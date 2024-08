– Hva faen? Det ødelegger hele konkurransen.

Tikjemper Markus Rooth var tydelig forbannet etter å ha revet for tredje gang på 2,02 i høydedelen av tikamp-konkurransen. For etter en drømmestart på tikampen raknet det for nordmannen etter exit i høydekonkurransen.

Markus Rooth reagerer under høydekonkurransen. Han var frustrert over banedekket. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han blåste ut sin frustrasjon i møte med far og trener Espen Rooth, der NRKs kamera stod plassert tett på.

– Problemet er at jeg ikke tør å satse, for jeg vet at hvis jeg tar i som jeg gjør på første, så glir jeg. Du kan jo ikke lage et dekke med en bane hvor du ødelegger banen i satsen, sier Rooth henvendt til faren før han la til:

– I et OL er det amatørmessig, virkelig!

NRK har forelagt IOC Rooths kritikk uten å få svar foreløpig.

Her river han igjen Du trenger javascript for å se video.

NRK-ekspert påpekte at konkurrenter med lavere tilløpsfart klarte seg bedre enn Rooth.

– Han sliter litt med dekket. Vi har sett det i spyd, vi ser det i høyde - på en del litt tunge hoppere - som sliter med Mondo-dekket. Det blir litt porøst og tørt på en måte, sa Rodal i forkant av Rooths tirade.

Sander Skotheim ble stående med 2,11 i høydekonkurransen. Han ble nummer to. Skotheim er nå nummer to sammenlagt, 95 poeng bak lederen Leo Neugebauer. Rooth er nede på 7. plass etter høydedelen av tikampen.

Neste øvelse er 400 meter, som starter klokken 20.50.

Foran personlig rekord

Det var helt andre toner enn tidligere på dagen. Da fikk han en drømmestart på konkurransen, som strekker seg over to dager.

– Han er sikret et solid og godkjent resultat i en øvelse som han har potensial for poengtap.

Det sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal om Sander Skotheim i kulestøtkonkurransen. Med støtet sikret han seg en god ledelse på sin norske rekord i tikamp.

Også Rooth lå da foran sin personlige rekord.

SKADEBEGRENSING: Sander Skotheim fikk til et kulestøt som gjorde at han fortsatt henger med i medaljekampen. Foto: BEN STANSALL / AFP

Markus Rooth støtte 15,25 meter, mens Sander Skotheim støtte seg opp til 14,31 meter i siste forsøk.

Resterende øvelser i tikampen Disse øvelsene gjenstår av tikampen: Fredag 2. august: 18.00: Høydehopp

20.50: 400 meter Lørdag 3. august: 10.05: 110 meter hekk

10.55: Diskos

13.40: Stavsprang

19.10: Spydkast

21.45: 1500 meter

Svevde til personlig rekord

I de to første øvelsene gikk det enda bedre for de norske tikjemperne.

– For ett hopp i første omgang av Sander Skotheim, utbrøt Rodal.

I sitt første hopp satt Sander Skotheim personlig rekord med 8,03 meter i lengde. Det holder også til en foreløpig ledelse i lengdehopp.

Det er første gang Skotheim brøt 8-metersgrensen, hans tidligere rekord var 7,94 meter.

Skotheim vant lengdekonkurransen og Markus Rooth ble nummer 3.

Markus Rooth hoppet 7,80 meter i sitt siste hopp.

Om de to norske tikjemperne presterer like godt videre som i de første øvelsene, ligger de på skjema til å nå over 8700 poeng.

– Det har blitt tatt medaljer på de resultatene tidligere, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

REKORD: Sander Skotheim satt personlig rekord i lengdehopp med 8,03 meter. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Pangstart

På 100-meteren tok Markus Rooth og Sander Skotheim henholdsvis første- og andreplass i sitt heat fredag formiddag.

Rooth føk i mål til seier på ny personlig rekord på 10,71 – ti hundredeler bedre enn hans kamper bestetid.

– Det er den beste åpningen Rooth kunne fått, sier Post.

PANGSTART: Markus Rooth fikk en sterk start på tikampen i OL. Foto: NTB

Like bak fulgte det andre norske håpet, Sander Skotheim, på tiden 10,78. To hundredeler bak sin personlige rekord.

I de to andre heatene gikk de imidlertid en del raskere, med den kanadiske stjernen Damian Warner som den aller raskeste på 10,25.

Etter den første av ti øvelser er Rooth nummer 14 sammenlagt, mens Skotheim ligger på 16.-plass.

I EM i juni satte Skotheim norgesrekord og tok EM-sølv, Markus Rooth måtte dessverre bryte den gangen.

Friidretten kan du følge på NRK TV, samt lytte til på NRK Sport.