengene, men Sæveraas ble byttet inn. Han reddet en stor sjanse like etterpå, men det ble også hans eneste redning i kampen.

Noen minutter senere ble Bergerud satt inn i målet igjen.

Trener Jonas Wille tok timeout, men Norge klarte ikke å ta tilbake initiativet. Noen minutter senere økte slovenerne ledelsen til fire mål slik at det sto 16–12 til pause.

SLET: Norges store stjerne, Sander Sagosen, slet med treffsikkerheten og klarte ikke å løfte Norge til OL-semifinale. Foto: AFP

Halet innpå

I andre omgang startet det jevnt, men så begynte Norge å krype innpå. Og det skjedde da keeper Torbjørn Bergeruds spill tok seg opp.

I den andre omgangen reddet han sju baller slik at redningsprosenten økte til 25.

Et av skuddene reddet han med ansiktet på en slovensk straffe. Det endte med at den slovenske spilleren fikk rødt kort.

På et tidspunkt så det ut til at Norge skulle ta igjen ledelsen til slovenerne, men det ble aldri skikkelig spennende.

Norge fortsatte å rote bort ballen, og fikk også en dommeravgjørelse mot seg da kampen vippet. Dermed beholdt Slovenia initiativet, og styrte kampen inn til seier med fem mål.

– Jeg synes Norge kommer med for lite fremover, vi har for lite å by på i angrepsspillet. Det blir stoppet dødelig effektivt, sier NRK-ekspert Håvard Tvedten.

– Det er trist sorti for de norske gutta.

I semifinalen venter Danmark for Slovenia, etter at danskene slo Sverige i en jevn kamp tidligere onsdag.