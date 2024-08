Hun kommer fra Norges desidert mest kjente hestefamilie, og 32-åringen fra Lier danket ut lillebroren Johan-Sebastian i kamp om en OL-billett i sprangridning. Målet med OL-debuten er klart – å kopiere pappa Geir Gulliksens finaleplass fra Tokyo i 2021.

– Han har gitt masse råd. Han har mye erfaring, og det hjelper utrolig mye, sier Victoria Gulliksen om faren.

Det er bare halvannet år siden hun begynte samarbeidet med den nå 12 år gamle vallaken Mistral van de Vogelzang.

– Vi kaller ham «Mister», fordi han er sjef, forteller Gulliksen, som bor i Belgia.

FINALEMÅL: Victoria Gulliksen er klar for OL-debuten. Foto: Stefano Grasso

Men samarbeidet startet egentlig ved en tilfeldighet.

– Han var en turhest for han som eier han. Han syntes han var litt frisk, så han hadde fått noen til å ri på han. Da viste det seg at han plutselig hadde kvaliteter han ikke hadde hatt som yngre, forteller hun.

– Koster ekstremt mye

Gjennom bekjente fikk rytteren muligheten til å prøve seg. De fant veldig fort ut at det var en perfekt match, og dermed startet jobben mot OL.

– Vi prater sammen uten å snakke, men det er en «connection» der jeg kan lese hans kroppsspråk, og han kan lese mitt kroppsspråk. Jeg prøver å tilpasse meg hans hverdag og han tilpasser seg min hverdag, og vi hjelper hverandre underveis, forklarer Gulliksen.

Man kunne kanskje tenke at noen som kommer fra et heste-imperium eide sin egen hest i mesterskap, men slik er det ikke – selv om Gulliksen har en liten eierandel.

– Det er fordi det er veldig vanskelig å finne hester der ute, og når man skal ut og kjøpe, så koster det ekstremt mye. Jeg er da utrolig heldig at folk vil at jeg skal jobbe med deres hester, når ikke vi har råd til å gå ut med den kapitalen selv, sier hun.

– Hva er prislappen på «Mister»?

– Veldig mye, svarer sprangrytteren, uten å ville røpe hvor mye.

GODT FORHOLD: Victoria Gulliksen er klar på hva som er det aller viktigste for henne: At «Mister» har det bra. Foto: Stefano Grasso

Kan bli solgt etter OL

Geir Gulliksen er også på plass i Paris. Han forteller til NRK at de beste hestene gjerne koster 25–30 millioner kroner, eller mer.

– Vi prøver jo å selge de dyreste, ikke kjøpe dem! sier han lattermildt.

– Det går ut over det sportslige, men hadde vi holdt på med de dyreste hestene så ville jeg hverken hatt hest eller penger etter noen år, fortsetter Gulliksen, som har bygd opp millionbedriften fra bar bakke.

Det har datteren stor forståelse for.

– De beste hestene blir ofte solgt, og hvis du da har en veldig god hest, så blir den som oftest solgt før OL. Hvis du da skulle velge å ta risikoen å beholde den til et OL, eller et annet mesterskap, så kan jo prislappen falle, eller du finner ikke den rette kunden igjen, og så må man selge der og da. Det er selvfølgelig ikke bra for «business», sier Victoria Gulliksen.

Men heller ikke nå vet hun med sikkerhet om samarbeidet med hesten fortsetter etter lekene i Paris. Faren forteller at interessen for «Mister» allerede er stor, og med et godt resultat i OL vil verdien også øke.

– Er det noen fare for at han kan bli kjøpt fra deg?

– Ja, det er det alltid. Det er alltid noen kunder som kan komme opp. Men heldigvis er jeg og eieren veldig glad i «Mister», og vi har et godt forhold med god kommunikasjon, så vi får håpe at han blir.

I OL: Geir Gulliksen med hesten Quatro trakk seg fra finalen i OL i Tokyo etter flere riv. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mandag skal 70 ryttere ut i kvalifisering i sprangridning foran slottet i Versailles. De 35 beste går til finalen.

– Da jeg tok meg til finalen i Tokyo var det ingen som trodde at det var mulig, men hun kan klare det, så jeg har troa, sier Geir Gulliksen.